Противостояние Пашиняна и Гарегина - армянская церковь больше не в авторитете

Во многом, именно церковь и католикос сформировали армян как нацию. Они же добились расселения армян на исконно азербайджанских землях. Заискивая перед царской Россией, армянские хитрецы в рясах сыграли ведущую роль в изгнании азербайджанцев из Западного Азербайджана, Борчалы, Дербента и Карабаха. Церковь подстрекала и благословила армян на совершение кровавых зверств против азербайджанцев, апогеем которых стал Ходжалинский геноцид. Одним словом, армянская церковь и католикос при всяческом содействии и покровительстве России породили армян и взрастили их. Памятуя об исключительной роли России в обретении армянами государственности, церковь не может ополчиться против своих покровителей. Да и потом, кто же ломает сук, на котором сидит?!

В 2018 году в Армении произошла смена власти. Новая политическая сила выступила не только против России, но и против церкви, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела Армении. В последующие годы лидер этой политической силы - премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринял попытки наладить отношения с Кремлем. И хотя Москва так и не приняла его, но на обострение отношений все же не пошла. Поняв, наконец, кто полновластный хозяин в доме, строптивый армянский премьер угомонился.

Тем не менее, междоусобицы Пашиняна с церковью продолжаются. Осенью 2019 года на пресс-конференции в Лос-Анджелесе армянский премьер не стал скрывать натянутые отношения со священнослужителями. Он заявил, что, если армянский народ пожелает вмешательства властей в дела церкви, власти страны готовы вынести этот вопрос на обсуждение и принять соответствующие меры. Пашинян отметил, что некоторые политические силы считают либеральную политику правительства проявлением слабости: "Подобное отношение наблюдается и среди духовенства. Наши слова о том, что мы не намерены вмешиваться в дела церкви, некоторые священнослужители сочли слабостью. Получив жесткий ответный удар, они падут ниц. Еще раз предупреждаю – не воспринимайте наши улыбки и уважительное отношение за слабость".

Парламент Армении больше не выносит на обсуждение законопроект об увеличении финансовых средств для государственной охраны католикоса, поскольку церкви отныне не выделяются средства на эти цели.

Не так давно католикос Гарегин II обратился к премьер-министру с просьбой изменить меру пресечения в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Глава Эчмиадзина призвал главу правительства Армении проявить милосердие, особенно необходимое в период пандемии коронавируса.

На просьбу духовного лидера армян красноречиво ответила генпрокуратура Армении. В ответе подчеркивалось, что заявление Гарегина II не имеет ничего общего с уголовно-процессуальными процедурами. Вскоре Служба национальной безопасности Армении предъявила обвинение местоблюстителю одной из епархий Армянской апостольской церкви по факту мошенничества. Как выяснилось в ходе следствия, в 2010 году этот священник, войдя в преступный сговор, подтолкнул одного армянского бизнесмена вложить 12 миллионов долларов в одно из африканских алмазных месторождений с последующей переработкой продукции в Армении. Впоследствии предприимчивый священник и его подельник прибрали к рукам прибыль бизнесмена. Сумма мошенничества оценивается в 22 миллиона долларов. Имущество было заложено в банк под кредит. После того, как преступная схема была раскрыта, армянский священник, заметая следы, уговорил своего подельника взять вину на себя. Речь идет о местоблюстителе Араратской епархии Навасарде Кчояне. Открещиваясь от обвинений, он заявил, что все выдвинутые против него обвинения подтасованы. Жертвой его махинаций считается бизнесмен Пайлак Айрапетян.

Цель нашего повествования не состоит в открытии завесы махинаций армянской церкви. О происках хитроумных армянских мошенников в рясах общественности хорошо известно. Речь о противоречиях между армянской церковью и властями страны, усугубившихся призывом католикоса изменить меру пресечения в отношении Кочаряна. Помимо всего прочего, мошенничества армянской церкви раскрывают моральный облик "отцов" армянской нации.

Очевидно, что авторитет армянской церкви нынче вовсе не столь непререкаем, как в былые времена. Раскол царит и среди самих священнослужителей. Так, Арам I призвал армянскую церковь быть рядом с народом.

Комментируя призыв Эчмиадзина в связи с Кочаряном, пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворкян припомнила историю с бизнесменом Самвелом Майрапетяном. Она заявила, что некогда глава пресс-службы армянской церкви Ваграм Меликян обещал изменить меру пресечения в отношении арестованного Майрапетяна, имя которого фигурирует в мартовских событиях: "Майрапетян обвиняется в отмывании крупной суммы денег. Под заверения Ваграма Меликяна Майрапетян покинул страну в январе 2019 года и, вопреки настоятельным требованиям следственных органов, так и не вернулся. Правительство ждет объяснений Эчмиадзина по вопросу Майрапетяна".

Тем самым правительство открыто обвинило армянскую церковь в укрывательстве и попустительстве преступникам и намерении вывезти из страны Кочаряна по уже отработанной схеме.

Мнения армян о деятельности нынешнего главы Эчмиадзина разделились. Профессор Восточного института Оксфордского университета Грач Чилингирян в интервью BBC высказал свое видение этого вопроса. Он напомнил, что Гарегин II возглавляет армянскую церковь с 1999 года. По его словам, на протяжении 20 лет миряне, священники и даже два армянских патриарха (Иерусалимский и Стамбульский) обвиняли Гарегина в чрезмерной привязанности к материальной стороне церковной жизни и авторитарном управлении. Попытки Гарегина II централизовать управление церковью породили противоречия между церковью и диаспорой.

Председатель оппозиционной партии "Процветающая Армения", армянский миллиардер и по совместительству депутат Гагик Царукян выступил в поддержку Гарегина II. А его однопартиец Наира Зограбян и вовсе назвала обвинения в адрес армянского католикоса неприемлемыми. "Полагаю, это дешевая, грязная, разрушительная кампания против Армянской апостольской церкви", - заявила она.

Член партии "Процветающая Армения" Микаэль Мелкумян отметил, что церковь является воплощением христианских традиций и семейных ценностей. По его словам, нападки на армянского католикоса подрывают эти ценности.

И в социальных сетях звучат расхожие суждения о деятельности армянского католикоса и церкви. Многие предлагают совершить атаку на церковь и свергнуть Гарегина. Сторонники армянского католикоса сыплют угрозы в адрес властей страны: "Кто должен подняться на защиту Гарегина II? Верующие?! Хотят ли этого власти? Если так, то их желание будет удовлетворено".

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян назвал призыв католикоса некорректным.

Война между властями и церковью продолжается. Так почему же Пашинян ополчился против церкви? Небольшой экскурс - город, где ныне располагается армянская церковь, изначально именовался Учкильсе. Однако после оккупации царской Россией земель Западного Азербайджана, исконно тюркские топонимы были наспех армянизированы. Как следствие, Учкильсе был переименован в Эчмиадзин.

Как уже отмечалось, армянская церковь является верным союзником России, ее оплотом на Кавказе. Россия всячески опекает и оберегает Армению. На протяжении многих лет в Гюмри располагается российская военная база. К слову, против ее присутствия на территории Армении неоднократно выступали сторонники Пашиняна, но под гневными взглядами Кремля все же отступили. А нападки на армянскую церковь не прекращаются. Два года армянские власти ведут битву с Эчмиадзином, являющимся своего рода государством в государстве. Отношение диаспоры к главе армянской церкви тоже весьма неоднозначное. Многие открыто критикуют Гарегина II.

Новые власти Армении позиционируют реформаторский курс, противников которого в стране предостаточно. Одним из основных препятствий является действующая конституция Армении. Поправки в конституцию были отложены в связи с коронавирусом. Еще одной преградой на пути Пашиняна является президент Армен Саркисян и, по всей вероятности, Гарегин II - пережиток прежнего режима. Не исключено, что ветер перемен вскоре ворвется и в Эчмиадзин, поскольку переход Гарегина II под флаг Пашиняна маловероятен.

В свете вышесказанного, вполне вероятно возникновение в Армении оппозиционной силы, управляемой церковью. Но последнее слово все же будет за Кремлем и диаспорой. Станет ли Россия потворствовать Гарегину или поддержит Пашиняна? Ведь ни для кого не секрет, что Москва выступает за освобождение Кочаряна, и в этом вопросе интересы России и армянской церкви созвучны. Так что вполне вероятно сплочение Кремля и Эчмиадзина. Не исключается также переполох в рядах армянских священнослужителей, навеянный реформами властей страны. Так кого же сметет вихрь перемен?!