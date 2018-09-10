Пашинян намерен разместить воюющих в Сирии армян в Карабахе - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Report представляет вниманию читателей статью аналитика Эхтирама Ашырлы.

"В будущем Никол Пашинян намерен разместить воюющих в Сирии армян в Карабахе.

На прошлой неделе глава правительства Армении отметился заявлением о возможности отправки армянских военнослужащих в Сирию под российским флагом. Одним словом, он подчеркнул возможность участия военнослужащих армянской армии в составе российских войск в военных операциях с противниками режима Башара Асада. Но, видимо, встреча с Владимиром Путиным оказалась для Никола Пашиняна не столь воодушевляющей.

В интервью "Спутник-Армения" он заявил, что "Армения будет проводить гуманитарную миссию в Сирии и, в частности, в Алеппо".

"Уже могу заявить об этом официально. Основная цель этой программы — оказать помощь армянской общине в Алеппо, и Сирии в целом. Я очень рад, что наши страны приняли это совместное решение, и представители гуманитарной миссии минобороны Армении будут действовать под флагом Армении", - отмечал Пашинян.

Таким образом, он официально расписался в том, что военнослужащие армянской армии воевать в составе российских войск не будут.

Основная же цель гуманитарной миссии в Алеппо – заручиться поддержкой армян Алеппо, поскольку их община занимает весомое положение среди ближневосточных армянских диаспор. Даже во многих источниках так и пишут – "армянская диаспора Алеппо" вместо "армянская диаспора Сирии".

То есть, Н.Пашинян, заручившись поддержкой армянских диаспор, намерен вывести страну из экономического кризиса.

Вероятно, армянский премьер не намерен ограничиваться поддержкой армянской диаспоры в Сирии лишь по карабахскому вопросу, и в будущем планирует разместить армян, воюющих в Сирии, в Карабахе".

Аналитик Эхтирам Ашырлы