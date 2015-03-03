​Армяне - это этнос, который бросает родину без оглядки - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Американский конгрессмен Адам Шифф выступил с заявлением по поводу "27-ой годовщины Сумгайытских событий".

По его словам, "Азербайджан пытался скрыть" происшедшие в те дни события.

Американский конгрессмен считает, что "жившие в Азербайджане нормально и в достатке 450 тыс. армян уничтожены".

Естественно, Адам Шифф не располагает информацией о том, где расположен Азербайджан, не знает об СССР, приходе армян на Кавказ, Карабахе и пр.

Такие не видят действительности либо из-за враждебного отношения к тюркам, либо из любви к армянам, либо из-за стяжательства. Причина, по которой армяне покинули Баку, Сумгайыт, Гянджу и, в целом, Азербайджан, уже подтверждена. Попытка повторного внесения в повестку дня данного вопроса говорит о несерьезности А.Шиффа. Выходит, что конгрессмен и все, кто пытается выступить в роли судей и обвинить Азербайджан, в течение 27 лет не ознакомились ни с одним дополнительным материалом или же источником. Безусловно, это является важным элементом для того, чтобы выступать в роли справедливого судьи, знакомого с позицией противоположной стороны и располагающего информацией о событиях, происшедших при бывшем СССР.

Очень жаль, что лица, защищающие необоснованную позицию армян, не видят реальность.

Не секрет, что в конце XIX-начале XX века и при СССР армяне жили в Азербайджане довольно благополучно. Во время нефтяного бума в Баку в начале прошлого столетия они также владели нефтяными скважинами. Тем не менее, армяне учинили против азербайджанских тюрков геноциды 1905 и 1918 гг.

Это исходит из их этнической особенности. Армяне никогда не поддерживают страну, гражданами которой являются, и не выступают в защиту государства, когда оно попадает в сложную ситуацию. Это подтверждает и история последних полутора столетий.

Данный этнос не сражается с ИГИЛ в Ираке и Сирии и не принимает участия в демократическом развитии этих государств. Зачастую они пользуются этими странами, а при возникновении сложностей покидают их территорию. Вдобавок, они заявляют, что "армян уничтожают" и этим хотят создать в мире образ страдальцев.

В последние годы армяне убегают из Ирака и Сирии, а после революции в Иране в 1979 году они покинули эту страну.

Дело дошло до того, что армяне даже стали покидать созданную для них Армению. Согласно информации, в 85-ти странах мира проживает порядка 7-11 млн. армян. Согласно информации официальных источников, за последние 6 лет Армению, численность населения которой 3 млн. человек, покинуло более 400 тыс. граждан.

Согласно информации статистической службы Армении, по сравнению с январем 2014 года, в соответствующий период 2015 года численность населения страны сократилась на 6 500 человек.

Если в январе прошлого года Армению населяли 3 млн. 18 тыс. 100 человек, то в этом году данный показатель сократился на 6 500 человек и составил 3 млн. 10 тыс. 600 человек. Подобных фактов много и они доказывают, что армяне всегда готовы бежать.

Этим кратким напоминаем мы хотели довести до внимания читателей тот факт, что у армян отсутствует чувство преданности родине и государству. Армяне - это этнос, который бросает родину без оглядки. Именно по этой причине они и покинули Азербайджан.