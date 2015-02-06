​Ожидания от встречи Меркель-Олланд-Путин - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд посетят с визитом Москву.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, они обсудят с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине.

Вчера ситуация в Украине стала главной темой трех собраний.

Обсуждения проводились на собрании министров обороны стран-участниц НАТО, во время визита в Киев госсекретаря США Джона Керри, а также канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.

В результате встречи был обновлен Минский протокол из 12 пунктов, подписанный 5 сентября прошлого года с участием России и ОБСЕ.

В данный протокол включены положения об обеспечении территориальной целостности Украины и обмене пленными.

Перед тем, как привести предположения в связи с московской встречей, мы хотим затронуть некоторые моменты, касающиеся результатов состоявшегося 5 февраля собрания НАТО.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что для обеспечения безопасности Восточной Европы численный состав Сил реагирования будет увеличен с 13 тысяч до 30 тысяч. Эти силы будут размещены на территории приграничных с Украиной и Россией стран - Прибалтики, Польши, Болгарии, Румынии.

Хотя официальный представитель НАТО заверил, что они не видят прямой угрозы от России, тем не менее усиление присутствия альянса в этих регионах является реакцией "на поведение России" на востоке Европы.

Генсек уделил особое внимание ситуации на востоке Украины, отметив, что Россия поставляет сепаратистам современную военную технику, нарушая тем самым нормы международного права.

События в Украине имеют важное значение с точки зрения безопасности в мире. Позиция Москвы в этом вопросе оказывает влияние и на другие "горячие точки" в ряде регионов.

Визит в Москву лидеров Европейского Союза очень важен из-за политической нагрузки.

Отметим, что с начала процессов в Украине в феврале прошлого года и Запад, и Москва выступают с заявлениями по обеспечению своей безопасности.

За последний год стороны еще не предприняли серьезных шагов в сфере сотрудничества по обеспечению безопасности сторон. Напротив, напряженная ситуация на востоке Украины растет с каждым днем.

Москва провела большую работу по русификации Крыма.

Не исключено, что вопрос по безопасности станет ведущим и в ходе данного визита.

Документ, который везут Меркель и Олланд в Москву, условно называют "обновленным минским соглашением".

В канун визита в Россию европейских лидеров, хотелось бы обратить внимание на один вопрос. США пока не выглядят активными в решении украинской проблемы. Правда, и эта страна входит в членство ОБСЕ. Однако, в качестве посредника зачастую выступает Евросоюз. Европейцы до сих пор не смогли добиться желаемых результатов в вопросе обеспечения территориальной целостности Украины.

Основываясь на заявления российских официозов и происходящие в восточной Украине процессы, можно сказать, что Москва не намерена отступать от своей позиции в решении данной проблемы.

С этой точки зрения можно выдвинуть некоторые предположения о результатах проводимой в подобных условиях московской встречи:

- В качестве представителей Запада европейские лидеры потребуют от России признать территориальную целостность Украины, вывести сепаратистов с востока страны, приостановить процесс снабжения Россией этих сил оружием и другой военной техникой;

- Безусловно, в ходе переговоров коснутся борьбы с терроризмом, в том числе положения в Сирии, деятельности ИГИЛ;

- Европейцы доведут до внимания официального Кремля вопрос о применении новых санкций, возможность исключения России из международной финансовой сети SWIFT и т.д.

- Россия защитит выдвинутые сепаратистами требования;

- Хотя она утверждает, что поддерживает политику Запада в борьбе с терроризмом, будет защищать власть Башара Асада в Сирии, и обвинять противоположную силу в хаосе в стране;

- Россия заявит, что безопасность страны ставит превыше проблем, возникающих в результате применения санкций.

Таким образом, если встреча между Меркель, Олландом и Путиным не даст желаемого результата, московский визит европейцев можно считать предупреждением касательно предстоящих в перспективе более серьезных шагов против РФ.