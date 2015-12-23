​Ответ на желание Саргсяна спрятаться в тени ОДКБ - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В то время, как в Берне проходила встреча президентов Азербайджана и Армении, министр обороны захватнического государства Сейран Оганян прибыл в Ханкенди. Данный факт сам по себе был показателем незаинтересованности официального Еревана в урегулировании конфликта и говорил о намерении продолжить диверсии.

Оганян мог бы приехать на оккупированные территории и позже. Однако, по инструкции Саргсяна он реализовал "визит" именно во время Бернской встречи президентов, чтобы продемонстрировать международному сообществу, что они не планируют покидать территории вокруг Нагорного Карабаха.

Это не первый подобный диверсионный поступок Саргсяна. Аналогичное событие произошло и после прошлогодней парижской встречи. Президент Франции Франсуа Олланд приложил немало усилий для встречи президентов Азербайджана и Армении. Даже вслед за парижской встречей были сделаны некоторые многообещающие заявления. Однако, как только Саргсян вернулся в Ереван, захватнические силы Армении приступили к военным учениям в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

Этим Саргсян перечеркнул парижскую встречу и усилия президента Франции.

Сейчас сложилась аналогичная ситуация. Президент и министр иностранных дел Швейцарии организовали встречу президентов Азербайджана и Армении, чтобы добиться продвижений в переговорном процессе. Серж Саргсян перечеркнул и их усилия, и, сразу же после Бернской встречи уехал жаловаться в Москву.

В российской столице прошла встреча в верхах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В своем выступлении на встрече в верхах, Серж Саргсян пожаловался на политику стран-членов организации, за исключением России. Приведя в качестве примера поддержку странами НАТО друг друга, Саргсян пожаловался на то, что страны Организации договора о коллективной безопасности не защищают Армению, а наоборот, поддерживают Азербайджан.

Было бы лучше, если бы лидеры стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности напомнили бы Саргсяну о важности возвращения прилегающих к Нагорному Карабаху районов Азербайджану. Это послужило бы достойным ответом президенту Армении, жалующемуся на нарушение азербайджанской армией режима прекращения огня. Однако, даже молчание лидеров является положительным результатом для Азербайджана. Даже президент России не стал говорить, что "Саргсян прав, в армяно-азербайджанском противостоянии мы должны поддержать Ереван". Так как, вопреки военно-стратегическим отношениям с Арменией, страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности, в том числе и Россия, не желают напряженности в отношениях с Азербайджаном.

Несмотря на обеспокоенность Саргсяна, члены Организации договора о коллективной безопасности - Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заинтересованы во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном. Эти страны поддерживают территориальную целостность Азербайджана и не хотят охлаждения отношений с официальным Баку из-за Армении. Беларусь, Казахстан и Кыргызстан не поддерживают Москву даже в противостоянии между Россией и Турцией. Так же как и в примере с Арменией, на этот раз эти государства не хотят напряженности в отношениях с Турцией из-за России.

В одном вопросе Саргсян прав. Организация договора о коллективной безопасности отличается от НАТО. Страны-члены НАТО в коллективной форме несут ответственность друг за друга. Это также происходит потому, что какая-либо страна НАТО после оккупации территории другого государства не делает таких призывов, как "защитите меня".

Эльхан Шахиноглу, специально для Report.