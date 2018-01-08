Основная цель распространения новости об аресте Махмуда Ахмадинежада - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Иране на фоне пятидневной акции протеста распространилась информация об аресте 6-го президента Махмуда Ахмадинежада.

Утверждалось, что 61-летний бывший президент арестован за оказание поддержки этим акциям и за подстрекательство. В качестве основания для этого были указаны его слова на встрече с жителями в городе Бушехр о том, что находящимся у власти ничего не известно о проблемах простых людей. Однако в тот же день адвокат Махмуда Ахмадинежада Адиль Гейдари опроверг информацию о задержании политика: "Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада не соответствует действительности".

Официальные органы Ирана пока не подтвердили, но и не опровергли информацию.

Вне зависимости от отношения соответствующих структур Ирана к данному вопросу, после избрания президентом Хасана Рухани Махмуд Ахмадинежад был избран объектом критики. Первой причиной этого было его избрание президентом в качестве представителя консервативной линии внутри власти. Во-вторых, он критиковался как ответственное лицо за многочисленные нерешенные проблемы в стране. В-третьих, утверждалось о том, что внутри консервативной линии он против верховного руководителя Ирана аятоллы Сеййида Али Хаменеи. Распространялась информация о том, что Ахмадинежад больше всего советуется с Месбах-Йезди. В ходе визита экс-президента в США в своих интервью относительно ядерной программы и других вопросов он не называл имени Хаменеи, что стало причиной беспокойства консерваторов.

В целом, в период президентства Ахмадинежад наряду с реформаторами также критиковался со стороны консерваторов. В 2012 году Аятолла Макарим Ширази обвинил его в единоличном принятии решений в экономических вопросах: "Вопрос дороговизны, а также другие экономические и бытовые проблемы привели к росту день ото дня давления на народ. Если ситуация в стране продолжится нынешними темпами, граждане подвергнутся еще большему давлению. У терпения народа есть определенный предел. Не думайте, что он всегда сможет терпеть это положение. Если мы не сможем решить экономические проблемы, поддержка народом власти постепенно будет сокращаться, и в таком случае могут возникнуть серьезные проблемы. Я слышал, что президент страны по ряду экономических вопросов решения принимает единолично. Это неправильно и так не должно быть".

Ахмадинежад даже вновь хотел выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2017 году. Не получив благословения Хаменеи, он отказался от этой затеи. Тем не менее, бывший президентом в 2005-2013 гг. Ахмадинежад раскритиковал пожелавшего баллотироваться на второй президентский срок нынешнего главу государства, заявив, что он не достоин этой должности.

Резкие выступления против 6-го президента Ирана начались после ареста иранского предпринимателя, миллиардера Бабека Занджани или после избрания Хасана Рухани в 2013 году. Он обвинялся в сокрытии посредством своих компаний доходов от нефти, исчисляющихся миллиардами долларов. Бабек Занджани был признан виновным в мошенничестве и экономических преступлениях и приговорен к смертной казни. Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что он будет освобожден в случае возвращения присвоенных средств. Адвокат Занджани Зохра Резали заявила, что судебное решение имеет "политический мотив": "В этом деле мы верим, что Бабек Занджани только имеет задолженность".

Утверждается, что Бабек Занджани владеет капиталом около 13,5 миллиардов долларов. Один из богатейших людей Ирана Бабек Занджани был обвинен в пособничестве незаконной подготовке нефтяных соглашений для Исламской Республики и включен в черный список США и Европейского Союза. Он признал, что открыл компании в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Малайзии и продал от имени правительства миллионы баррелей иранской нефти. Банковские счета Занджани и конфискованная собственность находятся под контролем прокуратуры страны. Представитель судебной системы Ирана Гуламгусейн Мохсуни Эжеи сообщил, что Бабек Занджани сам предоставил информацию о счетах внутри страны и за рубежом: "Согласно предварительному расследованию, этих средств на счетах достаточно для возвращения долгов Бабека Занджани".

Б.Занджани до ареста заявил, что не смог вернуть правительству 1,2 млрд долларов из-за международных санкций. Значит, в годы президентства Ахмадинежада Занджани был миллиардером. Это также является периодом, когда между Ираном и Западом, включая США, царили противоречия из-за ядерной программы Тегерана. В те годы санкции применялись также на экспорт нефти со стороны Ирана. Часть запретов была ликвидирована после подписанного 15 июля 2015 года Всеобъемлющего договора.

В своем выступлении в Тегеране вице-президент Ирана Исхаг Джахангири, не называя Занджани, раскритиковал финансовые уступки, оказанные ему иранским правительством, другими словами Махмудом Ахмадинежадом: "Следует задуматься над тем, как молодому человеку удалось приобрести большую часть нефтяных доходов в более чем 2,7 млрд долларов. Если эти миллиарды не внесут в финансовую систему страны, это станет для Ирана черным пятном".

Он заявил, что бывшее правительство не смогло обосновать выдачу Бабеку Занджани финансов в крупных размерах. Вице-президент также раскритиковал финансовую политику Махмуда Ахмадинежада. Он подчеркнул, что в то время, как из-за международных экономических санкций правительство Ирана не могло проводить каких-либо операций на международном финансовом рынке, для управления данным процессом в Стамбул и Дубай в течение18-ти месяцев было тайно перечислено свыше 20 млрд долларов. Исхаг Джахангири также заявил, что с целью сокращения влияния международных санкций будут наказаны и приняты необходимые меры в отношении лиц, незаконно воспользовавшихся экономическими льготами.

В связи с вопросом Хасан Рухани сказал: "Для развития страны важно наличие прозрачной и надежной деятельности. Необходимо принять срочные меры для наказания тех, кто замешан в коррупции путем злоупотребления специальными привилегиями, и разбогател на незаконном доходе".

С этой точки зрения сообщения об аресте Махмуда Ахмадинежада и давлениях против него могут считаться неслучайными. Арест в США гражданина Турции иранского происхождения Рзы Зарраба вновь вынес имя Махмуда Ахмадинежада на повестку страны. По ряду предположений, Бабек Занджани считается патроном Рзы Зарраба.

Вчера распространилась информация о требовании от имени студентов отставки Хасана Рухани. Студенты обвиняют президента в невыполнении данных до выборов обещаний.

Таким образом, цепные обвинения продолжаются. Правительство Хасана Рухани желает пойти на переговоры с Западом. Поэтому, можно предположить о намерении внести свой вклад в дело о Заррабе.

Одним из колец этой цепи, то есть подставных фигур, является Занджани, а другим – Зарраб. Эти фигуры разбогатели в период президентства Ахмадинежада. Занджани и Зарраб находятся под арестом. Скорее всего, их давно допросили. Одной из фигур в данном вопросе является Ахмадинежад. Поэтому, на фоне протестов, объявляя Ахмадинежада организатором хаоса в стране, находят виновного. Этим выявляется как организатор акций протеста, так и наказывается один из основных игроков из числа нарушивших санкции против Ирана. Многочисленными уликами и доказательствами, которые могут приобрести в дальнейшем, приступают к шантажу соседних государств, и, известных и неизвестных сил внутри власти. В конечном счете, акции протеста являются прекрасной возможностью для "удаления" Ахмадинежада.