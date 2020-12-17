Облигации SOCAR: драйвер фондового рынка и лучшая альтернатива вкладам

При снижении ставок по депозитам в иностранной валюте до 1,71% годовых, доходность по облигациям SOCAR сохраняется на высоком уровне

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует в ближайшие недели осуществить новую эмиссию долларовых облигаций. Заявка уже находится на рассмотрении Центрального банка Азербайджана, но параметры новой эмиссии пока не обнародованы.

Предыдущий выпуск был осуществлен в 2016 году. Срок пятилетних бумаг с доходностью 5% годовых и номинальной стоимостью 1 000 долларов США за облигацию уже подходит к концу.

Трудно переоценить влияние облигаций SOCAR на развитие фондового рынка страны. С начала выпуска эти ценные бумаги помогли оживить рынок, привлечь новых инвесторов и стали хорошей альтернативой банковским вкладам.

В 2015 году, до выпуска облигаций SOCAR, оборот биржевых сделок на Бакинской фондовой бирже составил 8,5 миллиарда манатов, сократившись за год на 35,6%. Тогда крупнейшим игроком на рынке облигаций был Азербайджанский ипотечный фонд с объемом размещения на первичном рынке в 45,4 миллиона манатов, а на вторичном рынке - в 1,5 миллиардов манатов.

Корпоративные облигации на первичном рынке составляли всего 25,6 миллиона манатов и 263,7 миллиона манатов на вторичном рынке.

Выйдя на рынок в начале 2016 года с эмиссией в объеме 100 миллионов долларов США, SOCAR, в первую очередь, решил одну из главных проблем фондового рынка Азербайджана - простота и доступность для розничных инвесторов.

Впервые в истории страны приобрести облигации можно было в центрах Службы ASAN. Действовали горячие линии, сотрудники ASAN готовы были помочь с любым вопросом, а в СМИ началось широкомасштабное освещение этого события. Неудивительно, что некоторые впервые для себя открыли возможность инвестировать в облигации именно тогда.

Облигации значительно оживили вторичный рынок - зачастую самые крупные сделки заключилась именно с долговыми бумагами SOCAR. Общий объем сделок по этим облигациям с момента выпуска превысил 193 миллионов долларов США. Всего было заключено свыше 2 300 сделок.

Интерес к облигациям проявляли и те, кто искал альтернативу банковским депозитам. Выпуск облигаций начался в достаточно сложный для экономики период - в феврале и декабре 2015 года в стране произошли девальвации, за год закрылись около 10 банков, вокруг Азербайджанского фонда страхования вкладов не утихали новости, вкладчики закрывшихся банков хотели как можно скорее получить свои деньги назад. Понятно, что доверие к банкам было подорвано. Вкладчикам нужна была альтернатива.

Впоследствии инвесторы получили еще одну причину приобретать облигации SOCAR - возможность проведения операций РЕПО и получение краткосрочных манатных кредитов со ставкой в 15%. При этом держатели облигаций продолжали получать квартальные купонные выплаты с процентов по облигациям. Общий объем операций РЕПО до сегодняшнего дня превысил 36 миллионов долларов США.

В беседе с Report эксперт по финансовым рынкам Джафар Ибрагимли отметил, что облигации SOCAR помогли привести на фондовый рынок тысячи граждан страны, которые до сегодняшнего дня никогда не владели ценными бумагами.

В этом плане SOCAR сыграла значимую роль в развитии рынков капитала, которые в свою очередь помогают обеспечить устойчивость экономики страны.

По словам эксперта, перед первой эмиссией госкомпания тщательно изучила потребности внутреннего рынка. "Параметры облигаций соответствовали потребностям рынкам, что и обеспечило высокий спрос на них", - добавил он.

Как отметил Дж.Ибрагимли, эти облигации помогли обеспечить ликвидностью вторичный рынок и главное - показали другим компаниям, какую выгоду можно получить от выпуска облигаций.

"До SOCAR на рынке были небольшие по объему эмиссии облигаций, но именно после этого выпуска компании поняли, что рынок способен принять и более крупные объемы. В этом плане SOCAR стала первопроходцем", - сказал собеседник агентства.

В качестве примера эксперт привел госкомпанию AzerGold, которая недавно выпустила облигации на 20 миллионов долларов США с доходностью в 4% и периодом обращения в 3 года.

Как было отмечено выше, доходность облигаций SOCAR составляет 5%. Для сравнения, на первое января 2016 года средняя процентная ставка по вкладам в иностранной валюте составляла 8,06%. Со временем ставки по депозитам в иностранной валюте только падали (сейчас уже на уровне 1,71%), а доходность по облигациям SOCAR держалась на высоком уровне. К тому же SOCAR является гарантом того, что инвесторы обязательно получат купонные выплаты.

На сегодня инвесторы облигаций госкомпании уже получили дивиденды на 20 миллионов долларов США. И это происходит стабильно, деньги они получают раз в квартал.

По словам Дж.Ибрагимли, сейчас на операциях с долговыми бумагами SOCAR на вторичном рынке инвесторы могут заработать около 3-3,5%. Говоря о новой эмиссии, он полагает, что ее доходность вряд ли превысит 4%.

"SOCAR, как и любая компания, в первую очередь смотрит на потребности рынка. Если сейчас есть инвесторы, готовые покупать облигации с доходностью по 3-3,5%, то зачем повышать свои расходы и выпускать более доходные бумаги? Естественно, Госнефтекомпания хочет, чтобы ее облигации были конкурентными, но ситуация на рынке уже другая и необходимости в таких высоких процентах нет. Доходность ценных бумаг конкурентов тоже приблизительно на этом уровне", - сказал эксперт.

Таким образом, облигации SOCAR оказали значительное влияние на развитие фондового рынка Азербайджана. Розничные инвесторы увидели хорошие возможности заработка на фондовом рынке, достаточно крупные суммы денег вместо того, чтобы храниться "под матрацем" пошли в оборот и стали работать на экономику. Теперь очередь за новой эмиссией - вперед к новым высотам?

Азад Гасанли, финансовый аналитик