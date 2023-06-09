Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в полномочия после повторного избрания президентом страны с весьма значительными перестановками в правительстве. В новом кабинете нет прежних ярких представителей турецкой политики последних лет:

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в полномочия после повторного избрания президентом страны с весьма значительными перестановками в правительстве. В новом кабинете нет прежних ярких представителей турецкой политики последних лет: Мевлюта Чавушоглу (министр иностранных дел) и Хулуси Акара (министр обороны).

В новом составе правительства только два министра сохранили свои посты: Фахреттин Коджа, министр здравоохранения, и Мехмет Нури Эрсой - туризма и культуры. Остальные 15 портфелей поменяли владельцев – их получили хоть и новые, но известные в политических кругах лица.

Пожалуй, самая выдающаяся фигура в новой команде президента Реджепа Тайипа Эрдогана – это Мехмет Шимшек, возглавивший Министерство казначейства и финансов. В разные годы он уже занимал руководящие должности в турецком правительстве - запомнился на посту главы финансового ведомства и вице-премьера. Другой видный политик Хакан Фидан, руководивший турецкой разведкой на протяжении долгих 13 лет, возглавил министерство иностранных дел.

Ожидается, что новый глава казначейства и финансов Мехмет Шимшек будет придерживаться классических правил ведения экономической и финансовой политики. Его прежняя фискальная политика на этом посту уже помогала Турции быстро оправиться от последствий мирового финансового кризиса. В стране был создан Совет по налоговому аудиту, упростилось фискальное законодательство, были расширены права налогоплательщиков и сократилась теневая экономика.

Турецкий политик и экономист вошел в список 500 самых влиятельных людей на планете по версии журнала Foreign Policy в 2013 году, а журнал Emerging Markets присвоил ему звание "Министр финансов года в развивающихся странах Европы 2013". Поэтому, вполне возможно, его назначение говорит о желании Эрдогана справится с экономическими вызовами и повысить доверие инвесторов к турецкой экономике.

Не менее интересно политическое досье нового главы МИД - Хакан Фидан весьма примечательная фигура. На должности главы турецкой службы безопасности в 2009 году он участвовал в секретных переговорах с Курдской рабочей партией (КРП) в Осло. А в 2013 году Эрдоган, бывший на тот момент премьер-министром Турции, назвал его "хранителем государственных секретов" и "очень хорошо обученным чиновником". Скорее всего, с назначением Хакана Фидана курдский вопрос и борьба с радикальными группировками станет одним из приоритетных направлений во внешней политике Турции.

Министр по делам семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гекташ – весьма интересна обширной географией своей карьеры. Она была членом парламента Бельгии, являясь членом христианско-демократической партии "Гуманистический демократический центр" и имеет двойное гражданство. К тому же, в свое время была самым молодым членом бельгийского парламента и первой женщиной, когда-либо носившей хиджаб в парламенте этой страны. Но ей пришлось оставить политическую деятельность в Бельгии после отказа признать так называемый “геноцид армян”. Комментируя инцидент, Оздемир заявила, что ее поступок - проявление свободы слова.

Неожиданным стало назначение на пост главы национальной разведки бывшего пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына. Для него это - совершенно новое направление. Раньше он занимался вопросами внешней политики в команде Эрдогана и все эти годы успешно справлялся со своими обязанностями. Он возглавлял турецкую делегацию на заседаниях Постоянного совместного механизма во время обсуждения членства Швеции и Финляндии в НАТО, принимал активное участие в переговорах с Грецией по урегулированию споров в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. Стоит полагать, этим заслужил и доверие Эрдогана, и ответственное назначение.

Бывший председатель комиссии по внешним связям Великого Национального собрания Турции, экс-министр молодежи и спорта Акиф Чагатай Кылыч назначен новым главным советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Примечательно, что отец Акифа Кылыча работал личным врачом Реджепа Эрдогана в 1990-х годах. Cам же Кылыч в 2013 году, когда ему было 37 лет был назначен министром молодежи и спорта, став таким образом самым молодым министром в тогдашнем правительстве.

Перестановки в турецком правительстве сигнализируют о значительных изменениях в политическом ландшафте Турции. Скорее всего, Реджеп Эрдоган сделал правильный выбор, поскольку все перечисленные персоны обладают обширным багажом знаний и опыта. А главное, они могут во всеоружии противостоять геополитическим и экономическим вызовам.