Новый альянс в Евразии: Азербайджан, Турция и Пакистан формируют центр силы

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Недавний трехсторонний саммит в Лачыне с участием лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана, продемонстрировал качественно новый уровень взаимодействия между этими странами. Саммит совпал с открытием нового аэропорта в Лачыне, третьим по счету на освобожденных территориях Азербайджана.

Саммит символизировал укрепление трехстороннего взаимодействия, а также стал наглядной демонстрацией укрепляющегося геополитического треугольника, где символические шаги дополняются стратегическими инициативами в сферах обороны, транспорта, энергетики и региональной безопасности.

В XXI веке сотрудничество трех стран приобрело новый импульс и все более опирается на прагматичный подход. Стороны выстраивают прочную ось безопасности с упором на экономическое взаимодействие. Совместные военные учения, крупные экономические проекты, двусторонние оборонные сделки и дипломатическая координация создают архитектуру нового стратегического пространства между тюркским и исламским регионом Южной Азии.

В частности, Турция укрепляет связи с Пакистаном в оборонной промышленности — контракт на корветы класса "Могол" в рамках проекта MİLGEM стал знаковым примером технологического и военно-промышленного обмена. Азербайджан со своей стороны также усиливает взаимодействие Пакистаном в сфере обороны, включая покупку истребителей. Речь идет о контрактах на миллиарды долларов. Параллельно развивается военно-политическое сотрудничество Турции и Азербайджана, достигшее статуса стратегического альянса после подписания Шушинской декларации в 2021 году. Регулярные учения усиливают интеграцию двух стран в рамках единой военной доктрины.

Совместные действия трех стран обозначили начало формирования собственной региональной доктрины безопасности. Этот формат может служить альтернативой существующим западным и восточным системам альянсов, предлагая гибкую, многополярную модель с учетом специфики региона. Пример — координация вокруг Зангезурского коридора, где Турция и Азербайджан действуют синхронно, укрепляя позиции на Южном Кавказе.

В условиях глобального энергетического кризиса и неопределенности, вызванной войной в Украине, альянс Турции, Азербайджана и Пакистана приобретает ключевое значение. Южный газовый коридор и проект TANAP становятся жизненно важными маршрутами для Европы, снижая зависимость от российского газа. Турция превращается в энергетический хаб, способный перераспределять потоки между Востоком и Западом. Кроме этого, в энергетическом альянсе трех стран ключевая роль отводится Азербайджану, который является крупным инвестором в экономику Турции, в том числе в сферу ТЭК, объем которых приближается в $20 млрд. Кроме этого, Азербайджан и Пакистан в настоящее время ведут обсуждения по проектам с инвестициями в $2 млрд, значительная часть которых придется на нефтяной сектор.

С другой стороны, Пакистан играет стратегическую роль в рамках китайского мегапроекта «Один пояс — один путь». Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC), соединяющий Синьцзян с портом Гвадар, становится точкой соприкосновения интересов Китая и треугольника Турция–Азербайджан–Пакистан. Этот коридор способен интегрироваться в более широкую евразийскую сеть, где тройственный альянс становится логистическим и энергетическим мостом между регионами.

Особое внимание заслуживает дипломатическая поддержка, которую оказывают Турция и Азербайджан Пакистану в кашмирском вопросе. Недавний короткий конфликт между Пакистаном и Индией является ярким тому подтверждением. Это подчеркивает не только политическую солидарность, но и стремление тройственного альянса влиять на разрешение конфликтов в более широком международном контексте. Турция, будучи членом НАТО и одновременно активно взаимодействуя с Китаем, Россией и Ираном, становится гибким посредником в рамках многополярного мира.

Такой подход поднимает альянс на новый уровень — от регионального партнерства к глобальной инициативе, способной влиять на баланс сил в Евразии и за ее пределами. Формирующийся геополитический треугольник Азербайджан–Турция–Пакистан трансформируется из символического объединения трех братских народов в инструмент реальной силы. Он охватывает ключевые сферы — безопасность, энергетику, инфраструктуру, дипломатию — и стремится стать одной из новых парадигм евразийской политики. В условиях фрагментации международного порядка этот союз может предложить модель кооперации, основанную на прагматизме, взаимной выгоде и устойчивости к внешнему давлению.