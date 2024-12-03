Независимое расследование: Правительство США финансировало OCCRP и назначало руководство этого проекта

Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), известный своими громкими разоблачениями, такими как «Панамские документы», «Документы Пандоры», в значительной степени финансировался правительством США и ряда европейских стран.

Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), известный своими громкими разоблачениями, такими как «Панамские документы», «Документы Пандоры», в значительной степени финансировался правительством США и ряда европейских стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в масштабном расследовании французского издания Mediapart, итальянского Il Fatto Quotidiano, Drop Site и Reporters United в Греции. Расследование было инициировано немецкой общественной телерадиокомпанией NDR, которая ранее сотрудничала с OCCRP.

Согласно расследованию, в период с 2014 по 2023 год федеральное правительство США предоставило 52% средств, потраченных OCCRP. В частности, с момента основания OCCRP в 2008 году правительство США направило как минимум 47 млн. долларов и обязалось выделить еще 12 млн предположительно независимой некоммерческой редакции. При этом, другие западные правительства — включая Великобританию, Францию, Швецию, Данию и Нидерланды — внесли не менее 15 млн. долларов за последние 10 лет. Совет директоров OCCRP в заявлении для консорциума новостных изданий, совместно публикующих это расследование, подтвердил, что США являются их основным спонсором.

«Мы понимаем, что разумные люди могут считать это плохой идеей, особенно поскольку это не является нормой в журналистике США (хотя государственная поддержка журналистики не редкость в Европе и других странах). Этот вопрос тщательно обсуждался много лет назад при основании OCCRP. Совет директоров в то время – включая нескольких из нас, кто остается в Совете и чья личная репутация как журналистов и руководителей безупречна – решил, что это стоит компромисса ради журналистских расследований, которые OCCRP мог бы производить с этой финансовой поддержкой. Мы уверены, что ни правительство, ни донор не оказывали редакционного контроля над репортажами OCCRP», - отмечает Совет директоров.



Более того, для подтверждения своего независимого статуса OCCRP даже проводила расследования, противоречащие национальным интересам США, включая исследование того, как Пентагон полагался на сомнительных торговцев оружием для вооружения сирийских повстанцев, а также материалов по политике США в отношении наркотиков и к миграционной политике США.

Согласно данным расследования, первоначальное финансирование по созданию OCCRP поступило от Бюро по международным наркотикам и правоохранительным вопросам (INL, часть Госдепартамента) в 2008 году. При этом управлял этим грантом USAID. Да и в настоящее время сотрудник USAID Шеннон Магуайр курирует операции OCCRP.

Расследование выяснило, что хотя формально ни Госдепартамент, ни USAID не вмешиваются в деятельность OCCRP, финансирование сопровождается некоторыми условиями. В частности, федеральное правительство может наложить вето на назначение старшего персонала, включая старший редакторский состав, а также на ежегодный рабочий план. «Если OCCRP необходимо сменить ключевой персонал, например, руководителя группы, которым является Дрю Салливан, они подают запрос с резюме, и мы рассматриваем его и говорим, хорошо, мы одобряем вашего кандидата на должность нового руководителя группы или кого-либо еще», - сказала Магуайр.



При этом руководство OCCRP гордится влиянием, которое оказывает расследования на политический режим ряда стран. «Мы, вероятно, были причастны к смене правительств примерно в пяти или шести странах," сказал Салливан, назвав в их числе Боснию, Кыргызстан, Чехию и Черногорию.

При этом OCCRP привлекает и другие НПО к проектам по новым расследованиям.

Одним из примеров такого партнерства является Глобальный антикоррупционный консорциум (GACC) - программа, которая использует расследования OCCRP, пытаясь систематически инициировать уголовные расследования или санкционные процедуры на основе статей. GACC был основан в 2016 году после объявленного Госдепартаментом конкурса предложений, который выиграл OCCRP в партнерстве с антикоррупционной НПО Transparency International.

GACC софинансируется четырьмя другими правительствами и частными донорами, но правительство США является крупнейшим вкладчиком: оно уже выплатило OCCRP 10,8 миллиона долларов в рамках GACC, из которых 3 миллиона были переданы в качестве субгранта Transparency International.

У GACC две направления деятельности. Первое - инициировать на основе статей OCCRP судебные расследования, санкционные процедуры и мобилизацию гражданского общества благодаря поддержке местных отделений Transparency, присутствующих в 65 странах.

Второе - лоббировать ужесточение антикоррупционного законодательства и законов против отмывания денег. В мае 2024 года OCCRP подготовил доклад для правительств о лучших процедурах борьбы с посредниками (такими как подставные лица и юристы), которые помогают обходить санкции, наложенные против России. Доклад был подготовлен в партнерстве с Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI), британским аналитическим центром, и оплачен Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании. RUSI имеет тесные связи с оборонными и силовыми структурами. Одним из его старших вице-президентов является генерал Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ.

Тот факт, что журналистская организация осуществляет такую деятельность по инициативе и на деньги США, даже ради благой цели, поднимает серьезные этические вопросы.

Хотя OCCRP и Transparency утверждают, что работают независимо, и Вашингтон не запрещает им действовать против его интересов, отчет об оценке GACC, подготовленный OCCRP в 2021 году показывает, что было 228 примеров реального воздействия, из которых только 11 касаются "Америк". Причем в понятие «Америк» включали также включали Центральную и Южную Америку.

Transparency предоставила только один конкретный пример действий GACC против США: НПО выступала за то, чтобы Вашингтон прекратил непрозрачность, царящую в его внутренних налоговых убежищах (таких как Делавэр), после того как США были названы одним из крупнейших офшорных центров планеты в одном из расследований, появившихся в результате "Документов Пандоры". Но OCCRP не участвовал в этой статье (подготовленной Международным консорциумом журналистов-расследователей и Washington Post) и сосредоточился во время "Документов Пандоры" на своих предпочтительных областях: России, Центральной Азии и Восточной Европе.

Но если для США проект OCCRP является чуть ли не образцовым с точки зрения расследования действий правительств отдельных стран, стоит вспомнить отношение Вашингтона к проекту Wikileaks, которая росла параллельно с OCCRP.



В расследовании отмечается, что Wikileaks была запущена в октябре 2006 года, и уже к марту 2008 года военные США пришли к выводу, что новостная организация представляет собой "потенциальную угрозу защите сил, контрразведке, оперативной безопасности и информационной безопасности армии США". В 2010 году Wikileaks опубликовала "Сопутствующее убийство", видеодоказательства военного преступления США в Ираке, за которым быстро последовали "Афганские военные журналы", "Иракские военные журналы", а затем в ноябре — "Кейблгейт", публикация тысяч внутренних кабельных сообщений Госдепартамента.

Тогда же под давлением правительства США Amazon, PayPal, Bank of America, Visa, Mastercard и Western Union отключили Wikileaks от своих услуг, пытаясь парализовать организацию. Джулиан Ассанж провел годы, ища убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрылся в 2012 году.

«Критики OCCRP часто повторяют карикатурное изображение Путиным организации как получающей прямые приказы из Лэнгли. Но это неправильное понимание природы американской мягкой силы, сказал Drop Site News один из главных редакторов в Латинской Америке, работавший над совместными проектами с глобальной новостной организацией.

"OCCRP не нужно предоставлять правительству США какую-либо информацию, чтобы быть полезной для них. Это армия 'чистых рук', ведущая расследования за пределами США", — сказал он, попросив анонимности, чтобы не нарушать отношения с спонсорами и коллегами. "Но это всегда коррупция других людей. Если вы получаете деньги от правительства США на антикоррупционную работу, вы знаете, что деньги перестанут поступать, если вы укусите руку, которая вас кормит. Даже если вы не хотите брать деньги правительства США напрямую, вы оглядываетесь вокруг и видите, что почти каждый крупный благотворительный спонсор сотрудничал с ними в какой-то инициативе, и это создает впечатление, что вы можете зайти только так далеко и все еще получать финансирование на журналистику. Правда в том, что мы не знаем, насколько глубоко идет влияние в некоторых редакциях".