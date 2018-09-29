Неверно пытаться решить карабахскую проблему проведением митинга - МНЕНИЕ

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахскую проблему невозможно решить путем митинга".

Об этом Report заявил главный редактор газеты "Ени Азербайджан", депутат Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что нагорно-карабахская проблема уже долгое время остается нерешенной: "Вся ответственность в связи с фактом оккупации ложится на Армению. На полях заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после которой присутствовавшая до сих пор резкая риторика Пашиняна изменилась. Таким образом, в регионе начал формироваться мягкий политический климат в связи с решением проблемы".

Депутат подчеркнул, что решение имеющейся проблемы в самое короткое время неизбежно: "Для этого правительство и дипломатия Азербайджана предпринимает самые различные шаги. Армия Азербайджана становится сильнее, растет число международных партнеров. На армянские провокации даются серьезные ответы. Безусловно, решить проблему посредством митинга невозможно. Поэтому сейчас неверно проводить митинги и пытаться таким образом решить проблему".

Депутат Хикмет Бабаоглу "Конечно, земли надо освободить. Как только это позволяют международные отношения, а также условия, власти Азербайджана незамедлительно предпринимают серьезные радикальные шаги. Мы стали свидетелями этого во время апрельских боев. Азербайджанская армия в любое время готова освободить свои земли из-под оккупации и сделает это. Когда начинались события, мы были очевидцами многих митингов. Несмотря на это, проблема не решилась, устранить факт оккупации также не представилось возможным. Поэтому сегодня нужно другими средствами решать проблему. И в этом направлении власти Азербайджана предпринимают нужные шаги". Депутат Айдын Гусейнов также считает, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не решается митингами.

Депутат Айдын Гусейнов "От того, что люди будут собираться на каких-то улицах или площадях, и озвучивать свои мысли, проблема не решится. Это решается политикой главы государства Ильхама Алиева. Пашинян тоже с апреля прошлого года озвучивал бредовые мысли касательно нерешенности конфликта. Он даже требовал участия на переговорах карабахских сепаратистов, как одной из сторон. За короткий промежуток времени, благодаря дипломатическим стараниям Президента, он отказался от абсурдных мыслей. В то же время, благодаря политике главы государства, были предприняты очень важные шаги в направлении решения конфликта. Наша оборонная мощь выросла в разы. Поэтому политика, проводимая государством в направлении решения нагорно-карабахского конфликта, в ближайшее время даст свои результаты".

Отметим, что сегодня группой общественно-политических активистов проводится митинг в связи с Карабахом. Исполнительная власть города Баку разрешила провести митинг на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший "Məhsul"), расположенном в Ясамальском районе.