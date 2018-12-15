Назревшие условия освобождения Карабаха - что год грядущий нам готовит - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан продолжает свою деятельную и упорную борьбу за освобождение оккупированных земель. Возлагаются надежды и на международную посредническую миссию. 6 декабря сопредседатели Минской группы ОБСЕ, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и исполняющий обязанности главы МИД Армении Зограб Мнацаканян выразили намерение продолжить усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Сопредседатели приветствовали существенное снижение случаев нарушения конфликтующими сторонами режима прекращения огня, призвав продолжить выполнение договоренностей, достигнутых на состоявшейся в Душанбе в сентябре этого года встрече между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и готовить народы к миру. Посредники выразили надежду на восстановление в ближайшем будущем интенсивного и результативного диалога между лидерами Азербайджана и Армении.

Министры иностранных дел конфликтующих стран, в свою очередь, выразили удовлетворение вселяющим оптимизм заявлением сопредседателей.

По крайней мере, свержение преступного режима Кочаряна-Саргсяна, принимавших непосредственное участие в оккупации Карабаха и совершении геноцида в Ходжалы, чьи руки обагрены кровью ни в чем не повинных азербайджанцев, вселяют веру в более реальные подходы к нагорно-карабахскому урегулированиюа с приходом к власти в Армении новых политических сил. Ни для кого не секрет, что Кочарян и Саргсян пришли к власти на крови, причем не только азербайджанцев в Карабахской войне, но и собственного народа в мартовских событиях 2008 года. Иными словами, их путь к вершине власти в Армении залит кровью. В свете последних событий теплится надежда на то, что новые политические силы сделают выводы из уроков не столь отдаленного прошлого.

Выступая 13 декабря на церемонии в Национальном олимпийском комитете, посвященной спортивным итогам уходящего года, президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся и положения дел в Армении: "Как известно, в этом году в Армении произошли очень серьезные перемены. Режим криминальной хунты, незаконно узурпировавшей власть на протяжении двадцати лет, пал, и сегодня армянский народ подтверждает то, о чем мы говорили. Криминальный, взяточнический режим в течение 20 лет эксплуатировал свой народ, и печальный конец этого режима вполне логичен. Должен отметить, что наша последовательная, целенаправленная политика также сыграла свою роль в падении режима криминальной хунты. Наша политика остается неизменной. До тех пор, пока наши земли находятся под оккупацией, мы, используя все возможности, будем держать Армению в изоляции, и мы добились этого".

Ильхам Алиев подчеркнул, что реализованные по инициативе Азербайджана глобальные энергетические, транспортные проекты обходят Армению, отметив урон, понесенный тем самым страной-оккупантом: "В результате нашей политики Армения переживает демографический кризис, люди в массовом порядке покидают страну, нет никакой основы для экономического развития, иностранные инвестиции не вкладываются, значительно осложнился их выход на мировые рынки. Мы смогли доказать на международной арене, что являемся правой стороной в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Все эти и другие факторы, и, разумеется, наша военная мощь поставили Армению в столь тяжкое положение".

Президент Азербайджана подчеркнул, что, и без того шаткие, устои криминального режима в Армении расшатаны и сокрушены: "Все это произошло по соседству с нами. Полагаю, ныне сложилась более благоприятная обстановка для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

Разумеется, созданию благоприятной обстановки для решения армяно-азербайджанского конфликта способствовало множество факторов. В первую очередь, свержение военной хунты, долгое время стоявшей у власти в Армении. Апрельские бои 2016 года явили мощь Азербайджанской армии. Тем самым Азербайджан доказал всему мировому сообществу, что может отвоевать оккупированные земли. Есть вероятность, что новые политические силы в Армении не захотят гибели своих солдат на чужой территории. Логическим выводом будет вывод войск с оккупированных территорий.

В любом случае, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в особенности, США и Россия были довольно активны в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Заявления экс-посла США в Армении Ричарда Миллза о необходимости вывода армянских оккупационных войск с захваченных территорий, а также резкие выпады Москвы в адрес Еревана укрепляют веру в решение армяно-азербайджанского конфликта в новом году. Несомненно, ключевую роль в этом вопросе будет играть Россия. Ни для кого не секрет, что большая часть ключей от нагорно-карабахского урегулирования в руках Кремля. Важное влияние будут оказывать и азербайджано-российские отношения, ряд аспектов которых хотелось бы затронуть.

На состоявшейся 14 декабря встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стороны сошлись во мнении о том, что 2018 год был весьма продуктивным с точки зрения развития двусторонних отношений. На встрече была выражена надежда на то, что в 2019 году наметятся продвижки в нагорно-карабахском урегулировании. Было подчеркнуто успешное взаимодействие двух стран в международных организациях. Хотелось бы подкрепить сказанное конкретными фактами.

За последние 5 лет президент России четырежды приезжал в Азербайджан. В ходе Сочинской встречи были подписаны 16 российско-азербайджанских соглашений, охватывающих различные области. Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос, примерно, на 35%, до 2,5 млрд долларов. Договоренности по 5 "дорожным картам", достигнутые по итогам сочинской встречи, позволят еще больше расширить товарооборот и интенсифицировать интеграционные связи. Общая стоимость купленной у России продукции военного назначения превышает 5 млрд долларов.

Таким образом, 2019 год можно назвать порой надежд на развязку нагорно-карабахского конфликта. Развитие Азербайджаном отношений со странами-сопредседателями Минской группы, происходящие в мире события вкупе с позицией посредников могут содействовать решению армяно-азербайджанского конфликта и освобождению оккупированных территорий нашей страны.