Наследство по-американски: власти и оппозиция меняются местами - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Через неделю новоизбранный президент США Дональд Трамп приступит к исполнению своих обязанностей. Два дня назад новый президент Соединенных Штатов провел запланированную с декабря пресс-конференцию и сделал ряд заявлений.

Даже Барак Обама, до окончания президентских полномочий которого осталось около недели, и госсекретарь Джон Керри запомнились интересными выступлениями, сделанными за последние дни. Эти заявления и выступления можно расценить как позицию новой власти в лице Дональда Трампа, и оппозиции – в лице Барака Обамы. Кроме того, в данных заявлениях отмечались и некоторые неудачи администрации Обамы.

Хотелось бы довести до вашего внимания некоторые моменты из выступления обеих сторон – представителей власти в лице Дональда Трампа и оппозиции в лице Барака Обамы.

Новый хозяин Белого дома хочет необычной инаугурации. По распространившимся сообщениям можно предположить, что на инаугурацию Дональда Трампа будет потрачено 200 млн. долларов. Он написал, что хочет видеть на церемонии простых людей, а не знаменитостей и звезд: "Знаменитости и звезды просят билет на церемонию инаугурации. Однако посмотрите, что они сделали для Хиллари Клинтон? Ничего! Я хочу видеть простых людей".

Он заявил об уходе из бизнеса и отметил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей - Дональда-младшего и Эрика. Трамп заявил, что пошел на это, чтобы избежать столкновения интересов.

Дональд Трамп в основном подвергается критике за создание предполагаемых отношений с Россией. На днях новый президент США заявил о вероятности оказания Москвой помощи Вашингтону в борьбе с террористическим ИГ.

Кроме того, Трамп заявил, что ИГ возник из-за незначительной вины администрации Обамы.

Распространилась информация о том, что когда Дональд Трамп находился в России, были сняты некоторые видеокадры, благодаря которым у Москвы имеется на него компромат. Предположительно, с помощью этой видеокассеты Кремль сможет надавить на Трампа. Однако представители Кремля опровергли это.

Комментируя сведения о наличии у российской разведки компромата против него, на своей странице в Twitter Дональд Трамп написал: "Россия никогда не старалась надавить на меня. У меня нет с Россией ни малейшей связи – ни договоренности, ни кредита, ничего!"

До этого Д.Трамп написал, что одержал на выборах абсолютную победу и подчеркнул, что ложными сведениями оппоненты пытаются бросить тень на его победу.

Однако он согласился с мыслью американской разведки об участии России в хакерских атаках: "Считаю, что за этим стояла Россия".

Несмотря на все это, Трамп заявил, что не боится поездки в Россию, даже если за ним и будут следить: "Я важный человек. И очень осторожный. Где бы я ни был, нахожусь в окружении охраны и людей. Где бы вы ни были, всюду окружены камерами – я не имею в виду только Россию, так везде".

Трамп коснулся также посещения Москвы и окрестных регионов. Он не забыл упомянуть, что боится микробов.

Наряду с этим, два дня назад глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что обсуждал с Трампом вопрос об указанном компромате.

Недавно Трамп также заявил, что после начала исполнения президентских полномочий намерен аннулировать около 70% вступивших в силу решений своего предшественника.

Он сказал, что страна нуждается в новых направлениях внешней политики: "Мы изменим не иностранные государства, а свою страну. Долгие годы мы с трудом проникали из одной страны в другую, название которой многие даже и не слышали. Это безумие и с этим будет покончено! В первую очередь администрация Трампа будет защищать национальные интересы США".

Этим новый президент Соединенных Штатов закритиковал внедренный Бараком Обамой курс внешней политики.

Кандидат на пост госсекретаря штатов Рекс Тиллерсон сказал, что в случае получения неопровержимых доказательств по поводу вмешательства России в избирательный процесс в Америке в итоге исследований по изучению секретных материалов органов спецслужб страны, по сравнению с санкциями может быть дан более эффективный ответ: "Увиденное мною в неконфиденциальной части вызывает обеспокоенность. Если дополнительная информация покажет уровень участия России в выборах, следует ответить на это".

Он выступил с критикой в адрес власти Обамы из-за позиции, придерживаемой в аннексии Крыма Россией: "Действия России против Крыма были насилием, и в ответ звучало требование применить силу".

Он также подтвердил, что считает экономические санкции "сильным инструментом". В данном контексте кандидат напомнил мысли одного из бывших президентов США Теодора Рузвельта о том, что "наряду с проведением дипломатической работы, в руках нужно держать "большую палку".

Власти Барака Обамы считают успехом соглашение, достигнутое в связи с ядерной программой Ирана.

На прошедших в Сенате слушаниях кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон также высказался по поводу Ирана: "Возможные угрозы со стороны Ирана будут пресечены дипломатическими методами. Это касается как ядерного вопроса, так и вопроса поддержки террористических организаций. Мы воспользуемся всеми возможностями для предотвращения поступающих с иранской стороны угроз. Речь идет не только о ядерной программе Ирана, но и поддержке террористических организаций по всему миру. Нужно постараться изменить режимы, а не свергать их".



Власти Барака Обамы будут подвержены резкой критике за аннексию Крыма Россией, неумение предотвратить создание "независимых республик" Абхазии и Южной Осетии в Грузии, не оказании помощи освобождению от оккупации нагорно-карабахского региона Азербайджана и неудачи в сирийском и иракском вопросах.Уже существуют некоторые попытки уклониться от этой критики. Джон Керри сказал, что из-за пересечения "красной черты" по позициям Башара Асада должны быть нанесены удары: "План Обамы по поводу вмешательства в Сирию был нарушен из-за Великобритании. Президент Барак Обама заявил, что в случае использования режимом Башара Асада химического оружия, США вмешаются в Сирию. Он заявил, что химическое оружие является "красной чертой".Однако стало известно об использовании в 2013 году Башаром Асадом недалеко от Дамаска фосфорорганического вещества зарин.Несмотря на это, США не вмешались и разрешили переступить "красную черту". Ответственность за это несет тогдашний премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон. Нужно было нанести удары по позициям Башара Асада, так как, "красную черту" переступили. Однако Кэмерон вынес связанный с этим вопрос в повестку британского парламента. На основе принятого парламентом решения были пресечены авиаудары".В прощальной речи Барак Обама назвал Россию и Китай основными соперниками. Наряду с этим он отметил, что влияние Москвы и Пекина на международной арене не может сравниться с влиятельностью США в мире.Он также сделал предупреждение по поводу опасности ослабления в США и мире демократических ценностей: "Ослабление демократических ценностей в мире может привести к гражданским и международным войнам".

Как видно из слов обеих сторон – как представителей будущей власти и лагеря оппозиции, союзники и противники США останутся неизменными как минимум 4 года. Эти взаимные обвинения и подозрительный подход демократов к победе Дональда Трампа доказали, что как и при не демократическом строе, соперники оскорбляют друг друга различными претензиями. Выдвинутые против Трампа претензии можно также расценить как предупреждение в адрес его команды или же указание, в виде "изменять курс нельзя". Так как такие обвинения, как вмешательство в президентские выборы в США или же заявления о том, что победивший кандидат является "человеком" страны-соперницы, не выглядят правдоподобными. Безответственный подход к выборам на столь ответственную должность может уменьшить доверие к государству. Ведь в руках президента США есть рычаг, способный решить судьбу мира.