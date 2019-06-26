Насколько реальна перспектива утраты Грузией русских туристов?

20 июня в Тбилиси состоялось 26-е заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия. Выступление председателя этой организации – российского депутата Сергея Гаврилова, вероятного участника оккупации территории Грузии, с трибуны спикера парламента Грузии спровоцировало массовые акции протеста в стране. Выкрикивая требования отставки спикера и министра внутренних дел, митингующие предприняли попытку ворваться в здание парламента, но были оттеснены полицией. В этом столкновении пострадали сотни людей, есть задержанные. После случившегося подал в отставку председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, а президент страны на своей странице в социальной сети “Facebook” назвала Россию "врагом" и "оккупантом". Вслед за этим президент России Владимир Путин своим указом временно запретил с 8 июля авиаперелеты в Грузию. А Министерство транспорта Грузии приостановила с 8 июля полеты грузинских авиакомпаний в Россию, мотивировав это соображениями безопасности и давнишним долгом. Вступление в силу запрета именно 8 июля продиктовано окончанием большинства туров именно в эту дату.

По мнению аналитической группы Report, прекращение авиаперелетов между двумя странами, носящее временный характер, существенно не отразится на потоке российских туристов в Грузию, поскольку лишь малая часть поездок совершается в рамках туров. По данным Ассоциации туроператоров России, в настоящее время в Грузии по линии туристических туров пребывают 5-7 тысяч россиян, а путешествующих в Грузию самостоятельно в разы больше. Отказ российских туристов от традиционных поездок в Грузию и их выбор в пользу иных стран может спровоцировать ряд изменений, в первую очередь, в вопросе безопасности, который станет во главу угла в случае нагнетания антироссийских настроений в обществе. Еще одним существенным фактором является уязвленная национальная гордость. Наиболее красноречивым тому примером можно считать сбитый Турцией в ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24. Россия так и не услышала тогда извинений турецкой стороны, что привело к резкому ухудшению двусторонних отношений и нанесло в итоге серьезный удар по туристическому сектору Турции.

В настоящее время кинотеатры Грузии приостановили показ русскоязычных фильмов, а футболисты некоторых клубов, выступающих в национальной лиге, вышли на поле в майках с надписью “Россия оккупировала 20% территории Грузии”, что говорит об эскалации конфликта. По словам председателя Ассоциации туроператоров Грузии Сабы Кикнадзе, фокус сотрудников, обслуживавших русскоязычный сектор туризма, сместится в пользу иных стран СНГ и Восточной Европы. А значит, на нынешнем витке двусторонних отношений поводов для оптимизма ничтожно мало.

Развив свои прогнозы, С.Кикнадзе предсказал снижение потока российских туристов в Грузию и отметил важность нахождения альтернативы, что, по его мнению, займет около полутора лет.

Значимость российских туристов для туристического сектора Грузии наглядно демонстрируют статические показатели. По официальной статистике, в прошлом году Грузию посетили 8,7 миллиона иностранцев, 4,7 миллиона из которых составили туристы. После Азербайджана (1 424 610 человек) второе место по числу туристов, отдавших предпочтение посещению Грузии в 2018 году, занимает Россия (1 404 757 человек). Только в мае этого года граждане России совершили 172 тысячи визитов в соседнюю страну, что на 53,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным за 11 месяцев минувшего года, Грузия заработала на туризме 3,2 миллиарда долларов.

Официальные лица прекрасно осознают, какими экономическими потерями обернется для Грузии худший сценарий в связи с потоком в страну российских туристов. Неслучайно, президент Грузии призвала российских туристов не отказываться от посещения страны: “Российские туристы должны продолжать приезжать в Грузию, потому что они любят эту страну”.

На фоне разлада в отношениях между Грузией и Россией, страны региона, несомненно, активизируют усилия в привлечении российских туристов. Фаворитом в их числе можно уверенно назвать Азербайджан, имеющий достаточно развитую приморскую туристическую инфраструктуру и широкие возможности экологического туризма. Близость азербайджанской культуры и ставшее притчей во языцех азербайджанское гостеприимство создадут российским туристам комфортное времяпрепровождение в нашей стране. Не стоит упускать из виду еще один немаловажный аспект, а именно то, что российские туристы, в отличие от арабских предпочитают более бюджетный, скромный отдых, во всяком случае те из них, кто выбирал для путешествия Грузию. Учитывая, что на туризме зарабатывает не только, собственно, эта сфера, но и смежные, поток сотен тысяч российских туристов будет отнюдь не лишним для азербайджанской экономики.