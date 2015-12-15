​Напряженность между Россией и Турцией: кто может стать посредником? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Напряженность между Россией и Турцией не уменьшается. Напротив, Кремль делает все возможное для ослабления интересов Турции в регионе. Вмешавшись в отношения между Турцией и Ираком, Россия пытается вывести этот вопрос на рассмотрение в плоскости ООН. Официальные представители России, обвиняющие уже несколько дней Турцию в приобретении нефти у ИГ, готовятся вывести и этот вопрос на рассмотрение в плоскости ООН. Кроме того, российская пресса и группа проармянских аналитиков продолжают на телеканалах выступать с угрозами в адрес Турции. Вдобавок, обстрел в Эгейском море одним из российских военных кораблей турецкого рыболовецкого судна говорит о возможном обострении напряженности. Подобный ход событий не обещает сторонам ничего хорошего, в регионе преобладает опасность принятия локальных столкновений более крупного масштаба. Это также представляет опасность и для других стран региона. Значит, кто-то должен сказать этому "нет". Самым актуальным вопросом дня является начало диалога между Россией и Турцией. Анкара выступает сторонницей диалога, а Москва не отступает от стратегии "пусть попросят прощения и выдадут компенсацию". Что же касается Анкары, она не считает данную стратегию приемлемой. Значит, кто-то должен объяснить Москве, что сначала должен состояться диалог, и лишь потом можно перейти к обсуждению вопросов.

На фоне обострения российско-турецких отношений премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу прибыл в Баку и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности стать посредником между двумя государствами. Обе стороны дали высокую оценку инициативе президента Азербайджана, однако, к сожалению, никаких изменений не произошло.

Казахстан является стратегическим союзником России в рамках Организации договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза.

Астана, как и Баку, имеет тесные отношения с Москвой. Президент Казахстана также пытается помирить эти страны. Однако, Кремль пока не желает прислушиваться к Астане.

Существует также и третье государство, которое может стать посредником в процессе примирения России и Турции. Это - Беларусь. Президент Беларуси имеет тесные отношения, как с Анкарой, так и с Москвой.

При российско-украинском кризисе Александр Лукашенко уже доказал свою позитивную примирительную миссию.

Именно в результате усилий Лукашенко между Украиной и сепаратистами Донбасса был достигнут режим прекращения огня, а в качестве гарантов выступили главы Германии, Франции и России. Эти переговоры попали в историю как "Минский процесс".

В своем последнем заявлении Лукашенко отметил о необходимости прекращения напряженности между Россией и Турцией и предложил диалог. Беларусь, как и Казахстан, является военным и политическим союзником России. Несмотря на это, Лукашенко отдает предпочтение тесным связям с Турцией. Турция обладает в Беларуси инвестициями, осуществляются совместные экономические проекты. Кроме того, на этой неделе начался официальный визит Александра Лукашенко в Москву. Ясно, что А.Лукашенко и российскому коллеге скажет о своем предложении.

Таким образом, как минимум три государства выдвинули инициативу о посреднической миссии для нормализации российско-турецких отношений. Кремль до сих пор не дал ни одному из них положительного ответа. Подобная политика России ведет к тому, что в конечном итоге она может остаться одна. Почти все государства заявляют о важности диалога между Россией и Турцией. Возможно, что путь к очередному приглашению России к диалогу зависит от объединения усилий Азербайджаном, Казахстаном и Беларусью.

Эльхан Шахиноглу, специально для Report.