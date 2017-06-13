Наказание армянских матерей - потери сыновей в Карабахе - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Армении, которая посредством шумихи хочет показать себя независимой и могущественной, на военную службу призываются граждане не годные к рядовой службе.

Многочисленные факты в связи с этим подтверждают, что армия такой страны не способна удержать под оккупацией азербайджанские земли. Такая ситуация также подтверждает то, что Нагорный Карабах находится под оккупацией при помощи внешних сил.

Вчера в связи с возникшими проблемами со здоровьем мать бывшего военнослужащего вооруженных сил Армении Артура Асаняна вместе с несовершеннолетней дочерью провела акцию голодовки перед зданием правительства. Она требует от министерства обороны оплаты расходов на лечение сына, демобилизованного с военной службы по негодности. Артур Асанян после 23 месяцев службы был объявлен негодным к рядовой военной службе и демобилизован. До проведения акции протеста она была на приеме у какого-то генерала в министерстве обороны

"Он мне сказал: "Твой сын получает лечение в больнице Красного Креста. Сколько проживет, столько и проживет". Я заявила ему, что дала им здорового сына, верните мне моего здорового сына", - сказала Асли Аснаян.

По информации армянской прессы, Артуру Асаняну поставлен диагноз спинальная амиотрофия, гастрит, бульбит (воспаление двенадцатиперстной кишки). Эти болезни проявляются когда подвергаются физическому насилию, и при недостаточном питании.

Министерство обороны Армении признало, что Артур Асанян заболел во время военной службы. Спинальная амиотрофия также считается наследственным заболеванием.

Асли Асанян заявила, что неоднократно обращалась к премьер-министру своей страны и министру обороны, и до сих пор не было оказано никакой помощи.

Артур Асанян заболел в не боевых условиях. Он, служил в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

В целом, в Армении укрываются уголовные дела, связанные с случаями смертей солдат.

Недавно матери солдат погибших в не боевых условиях в армянской армии провели очередную акцию протеста перед офисом президента страны.

Они хотели еще раз привлечь внимание к тому, что следственные дела в связи со смертью их сыновей проводятся скрыто.

Мать Артура Газаряна, погибшего в не боевых условиях на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе, Ирина Газарян сказала: "Если бы мой сын не был убит, ему сейчас было бы 26 лет. Эти преступники отправили моего сына в Карабах в 18-летнем возрасте. Серж Саргсян наградил медалью убийцу моего сына Мартина Джангиряна".

Мать Варли Мурадяна, погибшего в не боевых условиях, Нана Мурадян рассказала, что уголовное дело в связи со смертью ее сына было возбуждено 4 месяца назад: "За это время правоохранительные органы не предприняли никаких действий".

Армянский военнослужащий Давит Тадевосян, который служил в одной из воинских частей дислоцированной на оккупированных территориях Азербайджана в Ходжавендском районе сначала был доставлен в госпиталь в Джабраиль, после в Ханкенди, а 1 мая был госпитализирован в Ереван.

Мать армянского солдата, находящегося две недели в бессознательном состоянии, сказала, что никто из министерства обороны Армении не поинтересовался военнослужащим.

Другой сын жителей села Йегегнаван Араратского района - семьи Тадевосян также служит в армии, и во время службы у него был сломан нос, однако военные структуры не предприняли никаких мер для проведения ему операции.

Прекращена подача газа в дом семьи, которая проводит все время в больницах. Родитель, жалующийся на отношение к армянскому солдату отметил, что причины его болезни не называются.

В больницу солдат был помещен с диагнозом эпилепсия, однако причины болезни не названы полностью, и было отмечено о его тяжелом состоянии.

Солдат вооруженных сил Армении Шаварш Галстян, находившийся в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана покончил с собой. Его тело было обнаружено на территории близ линии соприкосновения войск. У Шаварша Галстяна было обнаружено огнестрельное ранение в области челюсти. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

Матери солдат утверждают, что их сыновья стали жертвами программы "Это я" Министерства Обороны Армении : "На основе этой программы сыновья бедных семей отправляется служить в Карабах. Эта программа предотвращает службу в трудных местах, сыновей из богатых и состоятельных семей".

Отметим, что на основании программы "Это я" Министерства Обороны Армении военнослужащим, прослужившим 3 года на оккупированных территориях Азербайджана, на азербайджано-армянской границе за этот период дают деньги в размере 5 миллионов драмов (более 10 тысяч долларов).

Специалисты считают, что родители в Армении укрывают своих детей от военной службы в Нагорном Карабахе. Состоятельные с материальной точки зрения, дав взятку, добиваются этого. Поэтому бедные и негодные к военной службе граждане Армении направляются в Карабах, чтобы держать под оккупацией азербайджанские земли.

Армия также является зеркалом общества и государства. То, что происходит в армянской армии отражает состояние этой страны. Потому что Нагорный Карабах никогда не был армянской землей. Они являются оккупантами на этих землях. А армянские матери, позволившие своим сыновьям умирать на чужих землях, приговорены к справедливому наказанию - переживать смерти своих детей.