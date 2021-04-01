Мировой экзамен коронавирусом - успешно прошедший все этапы Азербайджан

Азербайджан успешно преодолевает все этапы, чтобы избавиться от этой напасти

Коронавирус все еще остается реальной угрозой для мира. Государства бросили все свои силы на борьбу с этим недугом, это стало наиглавнейшей целью. В этом направлении Азербайджан также предпринял много шагов вкупе с международным сообществом и организациями.

19 марта прошлого года в целях защиты от коронавируса Азербайджан перешел в режим локдауна (самоизоляции). Тогда же президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства.

В документе отмечается, что в сложившейся ситуации следует устранить возможные воздействия на стабильность экономики, защитить социальное благосостояние населения и обеспечить устойчивость экономического развития. Для достижения поставленных целей требуется объединение всех усилий и инициатив в стране.

Распоряжением президента Азербайджана из государственного бюджета Кабинету министров был выделен 1 (один) миллиард манатов на 2020 год для финансирования мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства.

Создана рабочая группа для оценки влияния пандемии на экономику Азербайджанской Республики.

По инициативе президента был проведен ряд международных мероприятий, направленных на совместную борьбу с коронавирусом.

Вакцинация в Азербайджане началась одновременно с ведущими странами Европы (с 18 января 2021 года). С этой точки зрения Азербайджан входит в число стран, где вакцинация от COVID-19 идет полным ходом.

Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства. Азербайджан закупил 4 млн доз вакцины китайского производства "Sinovac" для 2 млн человек. Вакцина вводится человеку двумя дозами с интервалом в 21 день. Согласно стратегии вакцинации, на начальном этапе предусмотрена вакцинация только в государственных больницах.

Проанализировав данные об уровне вакцинации от коронавируса в странах СНГ, можно увидеть, что Азербайджан, одним из первых в регионе начавший вакцинацию, опережает большинство стран как по объемам закупок вакцины, так и по скорости ее применения.

Так, по состоянию на 31 марта 2021 года, в стране в процессе вакцинации от коронавирусной инфекции приняли участие 547 541 человек.

Таким образом, до сих пор вакцинировано около 5,4 % населения Азербайджана. Для сравнения, среди стран бывшего СССР в Беларуси было вакцинировано около 20 000 человек (2 %), в Казахстане - 110 861 человек (0,6 %), в Молдове - 33 885 человек (0,9 %), в России - 6 300 000 человек (4,3 %), в Украине - 192 263 человека (0,4 %).

Соседняя Грузия имеет доступ к 72 400 дозам вакцины через платформу COVAX , но вакцинированы только 5 тысяч человек. В Армении же вакцинация еще даже не началась.

Цифры еще раз доказывают, что Азербайджан достаточно серьезно относится к процессу вакцинации населения. Азербайджан также входит в число стран-лидеров по числу вакцинированных на каждые 100 человек, уступая только России.

В отличие от многих государств, Азербайджан в период пандемии уделяет внимание не только экономике, но и здоровью населения. В связи с этим президент Ильхам Алиев сказал: "В период пандемии основными приоритетами для нас являются здоровье людей, их социальная защита".

В письме, адресованном генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) президенту Ильхаму Алиеву в связи с работой, проделанной Азербайджаном в борьбе с пандемией, была дана высокая оценка проделанной в стране работе. Генеральный директор оценил Азербайджан как образцовую страну в связи с принятыми против пандемии мерами.

Охватившая мир пандемия и уже начавшаяся третья волна - это во всех смыслах испытание. И Азербайджан успешно преодолевает все этапы, чтобы избавиться от этой напасти.