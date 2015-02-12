​Минская встреча в очередной раз подтвердила сложность интеграции в Европу - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Завершился начавшийся 11 февраля в Минске саммит "нормандской четверки".

Как отмечает Report, на прошедшей после встречи пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что документ будет подписан на уровне группы контакта.

Президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии выступили с окончательным заявлением по урегулированию конфликта. Кроме того, была достигнута договоренность о введении с 0:00 часов 15 февраля на востоке Украины режима прекращения огня.

Начиная с 6 февраля, вопрос о ситуации в Украине был одной из ведущих тем в мире. Данный вопрос даже оставил в тени такие проблемы, как деятельность террористических организаций "ИГИЛ" и "Талибан".

Очень жаль, что в результате продолжающихся около недели обсуждений не было подписано удовлетворяющего обе стороны основательного документа. Ход переговоров и достигнутая договоренность дают основание прийти к следующим выводам:

- Вопрос обеспечения территориальной целостности Украины "отложили" (стороны не смогли договориться относительно статуса Донбасса и Луганской области);

- Учитывая, что Евросоюз и НАТО не принимают в членство государства, на территории которых существуют конфликты, полная интеграция этой страны в Европу и Евроатлантику отложена не неопределенное время;

- Для освобождения украинских территорий от оккупации международная общественность применит новые методы ;

- Оборонная способность украинской армии будет усилена;

- НАТО, в том числе США, увеличат свою военную мощь в граничащих с этой страной государствах-членах Евросоюза;

- Значение США для стран-членов Евросоюза возрастет;

- США увеличат свою мощь в Европе;

- России удалось поставить преграду еще перед одним государством, желающим вступить в НАТО.

Отметим, что 12 февраля из-за нормандской встречи пришлось отложить предстоящий в Брюсселе саммит глав государств и правительств Евросоюза.

По информации, против России готовят новые санкции. Об этом объявляют в соответствии с итогами Минской встречи. Поэтому, велика вероятность применения Европой и США новых санкций против РФ.

Наконец, результаты Минской встречи нельзя считать для Украины удачными. С точки зрения важности поддержки государств, территориальная целостность которых нарушена, данную встречу можно считать уроком для Запада. Другими словами, в очередной раз была доказана сложность процесса преодоления преград странами, отдающими предпочтение интеграции на Запад. По этой причине, Минская встреча, прошедшая по инициативе Запада по урегулированию конфликта на Украине и обеспечению территориальной целостности страны, завершилась для них неудачно.