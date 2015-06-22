Ложь западных технологов, доказываемая цифрами - АНАЛИТИКА

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Круги, проводящие антиазербайджанскую кампанию, не учли, что их заявления хранятся в цифровых архивах в Интернете и могут сравниваться.

"Многоликая" Эмма Хьюз



Посол Великобритании в Азербайджане Ирфан Сиддиг выразил весьма странную позицию к материалам, распространенным азербайджанской прессой в связи с необъективным отношением британских СМИ, в частности, газеты The Guardian, к проводимым в Баку первым Европейским играм.



С позицией посла можно ознакомиться, например, здесь .



Посол, который косвенно признал предвзятое отношение британских медиа к Азербайджану, сказал, что британских журналистов к критике страны подтолкнули «проблемы» с аккредитацией на Евроигры.

Но господин посол забыл, что защищаемые им СМИ стараются не раздувать "проблему с аккредитацией" потому, что они получили достойный ответ, как только попытались превратить эту тему непосредственно в проблему, признав при этом ее несерьезность и надуманность.

На самом деле, в аккредитации было отказано не всем британским журналистам, а лишь одному сотруднику газеты The Guardian - Овену Гипсону, на что есть реальные причины. Другими "журналистами", которых имеет в виду посол, является Эмма Хьюз. Дипломат, однако, не принял во внимание, что задержанная в бакинском аэропорту и отправленная обратно в Лондон Хьюз, хотя и представлялась ( здесь ) изначально сотрудницей журнала Red-Pepper, позже отказалась от этой версии.

Причина же проста: если Хьюз прибыла в Баку в качестве журналиста, то она должна была заранее пройти аккредитацию. Из-за того, что у нее не было ни одного документа, подтверждающего обращение за аккредитацией, она связала отказ в выдаче ей визы с иными факторами. Параллельно с этим, организации, для которых выполняла заказ Хьюз, поспешили и разоблачили ее планы "тайно пересечь границу".

В то время, когда Хьюз еще в бакинском аэропорту, желая получить журналистскую визу, утверждая, что является сотрудницей Red-Pepper, в газете The Guardian поспешно была подготовлена статья об этом инциденте и распространена информация, что "активиста по правам человека" не пустили в Баку (подробности здесь ).

В это же время экологическая организация Platform London разместила на своем сайте похожую статью и назвала Хьюз своей сотрудницей. И тут возник вопрос: кем в реальности является Хьюз? Platform London и The Guardian, сами того не подозревая, разоблачили ложь Хьюз. Всего за час стало известно о трех миссиях Хьюз: корреспондент журнала Red-Pepper, freelance-журналист и правозащитница Platform London. Ее четвертую миссию объявила организация Amnesty International. Как оказалось, Amnesty International планировала совместно с другими правозащитными организациями провести акцию протеста во время церемонии открытия первых Европейских игр в Баку (подробности здесь ). Эмма Хьюз, как и другие "волонтеры", были по отдельности отправлены в Баку для участия в этой акции.

Хьюз, известная своими заказными статьями против Азербайджана, многократно демонстрировавшая свое неуважение к территориальной целостности и суверенитету страны, и одновременно проармянскую позицию, не смогла скрыть истинную цель своего визита в Баку. Во время задержания в бакинском аэропорту Хьюз сразу же опубликовала в Интернете свой номер телефона и призвала журналистов «на помощь». В Twitter же началась пропаганда под хештегом #FreeEmma. Параллельно с этим в СМИ начала распространяться информация о том, что представителей Amnesty International не пустили в Азербайджан. Но нигде не было указано, что всего несколько месяцев назад в Азербайджане с визитом побывала делегация этой организации. Прибывшая в Баку с особой миссией Хьюз играла "многоликую" роль для американо-британско-армянского сотрудничества, управляемого из США, однако была в очень короткое время разоблачена, чем сорвала их планы.

Видимо, Ирфан Сиддиг по причине своей напряженной работы был не в курсе тонкостей этих процессов и ознакомился только с подготовленным заранее сценарием. Анализ этой темы показывает, что технологи антиазербайджанской кампании довольно часто пользуются подобной тактикой - "многоликая" деятельность относится не только к Эмме Хьюз. Несмотря на то, что для формирования мнения, что "все международные организации совместно протестуют против нарушения прав человека в Азербайджане", озвучиваются заявления десятков организаций, на самом деле в этих кампаниях участвуют одни и те же лица: Эмма Хьюз, Ребекка Винсет, Кэти Пирс и еще пара человек, которые одновременно являются соучредителями нескольких международных организаций.

Для полноты картины узнаем немного о Ребекке Винсент. Она является координатором по Азербайджану Международной группы по сотрудничеству, Коалиции по спорту и правам человека, правозащитной организации "Артикль 19", Platform London и десятка других коалиций. Получается, что под антиазербайджанской кампанией следует подразумевать около десяти международных НПО и СМИ, которые созданы на имя 4-5 человек. Ясно, что организованная Западом кампания против Азербайджана на самом деле не обладает никакими человеческими ресурсами, а является мыльным пузырем, замаскированным под громкими именами. Эта типичная схема клеветнической кампании, которая применялась в различное время против разных стран. Какой бы скоординированной ни была их деятельность, не обходится и без недостатков. Порой из-за спешки, некомпетентности и высокой доли несправедливости кампанию разоблачают. Исполнители не учитывают, что их высказывания хранятся в цифровых архивах и при сравнении всплывает истина.

В качестве доказательства обратим внимание на претензии, высказываемые в связи с финансовыми средствами, потраченными на первые Европейские игры. В период антиазербайджанской кампании, проведенной в преддверии первых Евроигр, внимание было акцентировано именно на этом вопросе для того, чтобы принизить международный авторитет страны, навредить значимости спортивных игр. Посмотрим на искажение фактов: в связи с финансовыми средствами, потраченными на первые Евроигры, в различных СМИ приводились разные цифры – 2, 6, 8 и, наконец, 10 миллиардов. Однако те, кто пустил в оборот эти цифры, забыли про детали, которые опровергают их самих. К примеру, The Guardian в номере от 11 июня написал , что на Евроигры потрачены десятки миллиардов. Хотя неделей ранее, в номере от третьего июня, было написано , что сумма составила 6,5 миллиардов.

Другая организация Великобритании – «Индекс цензуры» в информации, опубликованной на сайте девятого июня, указала, что на первые Евроигры было потрачено 5,4 миллиарда фунтов, то есть девять миллиардов долларов.

Французский сайт ouestfrance.fr 14 июня со ссылкой на официальные источники пишет, что на первые Евроигры Азербайджан потратил 900 миллионов долларов. И сразу же подчеркивает , что оппозиционные источники утверждают, что на Игры потрачено восемь миллиардов долларов.

Очевидно, что печатные органы, будучи в составе одних и тех же СМИ или одной и той же кампании, даже не осознают, что в течение одного месяца они четыре раза представляли различные цифры. Однако если бы исполнители антиазербайджанской кампании хотя бы ради журналистской этики обратили внимание на официальные цифры, оглашенные правительством Азербайджана, не возникла бы такая путаница и они не потеряли бы доверие читателей. Для информации отметим, что по официальным данным, Азербайджан на первые Евроигры потратил 1,034 млрд. долларов.

Если учесть путаницу в озвученных цифрах, субъективность, предвзятый подход к событиям исполнителей антиазербайджанской кампании, то может сложиться мнение, что их можно и не воспринимать всерьез, так как они разоблачены. Однако развитие процессов показывает, что кампания, проводимая в отношении Азербайджана, не является кратковременной, она рассчитана на длительную перспективу, и первые Евроигры, как они сами признаются, создали для них шанс привлечь внимание. Но какая цель преследуется преувеличением этих цифр?

Еще одним «фактором», часто встречающимся в кампании по дискредитации Азербайджана, проводимой западными «технологами», является якобы «нарушение принципа свободы слова и печати» в стране. Тема «журналистов, находящихся в заключении» является основным фактором, на который они ссылаются в этой сфере. Они посоветовали зарубежным журналистам, которые прибыли на первые Евроигры, в период пребывания в Баку найти возможность провести акцию и «потребовать свободы для «журналистов, находящихся в заключении». Однако «дорожная карта» İFEX, разработанная с этой целью для журналистов, прибывших в Баку, попала в руки прессы и была обнародована. Азербайджанская сторона заявила о том, что в стране нет проблем со свободой слова, а находящиеся в заключении журналисты арестованы не за журналистскую деятельность, а за конкретные противозаконные действия.