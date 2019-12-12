Ложь премьер-министра - Армения готовится к новым событиям - КОММЕНТАРИЙ

Пришедший к власти в Армении в результате акций протестов глава новых политических сил Никол Пашинян лжет своим избирателям. На днях в парламенте обсуждался госбюджет страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян участвовал и выступил на заседании. Он заявил, что иностранные инвестиции в экономику Армении выросли на 27% - до 2,2 млрд долларов. Однако бизнесмены и политики – граждане страны говорят прямо противоположное. Приведение Николом Пашиняном показателей в долларах и драмах также рассчитано на запутывание общественности. Малые финансовые показатели он называл в драмах, относительно большие – в долларах.

Вообще-то не секрет, что основу экономики Армении составляет сельское хозяйство. Никол Пашинян подчеркнул, что в данной сфере наблюдается спад. Если существует спад в сфере, которая составляет основу экономики страны, о каком развитии может идти речь? Этот и другие факты подтверждают, что премьер-министр Армении лжет и преувеличивает показатели. Естественно, нашей целью не является анализирование его доклада, полного лжи и авантюры. Мы хотим показать инвестиционную среду в Армении и отношение к иностранным инвесторам через деятельность предпринимателей в стране.

Член партии "Цветущая Армения" или парламентской фракции "Царукян" Геворк Петросян рассказал журналистам о ситуации в стране: "В Армении правительство последовательно "кормит" общественность не прекращающимися судебными процессами и арестами, однако население сменило власти не для того, чтобы смотреть шоу, а чтобы жить лучше".

Оппозиционный лидер, предприниматель Гагик Царукян заявил, что недоволен имеющейся средой для инвестирования в Армению. Он рассказал о волокитстве, которое имеет место при заполнении бизнесменами документов: "Я уважаю премьер-министра. Поймите меня правильно, для инвестирования в основном нужно одно окно".

Г.Царукян также пожаловался на недостаток специалистов в области технологий в Армении: "Все хорошие специалисты уехали работать в Европу и Россию". Он не согласился с термином Пашиняна "экономическая революция": "Для экономической революции, в первую очередь, нужно сменить законы, создать благоприятные, выгодные условия для инвестирования, снизить налоги". В то же время Г.Царукян сообщил, что проект госбюджета ими исследуется. Он также пожаловался, что не были созданы условия для инвестирования в Армению сыном короля ОАЭ: "Арабский бизнесмен приехал в Армению с бизнес-программой. Какая разница старший или младший он сын короля, в джинсах ли он? Мы должны оправдать доверие народа. Мы показываем им яблоко, они же искажают реальность и говорят, что это арбуз".

Кстати, Царукян не скрывает, что есть бизнесмены, которые лебезят перед Пашиняном. Депутат-предприниматель не ладит со своим сватом Хачатуром Сукиасяном и обвиняет его в лести перед премьер-министром. Отметим, что дочь Царукяна создала семью с сыном Сукиасяна. Хачатур Сукиасян является владельцем ООО "СИЛ концерна". В период руководства ныне находящегося под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна он избирался в депутатов трижды – в 1999, 2003 и 2007 годах.

B любом случае, фальсификация и неисполненные обещания делают инвестирование в Армению рискованным. Экономика страны попадает преимущественно в зависимость от армянских бизнесменов в России. Создавшаяся ситуация приводит и к росту политической напряженности в стране, авторитет правительства снижается. Согласно опросу Международного республиканского института США, проведенному среди 1200 граждан Армении в возрасте старше 18 лет, 55% респондентов сказали, что будут голосовать за правящий блок "Мой шаг".

На внеочередных парламентских выборах 9 декабря 2018 года 70,43% избирателей проголосовало за блок Пашиняна. 19% респондентов заявили, что поддерживают Царукяна. На прошлогодних выборах основная оппозиция набрала 8,27% голосов. Переход голосов Пашиняна к оппозиции позволяет говорить, что в Армении возникла новая политическая обстановка. Это также связано с тем, что действующее правительство не справляется со своими обязательствами. 19% опрошенных граждан заявили, что их психологическое состояние улучшилось, а 13% - что сформировалась демократия. 27% респондентов заявили, что правительство плохо управляет страной. Это на 5% ниже, чем во время опроса, проведенного в мае текущего года на соответствующую тему.

Политолог – гражданин Армении Степан Даниелян спрогнозировал неизбежный парламентский кризис. Он утверждает, что состав парламента – не политический: "Парламент Армении является не самостоятельным политическим органом, а антинародным. До сих пор не было парламента, не зависимого от исполнительного органа".

Экс-президент Армении Роберт Кочарян, арестованный за события 1 марта 2008 года, делая прогноз на 2020 год, заявил, что Пашинян возомнил себя Иисусом Христом. Он отметил, что власть не может долгое время находиться в руках одного человека и добавил: "Неумение главы правительства управлять страной, бессистемность в его деятельности повысили нелегитимность власти".

По словам Кочаряна, у Пашиняна больше нет фанатичных сторонников. По его прогнозу, в 2020 году неизбежны внеочередные парламентские выборы. Один из организаторов Ходжалинского геноцида Кочарян заявил, что международные организации тоже объявят о завершении отсрочки, данной Пашиняну для демократизации. Он подчеркнул, что Россия неоднократно ясно высказывала позицию о происходящем в Армении.

Так, мы попытались охарактеризовать общественно-политическую и экономическую ситуацию в Армении. На основе всего происходящего можно утверждать, что смена политической власти прошлого года не дала особых результатов. Власть в основном занимается выведением из строя политических соперников. В стране не создана инвестиционная среда. Иностранные бизнесмены вместо инвестирования в Армению, посещают ее в основном как туристы. Попытка пашинянистов вырвать Армению из рук России потерпела неудачу. Экономику страны вновь контролирует Москва. Армения не смогла стать привлекательной для американских и европейских бизнесменов. В благосостоянии населения не произошло резких, революционных перемен к лучшему. Одной из основных проблем этой страны, оккупировавшей азербайджанские земли, является эмиграция. Пашинян не смог приостановить переселение граждан Армении за границу. Между официальным Ереваном и Кремлем не создана среда полного доверия. Такого рода факторы готовят Армению к новым политическим событиям.