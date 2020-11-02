Ложь армянского агитпропа - до чего же прав был Пушкин

В результате нарушения армянами гуманитарного перемирия погиб 91 мирный житель, 400 гражданских лиц получили ранения

Последние события вновь обнажили уродливую, варварскую личину армян. И как тут не вспомнить меткое высказывание великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина об армянах. Как точно он, описывая пару веков назад армян, обрисовал их образ. "Ты трус, ты раб, ты - армянин", - восклицал поэт.

Впрочем, перейдем к сути повествования…

Контрнаступление Азербайджанской армии вновь доказало, сколь ненадежны и коварны армяне. Довериться им все равно, что собственноручно вырыть себе могилу.

30 октября в Женеве состоялась шестичасовая встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и Игоря Попова (Россия) с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В ходе переговоров стороны договорились не обстреливать гражданские объекты и населенные пункты, обещали совершить обмен телами убитых и представить соответствующий список в офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Не прошло и дня со дня переговоров, как армянский агитпроп, засучив рукава, принялся распространять ложь антиазербайджанского толка.

Министерство обороны Армении заявило, что, якобы, азербайджанская сторона обстреляла населенные пункты на оккупированных армянами территориях Карабаха. По утверждению армянской стороны, на этих территориях, якобы, проживают мирные жители и имеется гражданская инфраструктура. Еще одна ложь касается утверждений об использовании Азербайджаном запрещенного фосфорного оружия.

Министерство обороны Азербайджана тут же опровергло армянскую ложь: "Утверждения Армении о, якобы, имевшем место применении азербайджанской армией фосфорсодержащих боеприпасов, совершенно необоснованно. Официально заявляем, что на вооружении Азербайджанской армии нет оружия и боеприпасов, запрещенных международным правом. Распространяя необоснованную информацию, Армения преследует цель скрыть свои военные преступления, совершенные против мирного азербайджанского населения".

За последний месяц между Азербайджаном и Арменией трижды достигалось гуманитарное перемирие. И трижды Армения его нарушала. Не успели высохнуть чернила на документе о временном перемирии, как Армения подвергла ракетному обстрелу Гянджу. Причем сделала это в свойственной себе подлой манере - под покровом ночи, пустив в ход баллистические ракеты. Вслед за этим армянская сторона обстреляла похоронную процессию в Тертере, выпустила ракеты "Смерч" по Барде, нанесла ракетные удары по Мингячевиру, подвергла обстрелу населенные пункты в Геранбое, Дашкесане и Товузе. В результате нарушения армянами гуманитарного перемирия погиб 91 мирный житель, 400 гражданских лиц получили ранения.

31 октября вооруженные силы Армении обстреляли село Гийамеддинли Агджабединского района.

Таким образом, ложью и измышлениями Армения готовит почву для очередного преступления против нашей страны. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что не открывает огонь по гражданским объектам и мирному населению. Незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях Карабаха и армянские военнослужащие укрываются в пустых зданиях, обстреливая оттуда азербайджанские позиции. По утверждению армянской стороны, гражданские объекты были обстреляны в ходе ответного огня, однако на видеозаписях, распространенных армянскими СМИ с оккупированных территорий Азербайджана, в жилых зданиях и гражданских объектах не видно мирных жителей. А видеокадры, на которых присутствуют мирные жители, - устаревшие.

Никакие доводы не оправдают обстрелы армянской стороны азербайджанских населенных пунктов, расположенных вдали от зоны боевых действий. Армянский агитпроп намеренно распространяет ложь о, якобы, применении Азербайджаном химического оружия. Цель очевидна - отвлечь внимание мировой общественности от содеянных военных преступлений и реальном применении запрещенного оружия против мирных жителей Азербайджана.

В распоряжении Министерства обороны Азербайджана оказались разведданные о доставке значительного количества фосфорсодержащего груза к подразделениям третьего мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в оккупированном Ходжавенде. Предполагается, что целью противника является, главным образом, их применение против Азербайджанской армии и распространение дезинформации о том, что эти боеприпасы, якобы, были разбросаны по территории азербайджанскими войсками.

29 октября при участии Министерства обороны Азербайджана, посредничестве ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста в направлении села Алибейли Товузского района азербайджанской стороной в одностороннем порядке были переданы Армении тела 30 армянских военнослужащих.

Отступая, армянская армия бросает на произвол судьбы своих соплеменников. Так, оставленная в беспомощном состоянии 85-летняя Евгения Бабаян была доставлена азербайджанской стороной в больницу и окружена заботой. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. 28 октября женщина при посредничестве Международного комитета Красного Креста была переправлена через азербайджано-грузинскую границу, и на грузино-армянской границе передана армянской стороне.

84-летний Миша Мелкумян, оставленный армянами в беспомощном состоянии в Гадруте, был спасен азербайджанскими солдатами. Армянская сторона в последний момент отказалась принимать своего соотечественника. А 85-летнюю Евгению Бабаян армяне заставили дать показания против Азербайджана. Совершенно очевидно, что на женщину было оказано давление.

На постановочном видео запечатлены кадры зачитывания несчастной престарелой женщиной заранее подготовленного текста о том, что, якобы в Азербайджане на "ее глазах пытали пленных армян". Официальный Баку уже выступил с заявлением, в котором осудил прессинг и пытки 85-летней Евгении Бабаян. Находясь под опекой Азербайджана, пожилая женщина сыпала проклятия в адрес армян. И зачем "пытать армянских пленных" на глазах пожилой армянки? Той самой, которую Азербайджан заботливо госпитализировал в сопровождении сотрудников Красного Креста?

Армения терпит поражения на фронте, но вместо того, чтобы вывести войска с оккупированных земель и ретироваться, прекратив кровопролитие, продолжает распространять ложь, унижая и оскорбляя своих жителей. Накануне пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян оправдал обстрелы мирного населения Азербайджана. На фоне Женевских переговоров, где министр иностранных дел Мнацаканян от имени своей страны обещал соблюдать режим прекращения огня, и вопреки попыткам армянского истеблишмента отрицать обстрелы, признания Ованиссяна выбиваются из общего контекста и звучат, по меньшей мере, странно. "Если кто-то думает, что мы не имеем права открывать огонь, пусть продолжает так думать", - заявил представитель министерства обороны Армении, комментируя ракетные обстрелы мирных жителей Азербайджана.

Нестыковка позиций свидетельствует о хаосе в правящих кругах Армении. Что же касается высказываний самого А.Ованиссяна, то нечто подобное уже произносил Серж Саргсян, говоря о Ходжалинском геноциде. Таким образом, Армения не намерена отказываться от обстрелов мирного населения и гражданских объектов Азербайджана, а значит, нарушит и Женевское соглашение. Армения не только лжет, но и шантажирует. Безнаказанность окрыляет преступника и умножает содеянные им преступления. Весь мир молча взирает на чудовищные военные преступления армянской стороны.

Армения давно дискредитировала себя и выставила на посмешище. К очередным глупым высказываниям и попыткам откреститься от содеянного, можно причислить высказывание "карабахская армия". Совершенно очевидно, что азербайджанской армии в Карабахе противостоит армянская. Но поражения столь сокрушительны, что Армения, не желая мириться с беспомощностью и слабостью своей армии, списывает все на сепаратистский режим. Воистину, армянская ложь не ведает границ.

Страна-оккупант бьется в предсмертных конвульсиях. Нелепые, лишенные здравого смысла заявления и действия армянских властей напоминают последние аккорды гитлеровского фашизма. Фашисты сжигали покинутые территории и бомбили мирных жителей Великобритании. Должно быть, все помнят французский фильм "Старое ружье", сюжет которого повествует о фашистах, укрывшихся в замке и истребляющих тамошних обитателей. Ныне армяне засели в Карабахе и пытаются кое-как выкрутиться, пуская в ход гнусную ложь и совершая чудовищные преступления. Армянский агитпроп сеет тотальную ложь и запускает фейки. К этой категории можно причислить новости об "арабских наемниках", "пакистанских солдатах", "турецком спецназе", "истребителях F-16", "обстрелах роддома в Ханкенди и церкви в Шуше". После расследования выяснилось, что все это не более, чем очередные армянские измышления. Мотив очевиден - Армения пытается отвлечь внимание мировой общественности от содеянных ею гнусных преступлений, в то же время создав негативный образ Азербайджана.

Эх, Пушкин, до чего же прав он был. Ай да Пушкин…