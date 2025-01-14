Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США

14 января Армения и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве. Таким образом Ереван продолжил дрейф в сторону недружественных России стран.

14 января Армения и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве. Таким образом Ереван продолжил дрейф в сторону недружественных России стран.

Как передает Report, эксперты рассказали NEWS.ru, зачем властям Армении понадобилось это соглашение, что они рассчитывают получить от Вашингтона и что рискуют потерять.

Как Армения и США заключат соглашение о стратегическом партнерстве

14 января в Вашингтоне в 22:00 по ереванскому времени (совпадает с бакинским) министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. О конкретном содержании документа пока не сообщалось.

О намерении заключить такое соглашение премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 4 июля прошлого года в поздравительном послании американскому лидеру Джо Байдену по случаю Дня независимости США.

Что такое стратегическое партнерство

Согласно определению Дипломатической академии МИД РФ, стратегическое партнерство - это уровень двусторонних отношений между простым партнерством и союзничеством. Сущность стратегического партнерства в международных отношениях заключается в том, что оно является целенаправленным взаимодействием между его участниками, которое носит долгосрочный, непрерывный, стабильный характер, основано на реализации взаимных коренных интересов и, как правило, осуществляется во всех сферах общественной жизни.

Также соглашения о стратегическом партнерстве подразумевают сближение интересов партнеров в области безопасности и обороны. В частности, такое соглашение в сентябре 2021 года было заключено между США и Украиной, что выразилось, в том числе в поставках американских вооружений для нужд ВСУ.

В июне 2024 года Госдепартамент США подтвердил намерение наращивать сотрудничество с Ереваном в военной сфере. А в июле на территории Армении прошли совместные учения военнослужащих двух стран Eagle Partner 2024.

Как заключение соглашения Армении и США восприняли в Москве

Развитие стратегического партнерства между Арменией и США является суверенным правом Еревана, заявил пресс-секретарь президента России Кремля Дмитрий Песков.

"Это абсолютно суверенное право наших армянских друзей. Это суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам. Мы по-прежнему исходим из главного: у нас свои двусторонние отношения с Арменией. Мы дорожим этими отношениями. Мы намерены их развивать и дальше", — сказал Песков.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что важен не сам документ и как он называется, а что из него следует.

"У нас тоже употреблялась терминология „стратегическое партнерство“ во многих договорах с западными странами, но эти договоры никогда не требовали выступать против какой-либо третьей страны", — заявил Лавров 14 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году. По его словам, в ближайшее время может состояться визит главы армянского МИД Арарата Мирзояна в Москву.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что новость о подписании соглашения «носит любопытный характер».

"Потому что с Вашингтоном подписывает соглашение о партнерстве государство-член ОДКБ, Евразийского экономического союза, наш давнишний сосед. Поэтому предрекать что-либо сверхъестественное я не стану. Но будем внимательно следить, что конкретно последует за этим документом. Если это очередная демонстрация на уровне эмоций, это одно. А если за этим последуют конкретные дела, которые будут противоречить национальным интересам Российской Федерации, всего нашего сообщества евразийского, то выводы будут сделаны вполне конкретные", - сказал сенатор.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа разговоре с NEWS.ru заявил, что Армения должна объяснить суть договора о стратегическом партнерстве с США. Данный документ, по мнению парламентария, наложит отпечаток на дальнейшие отношения республики с Россией.

Как отметил Чепа, Армения заключает стратегическое партнерство со страной, которая приложила все усилия для развязывания украинского конфликта. Он также напомнил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен, который должен подписать договор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, тоже участвовал в этом процессе.

"На сегодняшний день, если они считают США стратегическим партнером, стратегический партнер сделал все, чтобы развязать конфликт между Россией и Украиной, и всячески его поддерживает. В том числе господин Блинкен. Это накладывает определенный отпечаток на перспективы нашего дальнейшего сотрудничества с Арменией", — заключил Чепа.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в беседе с NEWS.ru подчеркнул: партнерство США и Армении является суверенным правом стран, однако не должно угрожать безопасности для других государств.

"Обеим сторонам [Армении и США] здесь важно исходить из принципа равной и неделимой безопасности, то есть это партнерство не должно создавать угроз безопасности для других государств и международных объединений", — заявил Тасмагамбетов.

Почему Ереван спешит заключить соглашение с Вашингтоном

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США представляет опасность для интересов Армении и армянской диаспоры. Об этом в сентябре прошлого года сообщало американское издание The National Interest.

"В Европе и США меняется конфигурация. Победа Трампа предвещает усиление изоляционистских тенденций в Вашингтоне. Кроме того, Пашинян — ставленник Джорджа Сороса, а это прямой, персональный враг Трампа. Что касается Евросоюза, то у него теперь меньше ресурсов на геополитические эксперименты, — даже у Франции, которая долго вмешивалась в дела Южного Кавказа", - отмечал в беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников.

Вероятно, именно поэтому Мирзоян полетел в Вашингтон, чтобы подписать документ с Блинкеном, полномочия которого закончатся вместе с инаугурацией Трампа 20 января. По словам Лаврова, уходящая администрация президента США Джо Байдена хочет напоследок нагадить его преемнику.

Что Армения получит от стратегического партнерства с США

По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, армянское руководство в последнее время пытается диверсифицировать свою внешнюю политику, дистанцируясь от России, но к реальным позитивным результатам для республики это так и не привело.

"Довольно быстро стало понятно, что балансировать, в принципе, можно на словах, но любые практические шаги к реализации переориентации Армении на Запад упираются в очень серьезные потери", — отметил политолог. Он напомнил, как накануне министр экономики Армении Геворк Папоян признал, что на повестке Еревана не стоит выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Поэтому, уверен Лукьянов, армянские власти готовы делать эффектные внешнеполитические жесты, которые на самом деле мало на что влияют.

"Поскольку в реальности новых партнеров институциональных нет — где Армения, где ЕС и даже НАТО, вернее, НАТО-то есть рядом. Но это Турция. И если Армения готова двинуться к тесному взаимодействию интеграции с Турцией, это ради Бога. Но тут, как мне кажется, у них возникнут некоторые внутренние проблемы. Поэтому сейчас слова и заявления звучат, особенно на политическом и военном политическом уровне, на уровне экономики все остается по-старому. И те, кто отвечает за экономическое развитие страны, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы никаких резких шагов не было. На мой взгляд, их пока и нет, кроме слов. На словах много чего говорится, а на деле происходит довольно мало", — пояснил Лукьянов.

Таким образом, соглашение о стратегическом партнерстве с США станет после заявления о «заморозке» членства в ОДКБ и начале процедуры вступления в Евросоюз еще одним громким, но малозначащим документом, который носит чисто декларативный характер. Потому что его реальное наполнение приведет к резкому ухудшению отношений с Россией, на которую приходится почти 40% армянского товарооборота.