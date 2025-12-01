Ликвидация Минской группы - большая дипломатическая победа Азербайджана - АНАЛИТИКА

Минская группа ОБСЕ, созданная в марте 1992 года для мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта, за долгие годы не смогла достичь ощутимых результатов в возвращении оккупированных земель и восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

В состав группы вошли Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Россия, Турция, Швеция, Финляндия и США. Позднее к ним присоединилась Франция, и общее количество стран, входящих в группу, возросло до 13.

На Будапештском саммите в декабре 1994 года было принято решение об учреждении института сопредседательства в Минской группе.

Хотя 21 февраля 1994 года при посредничестве ОБСЕ между Арменией и Азербайджаном было заключено перемирие, реального прогресса по вопросу возвращения оккупированных территорий не наблюдалось.

В июле 1997 года во время официального визита президента Азербайджана Гейдара Алиева во Францию была достигнута договоренность с тогдашним президентом Франции Жаком Шираком, касающихся мирного урегулирования карабахского конфликта и усилении деятельности Минской группы. Однако, многолетнее посредничество группы не привело к полному обеспечению прав Азербайджана.

Хотя деятельность Минской группы создала условия для формирования переговоров, в целом, ее работа оценивается как неэффективная с точки зрения выполнения требований международного права и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Неэффективное посредничество

Сопредседатели Минской группы - США, Россия и Франция - в определенный период фактически монополизировали ее деятельность, ограничив возможности других стран влиять на ее работу. Это серьезно подорвало нейтралитет группы и потенциал эффективного посредничества.

Доминирующая роль сопредседателей на протяжении длительного времени препятствовала конкретным и быстрым шагам, необходимым для возвращения оккупированных территорий и восстановления территориальной целостности Азербайджана. В то же время право голоса и возможности влияния других стран-членов, таких как Германия, Турция и Италия, были существенно ограничены, что ослабило потенциал международной поддержки Азербайджана.

Такой подход создавал дипломатические трудности для Азербайджана, поскольку нарушение баланса в процессе принятия решений в группе препятствовало обеспечению равных возможностей для обеих сторон, и международное воздействие на оккупационную политику Армении ослабла. В сложившейся ситуации эффективность Минской группы значительно снизилась, что привело к серьезному затягиванию вопроса возвращения азербайджанских территорий, остававшихся под оккупацией в течение долгих лет.

Вместе с тем в Минской группе существовали структурные проблемы. Из-за консенсусного механизма принятия решений группа часто ограничивалась лишь пассивной и перформативной дипломатией. Тогда как более целесообразным было бы ведение констативной дипломатической деятельности, которая могла бы способствовать разрешению конфликта. Вместо этого Минская группа действовала по двойным стандартам: в то время как в других регионах применялись более активные механизмы дипломатического вмешательства и давления, в карабахском конфликте такие решительные меры в отношении агрессора, т.е. Армении, не предпринимались. Даже бывший американский сопредседатель Кери Кавано признавал, что Минская группа структурно слаба. Некоторые считают, что она является "артефактом однополярного мира" и часто была лишена реального дипломатического влияния.

Проармянская позиция сопредседателей и справедливое недовольство официального Баку

Один из важных аспектов, который следует учитывать, касается стран-сопредседателей. Геополитические интересы США, Франции и России, являлись одними из основных препятствий на пути мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Это затрудняло принятие реального, структурированного соглашения по урегулированию. К тому же для каждой страны-сопредседателя приоритетом было не решение конфликта, а собственная геополитическая выгода.

Кроме того, проармянская позиция группы была основанием для недовольства официального Баку. Ведь Минская группа способствовала сохранению статус-кво и, несмотря на длительные переговоры, не принимала справедливых решений. Это подтверждало о ее двойственной политике и позиции, которая часто совпадала с позицией Еревана. Многочисленные визиты сопредседателей в регион, а также проведенные переговоры не дали никакого результата. Это указывает на то, что Минская группа не столько стремилась создать настоящий мир, сколько была инструментом в руках заинтересованных сил. В результате всех этих факторов мы увидели не разрешение конфликта, а к его замораживанию и сохранению статус-кво, которой устраивал Ереван при молчаливом согласии сопредседателей. С точки зрения Азербайджана, модель общего государства, Казанские принципы 2001 года и Мадридские принципы 2007 года стали ярким примером предвзятости группы и неуважения к международному праву. Цель модели общего государства заключалась в легализации влияния Армении на оккупированных территориях за счет ограничения суверенитета Азербайджана.

Казанские принципы лишь в общих чертах затрагивали вопросы, связанные с территориальной целостностью Азербайджана. Они не предусматривали немедленного возвращения оккупированных земель, что противоречит преимуществу, предоставляемому международным правом принципу территориальной целостности.

Мадридские принципы в свою очередь фактически предоставляли юридический статус оккупации Арменией азербайджанских территорий, что серьезно ограничивало права Азербайджана. Азербайджан решительно выступил против этих предложений, подчеркнув, что ни одно из них не обеспечивает немедленного освобождения оккупированных территорий и затягивает мирный процесс в интересах Армении.

Напряженность на линии соприкосновения и абсурдные заявления Никола Пашиняна, пришедшего к власти в 2018 году при поддержке Джорджа Сороса, а также членов его команды, вынудили Азербайджан прибегнуть к активным действиям. Президент Азербайджана в ходе переговорного процесса неоднократно заявлял, что если дипломатические методы решения конфликта не увенчаются успехом, то Баку прибегнет к другим вариантам.

В результате 44-дневной войны осенью 2020 года оккупированные азербайджанские территории были освобождены от армянской оккупации. Также существенно изменился и геополитический баланс в регионе .

Таким образом, Азербайджан, действуя в одиночку, не только выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, но и за 44 дней решил вопрос, на достижение которого у ОБСЕ было 27 лет. Это также означало, что неэффективно функционирующая группа должна быть упразднена.

Ликвидация Минской группы – юридическая и дипломатическая победа Азербайджана

В декабре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с сопредседателями Минской группы подчеркнул, что в ней больше нет необходимости, аргументируя это полным завершением конфликта и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Заявления президента Ильхама Алиева еще раз подтвердили предвзятость группы, а также логичность требования Баку о ее ликвидации. Однако армянская сторона долгое время уклонялась от выполнения справедливых требований Азербайджана по ликвидации Минской группы. Правительство Армении использовало Запад и других покровителей для препятствования ликвидации группы, предпринимая дипломатические и политические шаги в этом направлении. Правительство Пашиняна полагало, что Минская группа будет выполнять для него функцию некой страховки и щита. Ключевой аргумент в этом вопросе основывался на утверждении, что группа является "единственной платформой, обеспечивающей стабильность в регионе", что являлось абсурдным с точки зрения международного права и полностью противоречило сложившимся реалиям - восстановлению территориальной целостности Азербайджана и завершению конфликта.

Еще одним интересным моментом является то, как армянская сторона пыталась представить некоторые встречи сопредседателей Минской группы с 2021 года в качестве "механизма безопасности". В реальности же деятельность сопредседателей не имела уже никакого значения, так как конфликт был завершен на основании трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года.

Поэтому попытки армянской стороны всячески сохранить Минскую группу в любом формате расценивались как абсурдная дипломатическая тактика, отрицающая реальность. Ведь существование Минской группы уже не имело значения с точки зрения формирования правового и военного баланса в регионе.

8 августа 2025 года в Вашингтоне министры иностранных дел Азербайджана и Армении подписали совместное обращение к ОБСЕ о прекращении деятельности Минской группы. Это событие стало важным дипломатическим и политическим достижением для Азербайджана.

Данное решение свидетельствует о том, что на международном уровне официально признаны реальные результаты, которых Азербайджан достиг в процессе восстановления своей территориальной целостности и обеспечения суверенитета после долгих лет конфликта.

На протяжении многих лет предвзятая посредническая политика сопредседателей Минской группы и отсутствие конкретных действий против оккупационной позиции Армении затягивали дипломатические и юридические усилия Азербайджана. Однако, после войны в ноябре 2020 года и благодаря встрече в Вашингтоне в августе 2025 года, существовавшая неэффективность была устранена. Согласие Армении на ликвидацию группы свидетельствует о том, что она, наконец, осознала новые реалии в регионе и позволила сделать еще один шаг к подписанию окончательного мирного договора.

Для Азербайджана это решение является не только упразднением Минской группы, но и эффективность политики, проводимой на протяжении многих лет в направлении обеспечения международного права и территориальной целостности нашей страны, а также формированием нового баланса в регионе.

Вместе с тем этот шаг укрепляет возможности дипломатического влияния Азербайджана, демонстрируя на международной арене, что механизмы, которые Армения долгие годы рассматривала как основу, больше не являются рабочими. Это открывает путь к построению мира и стабильности в регионе в соответствии с реалиями, созданными Азербайджаном.

Официальный роспуск Минской группы является как юридической, так и дипломатической победой для Азербайджана и международным подтверждением целенаправленной политики, проводимой на протяжении многих лет. Это решение укрепляет правовую базу мирного процесса и приближает подписание мирного договора с Арменией.

Таким образом, роспуск Минской группы демонстрирует успешность дипломатической стратегии Азербайджана, способность официального Баку систематически использовать правовые и политические инструменты для достижения своих целей, и укрепляет позиции Азербайджана в качестве регионального лидера.

Камиль Мамедов