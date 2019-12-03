​"Кусачие" цены на авторынке Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На авторынке Азербайджана продолжается период застоя.

Report изучил ситуацию на авторынке в поселке Бадамдар.

По словам продавцов, несмотря на обилие предложения, на рынке ощущается дефицит покупателей. Покупатели, в основном, ищут автомобили германского производства стоимостью до 10 тыс. манатов.

Дефицит покупателей связан с высокими ценами на рынке. Продавцы говорят, что из-за холодов цены поднимутся еще выше. Покупатели, в свою очередь, жалуются на высокие цены и невозможность найти машину, соответствующую их бюджету.