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"Кусачие" цены на авторынке Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

​"Кусачие" цены на авторынке Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На авторынке Азербайджана продолжается период застоя.

Report изучил ситуацию на авторынке в поселке Бадамдар.

По словам продавцов, несмотря на обилие предложения, на рынке ощущается дефицит покупателей. Покупатели, в основном, ищут автомобили германского производства стоимостью до 10 тыс. манатов.

Дефицит покупателей связан с высокими ценами на рынке. Продавцы говорят, что из-за холодов цены поднимутся еще выше. Покупатели, в свою очередь, жалуются на высокие цены и невозможность найти машину, соответствующую их бюджету. 

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