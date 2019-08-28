Политолог: Продвигающие идеологию Сороса молодежные организации создаются как средство давления на государства - КОММЕНТАРИЙ

Сам концепт открытого сообщества - основной идеи Фонда Сороса,создан глобалистами, сторонниками единого мира под их управлением, неких наднациональных структур, которые пытаются взять на себя функцию мирового правительства.

Об этом заявил Report заместитель руководителя Международного Евразийского движения (МЕД), российский политолог Валерий Коровин.

"Эта идея существует довольно давно, она вызрела на Западе ещё в XX столетии и собственно задачей глобалистов является открытие национальных государств для внешнего, глобалистского вмешательства, для их экспроприации в пользу проекта Открытое общество, для их встраивания в глобалистский проект", - заявил В.Коровин.

По его словам, главным препятствием глобализации являются национальные правительства, администрации и национальные интересы этих самых государств, которые редко совпадают с интересами глобалистов.

Российский политолог Валерий Коровин "Подобного рода протесты носят инструментальный характер, то есть они возникают не стихийно, не естественным образом, а по заказу глобалистских структур при их активном финансовом, административном, политическом воздействии, при участии глобалистских политтехнологов".

"Для устранения этих препятствий и осуществляются смещения действующих режимов, особенно тех, которые упираются и не желают открываться для глобалистских центров. Подобного рода протесты носят инструментальный характер, то есть они возникают не стихийно, не естественным образом, а по заказу глобалистских структур при их активном финансовом, административном, политическом воздействии, при участии глобалистских политтехнологов... Во всех случаях, когда речь идет о подобного рода волнениях, осуществляемых под лозунгами достижения "свобод", "прав человека", прав меньшинств, свободы ЛГБТ, демократии и прочей глобалистской чепухи - везде присутствует глобалистский заказчик. Это исключительно политтехнологический эксцесс, никакого отношения ни к свободе, ни к демократии, ни к свободолюбивости, ни к стремлению к большему воплощению прав человека они не имеют", - отметил замглавы МЕД.

Говоря о личности и роли известного американского финансиста и трейдера Джорджа Сороса в глобалистских процессах В.Коровин указал, что он является идеологом глобализации и апологетом идей Карла Поппера - создателя концепта "открытого общества", автор своего рода Библии глобалистов - "Открытое общество и его враги".

"Сорос взял на себя миссию воплотить эту концепцию в реальность. Он своего рода апостол Карла Поппера, который положил жизнь на реализацию концепции", - подчеркнул российский политолог.

Он отметил, что Д.Сорос работает с определенными транснациональным структурами, являются своего рода техническими модулями продвижения проекта "открытого общества".

"Без Сороса эта идея была не столь проработана, не столь эффективна, не столь распространена", - добавил В.Коровин.

По его словам, сегодня в глобалистскую идеологию активно вовлекается молодое поколение, которая отвечает их поискам, выдает полностью ответы на все вопросы, возникающие у них в стадии становления. Он указал, что молодежные организации, продвигающие интересы и идеологию Д.Сороса, создаются как средство давления на политическую элиту тех или иных государств с целью достижения определенных задач.

"Глобализм - это своя, особая, альтернативная традиционной, картина мира. Это некая, своего рода, новая реальность, которая захватывает сознание молодых людей, жадных до смыслов. Так как молодежь - наиболее активная и пассионарная часть любого общества, то она тоже пытается в своем максимализме воплотить эту идею в жизнь", - отметил В.Коровин.

Российский политолог Валерий Коровин "Глобалисты, пытаясь насаждать свои идеи, противопоставляют им все остальное, придавая последнему негативные коннотацию и оттенок".

По его мнению, глобалисты, пытаясь насаждать свои идеи, противопоставляют им все остальное, придавая последнему негативные коннотацию и оттенок: "Все что не глобалистское - все плохое. Все, что не открытое - то закрытое. Не права человека, а тирания и диктатура. Все, что не развитие, то стагнация. Это все на уровне смыслов окрашивается в позитивные тона, если речь идет о глобализме, в негативные - если речь идет об альтернативе глобализма. На это ведутся молодые неокрепшие умы, которые находят в этом воплощение своих экзистенциальные поисков, своим мировоззренческим запросам", - сказал замглавы МЕД.

По его словам, глобалистская машина может оперироваться также при осуществлении каких-либо конкретных задач.

"Помимо конечной цели - создания единого глобального мира под управлением транснациональных глобалистских центров существуют локальные задачи, в том числе и финансовые, и сырьевые, и политические, и задачи в сфере безопасности. Можно включить немножко глобалистскую сеть, оказать локальное давление, точечное, добиться конкретного текущего результата, а потом выключить её до тех пор, пока не пришло время для полного сноса той или иной администрации или действующего режима", - сказал В.Коровин.

Говоря о перспективе глобалистского мирового проекта политолог отметил, что борьба в ближайшие десятилетия определит, сможет ли глобалистский проект получить "контрольный пакет акций над миром и начать уже полное насаждение глобализма", или противникам глобализации удастся все-таки отстоять право на многообразие форм существования - политических, цивилизационных, культурных, религиозных.

"Альтернативой глобализации является многополярный мир, мир нескольких цивилизаций, мир многообразия культур, мир сложный и нагруженный смыслами, мир не выхолощенный, не упрощенный, не примитизированный, как его создают глобалисты, мир, состоящий не из биомеханоидов, а из народов, этносов, культур, традиций, то есть это изначальный мир. Поэтому альтернативой глобализации является Традиция, многополярность, многообразие форм, восстановление роли влияния религий, вот что является альтернативой, человек в своей полноте в онтологическом смысле, а не в выхолощенном, механическом", - подчеркнул замглвы МЕД.

Он выразил надежду, что перспективы "выздоровления" и избавления от глобалистского проекта все-таки возьмут верх.