2021 - год активного созидания на освобожденных территориях

В течении 2021 года, параллельно с проведением ряда культурных мероприятий, Азербайджан сумел достигнуть больших результатов в своей политической деятельности

Если 2020 год ознаменовался для Азербайджана победой в 44-дневной войне и возвращением оккупированных территорий, то нынешний год, пожалуй, останется в памяти активной работой по восстановлению инфраструктуры на освобожденных землях.

Также Азербайджан продолжал плодотворную деятельность на международной арене, принимая участие в важных мероприятиях и выступая с инициативами по преодолению последствий пандемии.

Восстановление Карабаха

Весь 2021 год на освобожденных территориях продолжалась планомерная работа по разминированию территорий, а также реконструкции и воссозданию инфраструктуры, чтобы в скором времени вернуть вынужденных переселенцев к своим родным очагам.

Важнейшим событием стало открытие 26 октября Физулинского международного аэропорта. Он был построен в кратчайшие сроки - в январе 2021 года президент Азербайджана поручил построить в Физули международный аэропорт, 14 января был заложен фундамент будущей воздушной гавани, а 8 месяцев спустя - 26 октября, состоялось его открытие.

Помимо этого также строятся международные аэропорты в Лачынском и Зангиланском районах.

7 ноября была открыта "Дорога Победы", соединившая город Физули с Шушой общей протяжностью 101 километр.

Была начата работа по созданию Агдамского промышленного парка и промышленного парка "Экономическая зона долины Араз", продолжается реализация проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района.

В целом, государство создает благоприятный инвестиционный климат на освобожденных землях Азербайджана и постоянно проводит работу с предпринимателями и госструктурами по привлечению потенциальных резидентов и инвесторов.

Встречи и договоренности

2021 год начался с переговоров в Москве 11 января между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, по итогам которого между сторонами было подписано совместное заявление о разблокировке всех транспортных коммуникаций и восстановлению экономических связей в регионе.

Очередная трехсторонняя встреча в том же формате состоялась ближе к концу года, 26 ноября в Сочи, по результатам которой также было принято совместное заявление.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему последовательному выполнению и соблюдению всех положений заявлений от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 гг., договорились "предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон".

В середине декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев встречался с Николом Пашиняном уже в Брюсселе при участии главы Евросовета Шарлем Мишелем. Как заявил Ш.Мишель, в ходе переговоров было решено приступить к восстановлению железнодорожных линий с соответствующими договоренностями о пограничном и таможенном контроле на основе принципа взаимности.

Стороны также обсудили намерение ЕС запустить платформу экономических консультаций для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и наращивания экономического сотрудничества в регионе.

Шушинская декларация

Важной вехой внешней политики Азербайджана в уходящем году стало укрепление братских отношений с Турцией. В частности, подписание Шушинской декларации, ставшей дорожной картой двусторонних отношений.

Документ был подписан 15 июня в Шуше в рамках официального двухдневного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

В декларации нашли отражение такие важные вопросы, как политические, экономические, торговые отношения, сотрудничество в области культуры, образования, спорта, энергетической безопасности, в том числе по Южному газовому коридору, а также в сфере оборонной промышленности, оказания взаимной военной помощи, взаимодействия по Зангезурскому коридору и др. Стороны договорились и дальше сотрудничать в рамках многосторонних платформ, в частности, в рамках шестисторонней платформы (3+3).

Стратегические партнеры

Отношения с братской Турцией в этом году продолжали укрепляться.

12 ноября в Стамбуле прошел VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в ходе которого Ильхаму Алиеву был вручен "Высший орден тюркского мира".

Азербайджан и Турция продолжили проведение совместных военных учений, к некоторым из них присоединился и Пакистан. Осенью в Азербайджане прошли учения "Три брата-2021" с участием сил спецназа нашей страны, Турции и Пакистана.

Развитию отношений с Пакистаном будет также способствовать открытие прямого авиарейса между столицами двух стран. Как заявил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, рейс между Баку и Исламабадом откроется в ближайшее время.

Другой стратегически важный партнер Азербайджана в регионе – Россия. Отношения между РФ и Азербайджаном в этом году развивались крайне динамично. Азербайджан за год несколько раз посетили миссии российских предпринимателей. 16 декабря в Баку прошла конференция "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов".

В 2021 году Азербайджан также принял участие в ряде важных мероприятий на международной арене, таких как VI саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе, а также в рамках своего председательства совместно с Сербией организовал заседание высокого уровня в Белграде, посвященное 60-летию Движения неприсоединения.

Завершение миссии в Афганистане

В августе этого года НАТО объявила о завершении своей миссии в Афганистане и начала вывод миротворческого контингента.

Азербайджанские военнослужащие помогали контролировать безопасность в Кабульском международном аэропорту после того, как в августе движение Талибан захватило власть в Афганистане, и одними из последних покинули эту страну.

Миротворческий контингент Азербайджана в составе 120 человек был выведен из Афганистана 26 августа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Азербайджан за ту роль, которую наши военные сыграли в обеспечении безопасности аэропорта Кабула.

Вклад в борьбу с пандемией

Азербайджан продолжил вносить свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал необходимость равного и справедливого распределения вакцин в мире. В этом году наша страна направила в качестве помощи вакцины от COVID-19 в различные страны: Боснию и Герцеговину, страны Средней Азии и Африки.

Иск в Международный суд ООН против Армении

Еще одним важным событием стало обращение Азербайджана в Международный суд ООН в Гааге с иском против Армении. 7 декабря 2021 года Международный суд обеспечил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны физических лиц и организаций, действующих на территории Армении против азербайджанцев. Суд также обязал Армению принять срочные меры для предотвращения нарушения прав человека по этническому признаку в отношении азербайджанцев.

В будущем году Азербайджан намерен обратиться в международные суды еще с двумя исками против Армении.