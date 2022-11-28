Как решать транспортные проблемы в больших городах?

Важнейшей задачей современных больших городов является задача управления транспортными потоками.

Важнейшей задачей современных больших городов является задача управления транспортными потоками.

Как передает Report, об этом пишут доценты кафедры управления интеллектуальными системами Академии государственного управления при президенте Азербайджана Сабира Багирова и Ольга Мухтарова в своей публикации.

Основными проблемами данного процесса считаются транспортные заторы, качество дорог, нехватка парковочных мест, плохое качество работы общественного транспорта. Баку, как и все мегаполисы, также сталкивается с этими проблемами, несмотря на то, что с начала приобретения независимости и по сей день в Азербайджане особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры.

При поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева претворяются в жизнь инициативы по модернизации транспортной системы. Для устранения этих проблем проводятся существенные мероприятия. В 2009 году между Южной Кореей и Азербайджаном было подписано несколько проектов в транспортной сфере. В рамках этих проектов было намечено создание систем по управлению пассажирскими автобусами, сбору информации о транспорте, передачи данных и поручений по регуляризации транспорта. В 2014 году на основе этих проектов в Баку был запущен Центр интеллектуальной системы управления транспортными потоками. Создание единого диспетчерского центра над движением транспорта позволило в значительной степени отрегулировать контроль маршрутных транспортных средств по графику и других проблем в сфере городского дорожного движения. Но, к сожалению, перманентные транспортные пробки не исчезают.

"Одна из проблем загруженности дорог бакинской агломерации заключается в высоких темпах автомобилизации. Плотность транспортного потока в городе приблизительно равна 100 авто/км, а скорость потока составляет 10-20 км/час", - говорится в публикации.

Авторы утверждают, что стихийная застройка повлекла за собой проблемы улично-дорожной сети. Повышение плотности и этажности жилых застроек, не расчлененных улицами, и радиально-кольцевые транспортные маршруты столицы без логических завершений создают массу неудобств в преобразовании их в диагональные. В ближайшем будущем по генплану города Баку планируется постройка диагональных магистралей, но в центре (проспект Нефтяников и круг Азнефть), к сожалению, альтернативных дорог нет и не предусматривается, что негативно влияет на оптимизацию транспортного потока и его регулирование.

По мнению авторов, для разрешения ситуации, помимо внедренных информационных систем, предполагается необходимость перераспределения транспортных потоков при помощи сформированных матриц корреспонденций.

Движение транспортного потока является результатом непрерывного взаимодействия между отдельными элементами системы "водитель-автомобиль-дорога-окружающая среда" как в пространстве, так и во времени. Особенностью этой системы является функционирование в условиях действия большого количества случайных факторов, что создает сложности для адекватности моделей транспортного потока.

Для решения транспортных проблем предлагаются методы, которые можно разбить на два класса: инфраструктурные и организационные.

К первому классу относятся методы, связанные со строительством дополнительных инфраструктурных мощностей: прокладка новых дорог, строительство развязок, мостов и туннелей.

Однако метод первого класса, как показывает мировая практика, разжигает у людей желание приобрести машину. Такая же ситуация наблюдается и в городе Баку.

Методы второго класса основаны на выделении магистральных улиц, улиц с односторонним и несимметричным движением, внедрении информационных систем.

"Основным конкурентным преимуществом метода, в основе которого лежит идея перераспределения транспортных потоков по уже существующей инфраструктуре, является его невысокая капиталоемкость. К перераспределению транспортных потоков можно отнести метод, который основывается на формировании матрицы корреспонденций, с последующим расчетом оптимальных маршрутов перераспределения потоков. Первый этап реализуется с использованием уже имеющегося оборудования-видеокамер (то есть не требует существенных затрат на свою реализацию), второй этап выполняется средствами математического и имитационного моделирования, опыт применения которого имеется в научно-исследовательских и проектных организациях города. Задача поиска матриц корреспонденций явно входит только в прогнозные модели и является крайне сложной и актуальной проблемой теории транспортных потоков. Кроме того, для оценки матриц корреспонденций необходима актуальная информация о трафике. В большинстве случаев, при применении этого метода присутствие личного транспорта не рассматривается, но ведь именно личный транспорт и вызывает транспортные заторы. Значит, оптимизация транспортного потока должна осуществляться как на макроуровне, так и на микроуровне", - считают авторы.

Задача оптимизации транспортных потоков Баку требует системного подхода к решению транспортных проблем, осуществления на государственном уровне интегрированной политики управления транспортом, при этом приоритет должен отдаваться пешеходам, велосипедистам и пассажирам общественного транспорта.