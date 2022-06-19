ISW: Войска РФ продвинулись в Северодонецке, но вскоре столкнутся с большими потерями

Российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления. Также им несколько продвинуться удалось в Метелкино.

Российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления. Также им несколько продвинуться удалось в Метелкино.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Также продолжаются попытки перекрыть украинские пути сообщения на трассе Бахмут-Лисичанск, наносятся наземные и артиллерийские удары по трассе, говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что российские военные, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются.

Войска РФ также пытаются оттеснить ВСУ от границы с Россией к северу от Харькова, но каких-либо значительных успехов добиться они не смогли, что делает их позиции уязвимыми для украинского контрнаступления.