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ISW: Войска РФ продвинулись в Северодонецке, но вскоре столкнутся с большими потерями

ISW: Войска РФ продвинулись в Северодонецке, но вскоре столкнутся с большими потерями Российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления. Также им несколько продвинуться удалось в Метелкино.
Аналитика
19 июня 2022 г. 08:25
ISW: Войска РФ продвинулись в Северодонецке, но вскоре столкнутся с большими потерями

Российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления. Также им несколько продвинуться удалось в Метелкино.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Также продолжаются попытки перекрыть украинские пути сообщения на трассе Бахмут-Лисичанск, наносятся наземные и артиллерийские удары по трассе, говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что российские военные, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются.

Войска РФ также пытаются оттеснить ВСУ от границы с Россией к северу от Харькова, но каких-либо значительных успехов добиться они не смогли, что делает их позиции уязвимыми для украинского контрнаступления.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə Araşdırmaları İnstitutu: "Rusiya Severodonetskdə cüzi uğur əldə etsə də, digər istiqamətlərdə ilişib qalıb"

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