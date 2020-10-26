История одного странного эмбарго или как Армения пытается наказать Турцию

Несколько дней назад Армения «шокировала» мировую общественность решением ввести временный запрет на импорт товаров турецкого происхождения

Несколько дней назад Армения «шокировала» мировую общественность решением ввести временный запрет на импорт товаров турецкого происхождения. Решение, ясное дело, «политическое», как выразился армянский премьер Никол Пашинян, вечно обвиняющий Турцию в участии в боевых действиях в Карабахе на стороне Азербайджана.

Но, есть в этом решении некая странность – во-первых, при всей «исторической» убежденности армян в виновности турков во всех своих поражениях и бедах, решение на эмбарго товаров из Турции введено … всего лишь сроком на шесть месяцев, причем с 31 декабря 2020 года.

Но, как говорится, умом Армению не понять – возможно, руководство этой страны всерьез полагало, что Турция и ее экономика потерю такого «важного» партнера не переживет, и сразу откажется и от дружбы, и от родства и от всех многомиллиардных проектов с Азербайджаном?

В правительстве Турции даже не сочли нужным прокомментировать эту информацию, отделавшись лишь фразой о том, что смешно полагать, что армянское эмбарго хоть как-то повлияет на экономику такой крупной державы.

Между тем, все же стало интересно, о каком объеме товарооборота идет речь, и вообще какова природа экономических взаимоотношений между Турцией и Арменией на фоне постоянных политических трений между этими странами?

Здесь, прежде всего, следует отметить, что границы между двумя государствами закрыты с 1993 года (Карс-Гюмри). Примерно в этом же году Турция, с целью поддержки позиции Азербайджана в Карабахском конфликте начало применение экономического эмбарго по отношению к Армении.

Таким образом, эта страна лишилась возможности участвовать практически во всех крупных региональных проектах и впала в полную зависимость от России и Грузии.

Тем не менее, товарооборот между Арменией и Турцией существовал, правда, в смешных объемах. Так, согласно опубликованным со ссылкой в турецкой прессе данным, в 2019-ом году сумма внешнеторгового оборота между странами составила всего 2,7 млн долларов США. Причем, эта цифра - рекордная за последние 5 лет, отмечает турецкий Статком. Для небольшого сравнения – в том же 2019-ом товарооборот между Турцией и Азербайджаном, согласно турецким источникам, составил 2 млрд долларов США.

Излишне говорить, что единственной пострадавшей стороной в этой ситуации является Армения – трио Азербайджан-Грузия-Турция вполне успешно справляется с задачей вывоза своих и чужих товаров на международный рынок. Будь это нефте- и газопроводы, поставки по железной дороге, через порты и т.д. – до сих пор все начинания трех стран оказывались успешными и вносили неоценимый вклад в укрепление экономической мощи каждого из государств.

При этом, как недавно отмечал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, к 2023 году железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), соединяющая Турцию, Азербайджан и Грузию, внесет вклад в достижение цели товарооборота между странами в 15 млрд долларов США.

А что Армения? Так ведь именно армянские предприниматели умоляли правительство Турции смягчить действующее эмбарго на торговлю с Арменией. Вице-президент турецко-армянского совета развития бизнеса (TABDC) Ноян Сояк открыто жаловался на то, что транзит товаров через Грузию приводит зачастую к тому, что грузы вынуждены простаивать там неделями. Более того, при таможенном оформлении на армянских товарах уже отмечается Грузия, а не Армения, сетовал армянский бизнесмен, указывая на огромный потенциал в развитии торгово-экономических отношений между Арменией и Турцией.

По словам армянского экономиста Гранта Микаеляна, «поскольку Россия является крупнейшим торговым партнером Армении, большая часть торговли страны осуществляется по единственной автомагистрали, проходящей через Грузию. Зимой торговля может остановиться на месяц или два из-за большого количества снега. Этот маршрут также политически хрупок из-за отношений между Россией и Грузией. Точно также торговый путь с Ираном политически чувствителен с точки зрения некоторых соседей Ирана и отношений с США".

Армянские экономисты открыто признавали, что если бы была открытая граница с Турцией, то шансов на экономическое развитие Армении было бы гораздо больше, и торговые взаимоотношения не базировались бы на челночной торговле. Здесь к слову, отметим, что рядом с центром Еревана, в популярном районе, известном как «Бангладеш», есть также базар под названием «Малатья-базар», и здесь по большей части продаются турецкие товары. И армяне как-то с удовольствием их покупают. Во всяком случае, так было до сих пор, несмотря на все их политические и исторические претензии к туркам.

На фоне всего этого желание руководства Армении объявить некий экономический демарш против Турции и в самом деле выглядит смешным и жалким. Очень напоминает известную историю о том, как крошечная моська пыталась облаять гигантского слона…

Эксперт Гулу Нуриев