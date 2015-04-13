Историческая ошибка Папы Римского - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Прошедшим днем Папа Римский Франциск I выразил проармянское отношение к событиям в Османской империи 1915 года, что, несомненно, вызвало удивление каждого, кто разбирается в мировой политике и истории, в том числе понимает суть религии и примирения.

Отметим, что Папа Римский сказал, что в минувшем столетии "произошло три события геноцида". Он утверждает, что в XX веке "первому геноциду подверглись армяне Османской империи". Второй геноцид совершили гитлеровцы в отношении евреев, третий геноцид на территории бывшего СССР осуществил Сталин в отношении советских граждан.

Взяв за основу примирение и любовь в мире, а также в дань уважения христианам, следующим заветам Иисуса Христа, и представителям имеющего 15-вековую историю католического вероучения, можно было бы не затрагивать этот вопрос. Однако в той ситуации, которая сейчас сложилась в мире, и в обстановке напряженности цивилизаций, нельзя не выразить отношение к выступлению Франциска I.

Ни для кого не секрет, что Ватикан имеет свое место в мировой политике. Это государство является местом паломничества более миллиарда людей со всего мира, а его лидер - их наставником.

Однако данное выступление Франциска I может создать проблемы в отношениях между Ватиканом и мусульманами, в том числе, с тюркским миром, которые начались строиться или уже были построены благодаря предыдущим папам.

Подобным шагом нынешний Папа Римский совершил нижеследующие ошибки:

- Дал повод тем, кто утверждает, что в мире существует христианско-мусульманское противостояние;

- Исказил историческую действительность;

- Показал, что Ватикан не нейтрален в урегулировании конфликтов, и снизил вероятность его посредничества;

- Снизил доверие мусульман и тюркского мира к католической церкви;

- Выразил отношение к событию, которого не было, не учтя интересы христиан, в том числе представителей католического течения;

- Говоря о Боге и справедливости и любви, к которым призывал Иисус Христос, поддался лжи армянского лобби и их покровителей;

- Не смог обуздать свою корысть в мировых вопросах.

Каковы же причины, принудившие Франциска I к подобному шагу? Несомненно, даже самые сильные представители духовенства могут сойти с пути истины. Потому что они тоже люди. Обожествление людей является грехом в любой религии. В этом плане Папа Римский тоже может ошибаться. Однако для любого человека является не просто ошибкой, а большим грехом утверждать о событии, которого не было, и свидетелем которого он не являлся.

К сожалению, Папа продолжает совершать ошибку, не раскрывая истинной сути таких событий как геноцид азербайджанцев в Ходжалы или же мусульман в бывшей Югославии. Эти события произошли не 100, а 23 года назад, а в наши дни, когда Франциск I являлся их свидетелем.

Следовательно, в нынешнем выступлении лидера Ватикана существуют другие факторы. Мы имеем следующие предположения в связи с этим:

- В христианском мире есть резкое расхождение в отношении к мусульманскому миру;

- Из-за сокращения количества людей, верящих в католическую церковь, Папа, защищая подобные вымыслы, пытается завоевать симпатию христиан;

- Ватикан старается показать себя большим последователем Церкви Иисуса по сравнению с другими религиями;

- Поддерживая фальшивое и не имеющее правовую основу утверждение, готовит для себя союзников на Кавказе;

- Вымещает злобу за поражение от Османской империи в битве при Чанаккале и др.

Таким образом, Папа Римский Франциск I не сдержал данного до своих выборов обещания. Он утверждал, что будет заниматься не политикой, а духовными делами. Однако глава Ватикана нарушил это обещание.