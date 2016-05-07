Истина, которую не хотят понять армяне мира, или привитая им ложь - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Армяне сами страдают от вражды с турками. Они или не понимают эту истину, или же боятся даже думать об этом.

Вот уже около 200 лет армянская этническая группа исполняет поручения России. В результате этого исполнительства они лишились многих качеств, в том числе способности воспринимать истину. При нахождении в любом регионе мира древнего куска камня они выдвигают бессмысленные идеи об их связи с армянами.

Таким образом, около 200 лет этот этнос привык к лжи в результате привитой им турецкой враждебности.

Именно поэтому армянское общество, мировые армянские сообщества и армяне, проживающие на оккупированных азербайджанских территориях, пока не хотят понять, что еще сто лет назад они были игрушкой в руках Российской и Французской империй против Османской империи и Азербайджана. Представители этого этноса все еще являются жертвами лжи столетней давности. Они все еще живут данными им тогда обещаниями, мечтами о том что "русские солдаты будут мыть свою обувь в Стамбульском заливе", как завещал сам Петр I.

Вместо того, чтобы освободить оккупированные азербайджанские земли и жить спокойной и мирной жизнью, они выдумывают различные предлоги.

Азербайджан неоднократно четко заявлял: "Покиньте наши оккупированные территории, потом будем договариваться". Эта позиция в силе и поныне.

А армяне и их покровители не хотят освобождать оккупированные территории, убивают друг друга на линии соприкосновения войск, или же ликвидируются азербайджанскими военнослужащими во время нарушения режима прекращения огня.

Дело дошло до того, что министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в ходе официальных встреч в Финляндии отметил: "Азербайджан ведет этническую чистку в Нагорном Карабахе". По его утверждению, якобы азербайджанская сторона очистила Нагорный Карабах от армян.

Это является наглядным примером вышеуказанного вопроса.

Интересно, не стыдится ли армянский дипломат, делающий подобное заявление, и его общественность, отвечая на вопрос "Остались ли в Нагорном Карабахе и окрестных районах азербайджанцы?". И не краснеют ли те, которые веря подобным бессмысленным выступлениям, говорят о "бедных обездоленных" армянах? Похоже, что нет. В противном случае, армяне давно прижали бы такое правительство и своих попечителей, представивших их подхалимами, и спросили бы о том, почему "они допускают гибель их сыновей на не принадлежащих им землях".

Почему не говорят? Потому что армяне стали заложниками вымыслов.

Армянская сторона по поручению своих господ вновь подняла вопрос о "признании" "республики" в Нагорном Карабахе.

5 мая армянское правительство обсудило законопроект "О военно-политических принципах обеспечения безопасности Армении и НКР", предусматривающий признание "Нагорно-Карабахской республики", и направило его на рассмотрение парламента.

Отметим, что этот вопрос выдвигался на обсуждение парламента страны в октябре 2009 года и сентябре 2014 года. Однако после обоих обсуждений документ не был принят.

Несомненно, этот вопрос будет обсужден, однако никакие шаги не будут предприняты. Армяне этим действием дадут азербайджанской стороне все возможности освободить свои земли военным путем. Договоренность о режиме прекращения огня, подписанная в 1994 году, будет аннулирована, все юридические документы, принятые до сегодняшнего дня, потеряют силу.

Ни одно уважающее себя государство во всем мире не будет поддерживать Армению.

Официальный Ереван и его защитники стараются предпринять этот шаг как средство давления на Азербайджан, однако в конченом счете это выглядит смешно. Этим правительство обманывает армянское сообщество в Нагорном Карабахе и население Армении.

Правительство Сержа Саргсяна пытается выиграть время.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян побывал в находящемся под оккупацией азербайджанском городе Ханкенди, где встретился с главой армянского сообщества.

В своем заявлении он отметил, что правительство С.Саргсяна "предприняло правильный шаг в соответствии с ситуацией". И это "старейшина, аксакал" армянской политики…

Азербайджан является сторонником поэтапного решения проблемы. Вначале от оккупации освобождаются прилегающие к Нагорному Карабаху районы, после этого обсуждается вопрос освобождения Лачина и Шуши. Лишь после этого рассматривается статус армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Левон Тер-Петросян поддерживал этот процесс, и поэтому был отправлен в отставку "армянами Карабаха". Ключ освобождения Нагорного Карабаха от оккупации находится у Москвы, поэтому можно предположить, что его отставку также организовал Кремль.

Одним из распространителей армянской лжи была тогдашняя царская Россия.

Сегодня Россия упоминается в конфликтах в ряде регионов мира.

Только лишь на территории бывшего СССР очаги конфликта с участием Москвы существуют в 4 странах: в Донбассе и Луганске на востоке Украины, в том числе в Крыму, в Приднестровье в Молдове, в Абхазии и Южной Осетии в Грузии, и в Нагорном Карабахе в Азербайджане.

Во всех этих конфликтах Москва находится на стороне и защищает сепаратистов, а не то государство, целостность которого была нарушена.

Эти конфликты необходимы России для того, чтобы оказывать влияние на эти государства, не выпускать их за рамки своей сферы влияния, и обеспечения своих геополитических интересов.

Кремль также активно участвует в конфликте в Сирии. Официальная Москва в этой стране защищает режим Башара Асада.

Поэтому Россия не заинтересована в освобождении азербайджанских земель от оккупации и в установлении мира. В противном случае, принцип Кремля "создай конфликт и управляй" потеряет силу.

Тогда защищаемые им стороны потеряют доверие к Москве. В таком случае армяне в Армении и оккупированном Нагорном Карабахе, лица в Абхазии и Южной Осетии, на востоке Украины, в Приднестровье, Башар Асад в Сирии и другие отвернутся от России.

С этой точки зрения Россия превратилась в раба своих амбиций. Она затрудняется решить конфликты, которые сама же создала. Она опасается потерять доверие в том случае, если приостановит свое участие в них.

Значит, сыновья армянских матерей превратились в жертв злобы Москвы в оккупированном армянами Нагорном Карабахе.

Однако, кажется, в последние годы в Армении тоже встречаются люди, желающие думать открыто, пытающиеся говорить о том, что Нагорный Карабах не принадлежит Армении.

Сегодня заместитель председателя парламента Армении Эрмине Нагдалян заявила, что их страна не имеет никаких прав в Нагорном Карабахе. Правда, теперь армянская общественность выступает против нее, многие даже требуют ее отставки.

Таким образом, настало время пробуждения населения Армении от 200-летнего сна. Проект "бедные, обездоленные армяне" устарел, потерял свою актуальность. Армения и ее попечители в поисках новых проектов и образов. К сожалению, армян снова обманывают. Они подтверждают это тем, что не освобождают оккупированные азербайджанские земли.