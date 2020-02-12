Новый состав парламента Азербайджана в цифрах

Впервые в истории Азербайджана были проведены внеочередные выборы, сформировавшие шестой состав Милли Меджлиса, сообщает Report со ссылкой на материал аналитического центра ARB24.

Согласно подсчетам аналитикам, состав нового парламента обновился на 35,2 процентов. Парламент шестого созыва состоит из 81 депутата самораспущенного парламента пятого созыва и 44 новоизбранных депутатов. Для сравнения, в состав Милли Меджлиса предыдущего созыва повторно переизбрано было 96 депутатов, в четвертом созыве количество переизбранных было 88 человек.

Из повторно прошедших в парламент депутатов четыре человека – Михаил Забелин, Эльман Насиров, Самед Сеидов и Гудрат Гасангулев избраны от новых округов, остальные 77 депутатов были избраны повторно в своих округах.

Руководство третьего, четвертого и пятого составов Милли Меджлиса состояло из одних и тех же лиц, а именно:

1. Председатель – Октай Асадов

2. Первый заместитель председателя – Зияфят Аскеров

3. Заместитель председателя – Бахар Мурадова

4. Заместитель председателя – Валех Алескеров

Учитывая, что Бахар Мурадова и Валех Алескеров не представлены в составе Милли Меджлиса данного созыва, то, как минимум, два из четырех руководителей парламента будут представлены новыми лицами.

На выборах 2015 года только три депутата набрало меньше 50 процентов голосов избирателей, на выборах 2020 года количество таких депутатов составило 41 человек, 22 из них переизбранных, 19 новых. Среднестатистический депутат нового парламента набрал 55,3 процента голосов, против 67,2 процентов в 2015 году.

В целом же в новом парламенте представлены депутаты следующих созывов:

Шести созывов – девять человек

Пяти созывов - 19 человек

Четырех созывов - 19 человек

Трех созывов – 17 человек

Двух созывов - 18 человек

Впервые избранные - 43 человека

Пятый созыв Милли Меджлиса состоял из 104 мужчин и 21 женщины, в шестом созыве гендерный состав мало изменился – 103 мужчины и 22 женщины.

Средний возраст депутатов последнего созыва составил 53,9 лет, против 54,6 лет депутатов предыдущего созыва. Число депутатов в возрасте до 30 лет увеличилось с 1 до 3, в возрастной категории 31-45 лет число депутатов выросло с 26 до 35.

Изменения по остальные категориям возраста представлены в графике ниже:

Самим молодым депутатом 6-го созыва стала 26-летняя Сабина Хасиева, самым пожилым депутатов является 81-летний Фаттах Гейдаров.

Соотношение партийных и беспартийных депутатов претерпело изменения следующим образом:

Всего в парламенте последнего созыва представлено 82 депутата являются представителями девяти партий, из них 72 депутата – представители победившей партии Yeni Azərbaycan.

Представленные выше данные основаны на предварительных данных ЦИК и могут претерпеть незначительные изменения после обнародования окончательных результатов.