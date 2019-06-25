Зачтенный бюллетень дает основание считать избирателя принявшим участие в голосовании. А правильный, честный подсчет голосов возможен только при свободных, справедливых и прозрачных выборах. В мировой практике избирательного процесса Турция во многом может считаться образцово-показательной. Вероятно, этим продиктован интерес, проявляемый азербайджанским обществом к выборам, референдумам и иным политическим кампаниям в братской стране.

Состоявшиеся 23 июня повторные выборы главы Стамбульского муниципалитета значимы и интересны во многих аспектах. До того, как перейти к их рассмотрению, хотелось бы привести статистику состоявшихся выборов. Судя по обнародованным данным, в выборах приняли участие 84,5% избирателей или 8 млн 925 тысяч 63 из 10 млн 570 тыс. 222. Это рекордный показатель последних лет. Экрем Имамоглу – кандидат от Союза нации, учрежденного оппозиционной Республиканской народной партией и İYİ Parti, набрал 4 млн 741 тыс. 868 голосов или 54,21%. На прошедших 31 марта выборах главы Стамбульского муниципалитета за его кандидатуру проголосовали 4 млн 169 тыс. 765 избирателей, или 48,77%. Его оппонент, кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым набрал 44,99% или 3 млн 935 тыс. 453 голоса. На предыдущих выборах за его кандидатуру отдали голоса 48,61% или 4 млн 156 тыс. 36 избирателей.

После объявления предварительных итогов голосования президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Экрема Имамоглу с победой. Он заявил, что целью правящего блока "Союз народа" будут президентские и парламентские выборы 2023 года. В то же время свою позицию по выборам в Стамбульский муниципалитет обнародовала и правящая Партия справедливости и развития. "Эти выборы показали, на сколько продвинулась вперед турецкая демократия", - подчеркивается в заявлении.

Таким образом, ПСР считает проведение повторных выборов законным и уместным решением. Напомним, что повторные выборы главы Стамбульского муниципалитета были проведены на основании протеста правящей партии Турции. Повторные выборы состоялись 23 июня и, как предыдущие, завершились победой представителя оппозиции - Экрема Имамоглу. Оппонент и основной преследователь Имамоглу - кандидат от правящего блока Бинали Йылдырым поздравил триумфатора выборов сразу после обнародования результатов. Партия справедливости и развития уверила, что никакого раскола в ее рядах после выборов не произойдет, и что перед правительством и Администрацией президента стоят важные внутригосударственные и внешние проблемы, требующие безотлагательного решения.

ПСР и ранее проигрывала муниципальные выборы, поэтому, на наш взгляд, никакого раскола в рядах правящего блока не предвидится. Кроме того, письмо Оджалана (предводителя РКК - прим. ред.), последовавшее сразу после выборов, не представляет особой значимости в плане поствыборной политической обстановки, но в то же время свидетельствует о скором расколе террористической группировки. Итоги выборов главы Стамбульского муниципалитета, в первую очередь, говорят об уровне демократии в Турции. Несмотря на обнародованные результаты голосования и поздравление победителя от оппозиции, правящая партия Турции оставила за собой право проверить итоги выборов.

Между тем, выборы породили ряд вопросов: почему Имамоглу победил дважды? Что предвещает новый расклад сил? Чем не устраивала правящая элита Стамбул и, судя по предвыборным кампаниям, всю Турцию? В чем преимущество Экрема Имамоглу?

По сути, победа Имамоглу является торжеством демократии в Турции. Одержанная дважды - она говорит о многом. Разве в авторитарной стране, где руководит режим диктатуры, могло произойти такое? История проведения выборов в бывшем СССР свидетельствует о том, что оппозиционер никогда не смог бы стать кандидатом, да и явной оппозиции в ту пору не было, ну, или во всяком случае не допускалось.

Режим диктатуры наглядно прослеживается ныне на примере выборов в Китае. С этой точки зрения совершенно неуместны выпады о том, что, дескать, в Турции устанавливается режим диктатуры или авторитаризма. То есть правящая элита могла при желании повлиять на выборы, но само политическое устройство Турции и ее опыт борьбы за демократию не допускали подобное. В то же время нельзя не отметить уважение общественности и политиков Турции к западным ценностям. Иными словами, Турция является неотъемлемой частью мира, где верховенствует демократия, и сворачивать с этого пути не намерена.

Разумеется, одной из главных причин, обусловивших победу Имамоглу на выборах, стало то, что он для турецкой политики личность малоизвестная. Он одержал победу за счет личностных качеств, молодости, багажа знаний, благовоспитанности и харизмы. Еще одним его преимуществом была несокрушимая воля к победе. Воплотив в себе все эти качества, он достиг желаемого результата, и, судя по всему, турецкое общество возлагает на него большие надежды.Покорение Стамбула может стать отправной точкой головокружительной политической карьеры Имамоглу. Его деятельность на посту мэра Стамбула покажет, взлетит ли он вверх или падет вниз, не оправдав оказанного ему доверия. Так или иначе, в его лице турецкая оппозиция обрела нового лидера. Итоги выборов говорят так же и о том, что турецкие избиратели проголосовали за молодость и новшества. Это - серьезный сигнал для предстоящих выборов.

Фактически, дважды отдав голоса за кандидата от оппозиции, избиратели выразили тем самым явный протест властям. То есть электорат, недовольный нынешней политической элитой в Турции, склонился в пользу Имамоглу. Есть вероятность продолжения этого процесса в дальнейшем. В то же время, победа Имамоглу является звоночком для правящей партии. Не желая мириться с поражением, правящая партия намерена проверить результаты повторного голосования. Так или иначе, впереди у нее еще четыре года на размышления и оценку своей деятельности.

Ну и, наконец, на повторных выборах привлекло внимание частое упоминание избирателей из числа курдской этнической группы. В ходе этой избирательной кампании распространялись различные заявления от имени Оджалана и находящегося под арестом за пособничество террористам Салахеддина Демирташа. Однако выбор турецких избирателей поставил точку во всех этих авантюрах и ухищрениях - голоса были отданы вовсе не Оджалану и Демирташу, а Имамоглу и Ильдырыму. Это и есть показатель доверия.

В процессе проведения выборов главы Стамбульского муниципалитета стоит особо отметить деятельность председателя Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена. Четкое следование им правилам избирательного процесса, а также голосование членов комиссии за проведение повторных выборов служат отстаиванию демократии в Турции. Следует также отметить, что власть, оппозиция и общество еще более углубили демократию в Турции.

Без сомнения, выборы мэра Стамбула стали торжеством турецкой демократии. Экрем Имамоглу - новая политическая фигура, порожденная турецкой демократией, и еще один претендент на выборах в 2023 году.