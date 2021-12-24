Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца

Во многом залогом успеха человека, надежным подспорьем в процессе его формирования как личности играет семья. С этой точки зрения Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву повезло. Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в

Во многом залогом успеха человека, надежным подспорьем в процессе его формирования как личности играет его семья. С этой точки зрения президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву повезло.

Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку. Судьба благоволила будущему главе азербайджанского государства. Он рос в интеллигентной семье, авторитет которой в обществе был непререкаем.

Его отец Гейдар Алиев был одним из признанных и уважаемых лидеров СССР. Он был одним из тех советских руководителей, у которого в Кремле было больше всего врагов, политиком, которого больше всего боялись армяне в 1970-80-х годах.

Он был среди 43 депутатов, которые поддержали независимость Азербайджана. Это были те независимые депутаты, кто выступил против проведения 7 марта 1991 года референдума о сохранении СССР, тем самым проголосовав за распад бывшей советской империи. Другими словами, Гейдар Алиев, будучи одним из сторонников распада СССР, отстаивал требования национально-освободительного движения.

Под его руководством советский Азербайджан был одной из самых процветающих республик. После возвращения к власти Гейдар Алиев буквально возродил республику, в кратчайший период были заключены жизненно важные для нашей страны нефтегазовые договоры, осуществлены созидательные работы. Гейдар Алиев стал маяком для своего политического преемника Ильхама Алиева. Работа, проделанная Ильхамом Алиевым за 18 лет президентства, является продолжением политического курса Общенационального лидера, воплощением в жизнь его заветных мечтаний.

Мать Ильхама Алиева - выдающийся ученый-офтальмолог, академик Зарифа ханум Алиева была дочерью известного государственного и общественного деятеля Азербайджана Азиза Алиева. В 1945-46 годах Азиз Алиев оказал неоценимую помощь нашим соотечественникам, боровшимся за обеспечение своих прав в Иране.

Президент Ильхам Алиев внес бесчисленные новшества в различные сферы жизни страны и общества. Они проявились в политике, экономике, строительстве армии, дипломатии, социальной сфере, науке, образовании, культуре, здравоохранении, спорте, защите семейных ценностей, создании новой инфраструктуры, строительстве дорог, словом, во всех областях, что способствовало развитию страны и превращению Азербайджана в процветающее, могучее, авторитетное государство.

Выдающимся достижением президента, Верховного главнокомандующего и политика Ильхама Алиева является освобождение оккупированных земель и восстановление территориальной целостности Азербайджана. Он выполнил завет отца, довел до конца начатое им дело.

Говоря об историческом значении освобождения Шуши от оккупации, азербайджанский лидер отметил: “Сегодня я посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил его память. Я счастлив, что выполнил наказ отца. Мы освободили Шушу! Это - великая победа! Души наших шехидов и общенационального лидера возрадовались сегодня! Да здравствует Азербайджан! Да здравствуют азербайджанцы мира!", - сказал он.

Освободив Карабах, Верховный главнокомандующий не только претворил в жизнь наказ Гейдара Алиева, но и осуществил историческую, судьбоносную миссию, выполнив свой национальный долг.

После освобождения азербайджанских земель от оккупации, Ильхам Алиев во имя справедливости восстановил исторические топонимы. Его распоряжением названия экономических районов, имевшихся до 7 июля 2021 года, приведены в соответствие с действительностью. К экономическим районам добавились Восточно-Зангезурский (Джебраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачынский и Зангиланский районы) и Карабахский (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Барда, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы) районы.

Региональное сотрудничество еще более расширилось во время его президентства. Азербайджанский лидер, реализовавший за время пребывания у власти ряд проектов, является одним из инициаторов “Зангезурского коридора”.

В связи с расширением связей и сотрудничества между Турцией и Азербайджаном впервые была принята Декларация о союзнических отношениях между двумя государствами. Лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган 15 июня 2021 года подписали Шушинскую декларацию. Это самый важный шаг, предпринятый Ильхамом Алиевым в направлении претворения в жизнь девиза ”Одна нация - два государства". Документ будет служить не только развитию двух государств, но и региональному сотрудничеству и безопасности.

Президент открыто называет друзей и врагов Азербайджана. В своих интервью, выступлениях и высказываниях во время и после 44-дневной Отечественной войны он говорил об этом прямо, без утайки.

Ильхам Алиев всегда уделял внимание развитию науки, образования и культуры. Наглядным тому примером являются распоряжение главы государства об учреждении “Дня науки” в Азербайджане 9 апреля 2018 года и подписанные им десятки распоряжений, указов и постановлений, связанных с наукой и образованием, реализуемые госпрограммы. За годы руководства страной Ильхамом Алиевым тысячи молодых азербайджанцев были направлены на обучение за рубеж в самые авторитетные университеты мира.

В целях обеспечения активного участия молодежи в жизни общества президент подписал указ “О создании Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики”, утвердил государственную программу по развитию молодежи Азербайджана на 2017-2021 годы.

Одним словом, молодежная политика Гейдара Алиева продолжалась и расширялась в период президентства Ильхама Алиева.

Успешно претворялась в жизнь и политика в сфере социальной защиты населения, здравоохранения и в гуманитарной сфере в целом.

Глава государства уделяет особое внимание сохранению духовных ценностей. Все религиозные общины в Азербайджане получают финансовую помощь от государства.

Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан активно участвует в различных международных проектах социального и культурного характера.

Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев половину своей 60-летней жизни посвятил служению Азербайджану, национально-государственному строительству.

За этот период Азербайджан добился успехов в мире, освобождения земель от оккупации, подготовке национальных кадров, укреплении экономики и безопасности в мире и в регионе.

На XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба “Валдай”, прошедшем 3 октября 2019 года в Сочи, Президент Ильхам Алиев заявил: “Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак”. А год спустя доказал всему миру, что не бросает слов на ветер. Созданная под его руководством армия за 44 дня разгромила армию, создаваемую тремя президентами и одним премьер-министром Армении.

Шестидесятилетний президент руководит созидательными работами на освобожденных от оккупации азербайджанских землях и возрождением этих территорий. Нет сомнений, что он и впредь будет инициатором крупных проектов, чтобы сделать Азербайджан еще более могущественным.

Президент Ильхам Алиев предпринимает важные шаги в направлении создания общественных, экономических и культурных связей между тюркскими государствами. 12 ноября нынешнего года глава государства был награжден высшим орденом тюркского мира.

В решении Совета глав государств тюркоязычных стран говорится: "Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий, за историческую победу, обеспечившую освобождение территорий Азербайджанской Республики от оккупации и восстановление территориальной целостности, внесшую важный вклад в тюркское единство и открывшую путь к достижению устойчивого мира и стабильности в регионе, Совет глав государств по предложению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана принял решение о награждении его превосходительства Ильхама Алиева Высшим орденом тюркского мира".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, высоко оценив его деятельность, сказал: “Под Вашим решительным руководством почти тридцати годам оккупации Карабаха был положен конец за 44 дня. Это имеет большое значение не только для наших азербайджанских братьев, но и для всего тюркского мира”.

Это свидетельствует о том, что Азербайджан играет важную геополитическую роль в направлении единства тюркского мира, а Президент Ильхам Алиев, как личность, является ведущим политическим лидером в регионе.

С 60-летием, господин Президент! Успехов Вам во имя процветания Азербайджана!