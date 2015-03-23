​Греция может вернуться к своей валюте - АНАЛИТИКА

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Нерешенность проблем между Европейским Союзом (ЕС) и Грецией в связи с финансовыми реформами усилила вероятность выхода Греции из ЕС.

Аналитическая группа Report отмечает, что большой отток капитала из греческих банков за последние два дня вынес на повестку дня вопрос о возврате Греции к национальной валюте - драхме. В случае, если финансовые реформы не будут проведены, отток капитала из греческих банков усилится, в результате будет установлен контроль над движением капитала. Это приведет к краху экономики и Греция будет вынуждена отделиться от ЕС. На сегодняшний день из банков Греции еженедельно снимаются средства в размере 2 млрд. евро. За последние два месяца из банков за рубеж переведены 21 млрд. евро.

Отметим, что до Греции в Португалии и Ирландии были внедрены пакеты кредитной помощи, благодаря чему экономика обеих стран начала оживать. Долги Греции также однажды были списаны. Однако Греция требует этого во второй раз и шантажирует Брюссель выходом из ЕС.

Рейтинговые агентства начали добавлять в свои отчеты сценарии выхода Греции из ЕС. Агентство Standart & Poors (S&P) отметило, что выход Греции из ЕС окажет слабое влияние на другие страны и имидж ЕС.

Таким образом, в течение 10 дней Греция должна доказать, что она имеет серьезное намерение провести финансовые реформы. Иначе вероятность выхода страны из ЕС возрастет, что, несомненно, окажет влияние на валюту ЕС - евро.