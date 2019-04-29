ГНФАР увеличил инвестиции в золото более чем вдвое

Инвестиционный портфель Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по состоянию на 1 апреля текущего года был равен его активам - 40 272,87 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, 55% активов размещены в долларах США. На 1 апреля 2018 года данный показатель составил 48,8%.

В первом квартале в долларовом портфеле фонда на инвестиции в золото пришлось 2 973,6 млн долларов (7,4%). В первом квартале прошлого года инвестиции в золото составляли 1 285,9 млн долларов (3,4%).

В указанном периоде в инвестиционном портфеле фонда доля британского фунта стерлинга возросла с 4,9% до 5%. В то же время доля евро сократилась с 34,4% до 33,3%, австралийского доллара – с 0,7% до 0,6%, турецкой лиры – с 1% до 0,8%, российского рубля – с 1,1% до 0,6%, корейского вона – с 1,2% до 0,5%, китайского юаня – с 1,4% до 1,2%, других валют – с 1,5% до 1,4%. Доля японской иены осталась на уровне 1,6%.

В структуре инвестиционного портфеля фонда на долю облигаций и инструментов денежного рынка приходится 74%. На соответствующий период прошлого года данный показатель был равен 76,6%. Доля акций в портфеле снизилась с 14,2% до 13,4%, недвижимого имущества – с 5,8% до 5,2%, а золота 3,4% достигло 7,4%.

На начало этого года 30,6% облигаций и инструментов денежного рынка ГНФАР были размещены в ценных бумагах рейтинга ААА. В соответствующем периоде прошлого года этот показатель составлял 31,3%. За прошедший год доля инструментов рейтинга АА в инвестиционном портфеле организации изменилась с 16,6% до 22,1%, инструментов рейтинга A - с 41,3% до 38,7%, инструментов рейтинга BBB - с 7,3% до 7,4%, а инструментов неинвестиционного уровня - с 3,5% до 1,2%.

На конец первого квартала года 29,6% портфеля облигаций и инструментов денежного рынка были размещены сроком на 0-1 год, 45,3% - на 1-3 года, 9,9% - на 3-5 лет, 15,2% - более 5 лет. Эти показатели на конец первого квартала прошлого года составляли соответственно 28,6%, 42,1%, 14,6% и 14,7%.

В начале этого года распределение инвестиционного портфеля ГНФАР по географическим регионам изменилось следующим образом: с 41,88% до 37,75% - по Европе, с 25,65% до 22,17% - Северной Америке, с 24,55% до 30,01% - Азиатско-Тихоокеанскому региону, с 2,45% до 2,35% - Австралии и Новой Зеландии, с 0,06% до 0,75% - странам Ближнего Востока, 0,04% до 0,05% - Южной Америке, с 5,37% по 6,92% - международным финансовым институтам.

Доля развитых стран в структуре инвестиционного портфеля изменилась с 69,50% до 66,25%, а развивающихся стран – с 25,13% до 26,83%.