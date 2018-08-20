Глобальные финансовые рынки ожидают выступления главы ФРC - AНАЛИТИКА

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ 24 августа глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит на двухдневной конференции в Джексон-Хоул с участием представителей крупнейших мировых банков.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, в своем выступлении он коснется монетарной политики в условиях меняющихся экономических условий.

По мнению аналитической группы Report, выступление Дж.Пауэлла окажет влияние на ситуацию на глобальных финансовых рынках.

Обычно на подобных мероприятиях главы ФРС делают заявления о будущей монетарной политике и инвесторы воспринимают эти заявления как серьезный сигнал.

Наряду с этим, на конференции вопросы политической напряженности между США и Турцией и кризис валютного курса в соседней стране могут находиться в центре внимания.