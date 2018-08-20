 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глобальные финансовые рынки ожидают выступления главы ФРC - AНАЛИТИКА

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ 24 августа глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит на двухдневной конференции в Джексон-Хоул с участием представителей крупнейших мировых банков. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, в своем выступлении он коснется монетарной политики в условиях меняющихся экономических условий.

    По мнению аналитической группы Report, выступление Дж.Пауэлла окажет влияние на ситуацию на глобальных финансовых рынках. 

    Обычно на подобных мероприятиях главы ФРС делают заявления о будущей монетарной политике и инвесторы воспринимают эти заявления как серьезный сигнал. 

    Наряду с этим, на конференции вопросы политической напряженности между США и Турцией и кризис валютного курса в соседней стране могут находиться в центре внимания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi