G-20 - очередной саммит "прозаседавшихся" - КОММЕНТАРИЙ

В японском городе Осака завершился двухдневный саммит G20, ставший площадкой для встреч глав 20 крупнейших мировых держав. Каковы итоги саммита и как отразятся они на решении мировых проблем?!

Нелишне будет отметить, что наиболее запоминающимися стали встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем Китая Си Цзиньпином и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Как известно, российско-американские отношения штормят после известных событий в Украине, имевших место в 2014 году. Аннексия Крыма и действия сепаратистов на востоке Украины обострили двусторонние отношения. До сих пор расследуется российский фактор в избрании Дональда Трампа президентом. Москва уверяет в непричастности к этой политической кампании. Тем временем в США этот вопрос скрупулезно изучается, и, несомненно, будет изучаться впредь. Вероятно, по американской традиции, этому посвятят фильм. Камнем преткновения в двусторонних отношениях также является позиция Москвы по иранской проблематике. Конфронтация сторон наблюдается и в политике по Сирии и Венесуэле.

Разумеется, между США и Россией множество проблем и недопониманий, но основными, наиболее часто затрагиваемыми в беседах между лидерами обеих стран считаются вышеназванные. Встреча между президентами США и России в Осаке продолжалась 1 час 20 минут. В конце встречи Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со дня окончания Великой Отечественной Войны, которое состоится 9 мая 2020 года. Отметим, что Трамп и Путин с 2017 года и поныне встречались 4 раза, 9 раз беседовали по телефону. За минувшие полгода они единожды встретились в Осаке и разок переговорили по телефону. После встречи стороны договорились продолжить обсуждение вопроса о контроле над вооружением в XXI веке. Отметим, что Трамп обвиняет главу правящего режима в Сирии Башара Асада в совершении преступлений в Идлибе. По убеждению президента США, в результате деяний Асада Идлиб превратился в арену для бойни. Американский лидер призвал Россию положить конец бомбежкам этой сирийской провинции.

Ни для кого не секрет, что Россия не намерена отказываться от своей политики по Украине, а значит, американские санкции в ее отношении будут продлены. Кроме того, не похоже, что Россия откажется от поддержки правительств Ирана и Венесуэлы. Или все же Россия может поступиться своими интересами в этих странах и вопрос в цене?! Так или иначе, стороны не могут прийти к единому знаменателю. Кроме того, позиция по Венесуэле, Украине, Сирии и Ирану является краеугольной в политике Кремля. Смягчение позиции или уступки в этих вопросах подорвут доверие к России. Поэтому вполне вероятно, что встреча между Трампом и Путиным была в большей степени посвящена раскрытию карт и разговору начистоту.

Поскольку, как Россия, так и Турция соседние Азербайджану государства, за встречей Трампа с Эрдоганом у нас также пристально следили. Напряженность в американо-турецких отношениях парадоксальна, учитывая, что речь идет о странах-союзницах. Правда, в отношении к Турции Америка не столь категорична, как в случае с Россией и санкций вводить не стала. Все это говорит о несущественных расхождениях во взглядах между сторонами и сигнализирует о вполне вероятном и скором достижении взаимопонимания. Турция, можно сказать, не выступила в пику американской политики в регионе. Основным противоречием между сторонами является поддержка США террористической группировки РКК/YPG-PYD, угрожающей безопасности Турции и стремящейся нарушить ее территориальную целостность, а также поставки американского вооружения и боевой техники Сирийским демократическим силам, порожденным этой самой группировкой. Турция упрекает Вашингтон, а тот, в свою очередь, обвиняет союзника в тесном сотрудничестве с Россией, грозя санкциями за покупку зенитно-ракетных комплексов S-400. Не исключено, что это был основной вопрос на повестке встречи между Эрдоганом и Трампом.

Дональд Трамп считает, что трещину в двусторонних отношениях породило нежелание его предшественника - Барака Обамы продать Турции американские ракетные системы "Патриот": "Правительство Обамы не позволило Турции приобрести необходимые ей "Патриоты", поэтому Турция была вынуждена прибегнуть к иной ракетной системе. Турция-друг и важный торговый партнер США. Америка обсуждает варианты для решения вопроса с приобретением Турцией российских S-400". Он признал, что несправедлив к Турции: "Эрдоган - лидер, с которым меня связывают дружеские отношения". Тем не менее, Дональд Трамп не исключил применения санкций против Турции в связи с покупкой S-400 и счел возможным скорый визит в Анкару. Эрдоган тоже заявил, что его страна является стратегическим партнером США, выразив надежду на продолжение сотрудничества в духе союзнических отношений: "На мой взгляд, встреча с Трампом на саммите Большой двадцатки может сыграть важную роль с точки зрения устранения препятствий и укрепления двусторонних отношений".

Эрдоган высказался и в связи с намерением США отстранить Турцию от проектов по истребителям F-35: "Мы заплатили 1,25 млрд долларов за F-35. Если они предпримут этот неверный шаг, мы обратимся в Международный суд, чтобы вернуть уплаченную сумму". Отметим, что объем товарооборота между США и Турцией составляет 75 миллиардов долларов. Дональд Трамп подчеркнул важность доведения этой цифры до $ 100 млрд. Нормализация американо-турецких отношений может положительно сказаться в вопросах установления стабильности и безопасности, антитеррористической деятельности и экономическом развитии в регионе. Турция, в отличие от Израиля, управляется, исходя из принципов демократии, и является мусульманской страной, поэтому вполне вероятно, что Америка учтет эти аспекты в своей политике в отношении Турции. А вероятность визита Трампа в Турцию в конце июля можно расценить как потепление двусторонних отношений.

Интерес ко встрече между президентом США и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом подогревал инцидент с таинственным исчезновением журналиста Джамала Кашички из здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Это была первая встреча престолонаследника с американским лидером после нашумевшего инцидента. Трамп обсудил с наследным принцем вопросы прав человека, а также угрозу, исходящую из Ирана.

Примечательной была и встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином, которая продлилась 80 минут. Стороны обсудили вопросы урегулирования спорных экономических и торговых вопросов. Президент США накануне грозил Китаю новыми пошлинами в случае отказа Си Цзиньпина приехать на саммит G20. Это стало ответом на заявления о возможном отсутствии главы Китая на саммите.

Еще одной запоминающейся встречей стала встреча между президентом России Владимиром Путиным и подавшим в отставку, однако все еще исполняющим свои полномочия британским премьер-министром Терезой Мэй. Отметим, что отношения между Россией и Британией все никак не нормализуются. Напряженность ощущалась и на встреча в Осаке. "Если Россия не прекратит безответственную и подрывную деятельность, нормализация двусторонних отношений невозможна", - подчеркнула Мэй.

Видимо, лидеры G20 так и не пришли к согласию по глобальным вопросам, беспокоящим весь мир, зато договорились не предоставлять убежище коррупционерам. Это можно считать положительным итогом обсуждений. Саммит представляет особую значимость с точки зрения готовности сильных мира сего решать проблемы и противоречия путем переговоров.

Ну, и, наконец, ввиду неофициальности G20 не был подписан итоговый документ саммита. Возможно, итоги саммита отразятся на ожидаемых или предполагаемых в будущем событиях в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине. Если учесть, что конфликтные ситуации не могут разрешить такие официальные международные структуры, как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, Евросоюз и НАТО, ждать их сиюминутного разрешения даже после встреч супер-держав было бы наивно.