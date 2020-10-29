Французские журналисты под прицелом или "нон-стоп" любовь Макрона к армянам

Сразу после трансляции репортажа Лисерон Будул стала объектом многочисленных ненавистнических угроз и сообщений

Справедливое и беспристрастное освещение обозревателем французского телеканала TF 1 Лисерон Будул нагорно-карабахского конфликта стало причиной чудовищных нападок на нее со стороны армянской общины во Франции.

Как сообщает Report, все началось после трансляции 22 октября в 20:00 на телеканале репортажа о возобновлении боевых действий в оккупированном армянами Карабахе, в котором журналист и старший репортер Лисерон Будул сообщала о последней ситуации на линии фронта, а также ракетных обстрелах мирного населения Азербайджана и гражданских объектов, повлекших за собой многочисленные жертвы.

Сразу после трансляции репортажа Лисерон Будул стала объектом многочисленных ненавистнических угроз и сообщений. На нее посыпались бесчисленные оскорбления со стороны армянской общины Франции в Facebook и Twitter, некоторые армяне и вовсе прозвали журналистку "проституткой совершивших геноцид ". В то же время журналист подвергалась преследованиям через WhatsApp, после того как армяне узнали ее номер телефона. Помимо этого, представители армянской общины Франции систематически писали негативные комментарии в соцсети и адреса телеканала, а также звонили по телефону.

Устроив настоящую травлю, армяне пишут едкие комментарии в социальных сетях, пытаясь бросить тень на объективность репортажа. Не унимаясь, армянские юзеры выступают с откровенно криминальными заявлениями, призывая обезглавить журналистку, что на их взгляд должно отрезвить телеканал. На следующий день после выхода в эфир репортажа армянская община во Франции провела акцию протеста перед зданием телеканала. Не выдержав нападок и угроз, TF 1 под давлением убрал с сайта репортаж Лисерон Будул.

Отметим, что в начале октября с подобными нападками и агрессией со стороны армянской общины столкнулись и два других французских журналиста, освещавших нагорно-карабахский конфликт. Чудовищные злодеяния зарвавшейся армянской общины привлекли внимание организации "Репортеры без границ". Осудив посягательство на свободу слова и унижение чести и достоинства, "Репортеры без границ" подчеркнули неприемлемость жестоких нападок и выказывания ненависти в адрес журналиста, который всего-навсего выполнял свой профессиональный долг.

Глава европейского и балканского бюро организации Павол Шалай решительно осудил прессинг и травлю Лисерон Будул и телеканала TF1. Он отметил недопустимость угроз в адрес журналиста и СМИ, освещающих конфликты с места событий. П.Шалай призвал сопредседателя координационного совета армянских организаций Франции Франка Папазяна осудить подобные действия, являющиеся ничем иным, как посягательством на свободу слова.

Тем временем, французские власти по привычке замалчивают армянские злодеяния. Беззубая позиция в отношении всего того, что связано с армянами и потворство агрессии на сей раз бумерангом ударили по самой Франции. На мушке армян теперь французская журналистка. Как говорится, то ли еще будет... Пока власти Франции и лично президент Эммануэль Макрон, пребывая в плену армянских измышлений, выставляют себя в неприглядном свете проявлением лютой ненависти к исламу и тюркам в целом, вконец разнузданные подобным покровительством армяне устраивают гонения французской журналистки в самой Франции.

Во время нашумевших событий вокруг издания "Шарль Эбдо" власти Франции кинулись огульно хаять мусульман и исламские ценности, выступив в защиту публикации, а мотивировали они свою позицию защитой свободы прессы и демократического мировоззрения.

Возникает резонный вопрос: если французские власти искренне ратуют за свободу слова, почему же не осуждают они угрозы и нападки в адрес своей журналистки, отчего допускают снятие с эфира объективного репортажа с места событий?! Все это наглядно свидетельствует о приверженности Франции политике двойных стандартов, когда демократические и общечеловеческие ценности отдаются на закланье честолюбивым политическим интересам.

Бездействие французских властей лишний раз свидетельствует о том, что во Франции, считающейся колыбелью демократии, подлинно демократические ценности изжили себя, став разменной монетой в руках политиканов. Демократия нынче не столько стоит на страже прав и свобод, сколько на услужении политических интересов и неуемного желания властвовать. И тут как нельзя кстати приходится армянская община во Франции, щедро субсидирующая избирательные кампании, предлагающая доступ к разного рода ресурсам и обещающая в случае лояльности свои голоса. Справедливость, права и свободы, демократические ценности стали заложниками ангажированной политики, потворствующей интересам армянской диаспоры. Равно как Эммануэль Макрон стал одним из ярых приверженцев оппортунизма.