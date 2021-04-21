ФИФА и УЕФА против Суперлиги – футбол все больше походит на коммерческое действо

Футбол, возможно, является самым популярным видом спорта. В последние годы этот вид спорта все чаще сотрясают скандалы. После шумихи вокруг имени экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера были выявлены и другие факты. Швейцарскими следователями было установлено,

Футбол, возможно, является самым популярным видом спорта. В последние годы этот вид спорта все чаще сотрясают скандалы. После шумихи вокруг имени экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера были выявлены и другие факты. Швейцарскими следователями было установлено, что Блаттер незаконно нарушил контракт на право трансляции Кубка мира, что обошлось бы ФИФА в миллионы долларов. В ходе расследования было установлено, что ради сохранения поста он шел на подкуп и щедрые субсидии. В результате 84-летнего Блаттера отстранили от футбола до октября 2021 года. Сам обвиняемый всячески отказывается комментировать ситуацию и отрицает совершение противоправных действий.

Было бы наивно полагать, что случившееся связано с одним лишь Блаттером. Вполне вероятно, что, будучи финансистом, он рассматривал футбол с коммерческой точки зрения. Видимо, этим и был обусловлен тот факт, что вместо популяризации здорового образа жизни футбол был нацелен на достижение клубами и командами большой прибыли. После этого бюджет европейских клубов превысил многие госбюджеты. Стоимость игроков стала исчисляться десятками миллионов долларов и евро.

Таким образом, изменилась самая суть футбола. В командной игре начала просматриваться откровенно коммерческая жилка. Заядлые футбольные болельщики ломают голову над тем, смогут ли они при сложившихся обстоятельствах наслаждаться игрой любимых клубов и что вообще случилось с футболом?! Уже известно, что английские клубы “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Челси”, “Арсенал”, испанские “Барселона”, “Атлетико” (Мадрид), “Реал Мадрид”, итальянские “Милан”, “Интер” и “Ювентус” подтвердили свое участие в Европейской суперлиге.

Каждому клубу-участнику Суперлиги будет выплачено 350 миллионов евро. Согласно регламенту, в двух группах схлестнутся по 10 команд. Они проведут две игры дома и на выезде. Три клуба из каждой группы выступят в 1/4 финала. 4-я и 5-я команды встретятся между собой. Финал состоится в конце мая. Выплаты солидарности клубам в Суперлиге значительно превысят доходы, которые они получают в Лиге чемпионов. Эта сумма составит более 10 миллиардов евро. Призовой фонд Лиги чемпионов - порядка 2 миллиардов евро. Еще пару лет назад этот проект казался чем-то нереальным.

УЕФА и ФИФА выступили против этого турнира. "Мы не поддерживаем Суперлигу", - категорично заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА негодуют по поводу создания Европейской суперлиги. Отношение мировых лидеров к новой идее тоже неоднозначное. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что клубы несут ответственность перед своими болельщиками. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу отсутствия ПСЖ в Лиге. Он сказал, что этот план может поставить под угрозу спортивные достижения и принципы солидарности.

Таким образом, футбол становится больше коммерческим, нежели спортивным действом. В свое время нечто подобное случалось и в других видах спорта. Некогда профессиональных хоккеистов не допускали к чемпионату мира, а профессиональные боксеры не имели возможности встретиться на мировом первенстве и Олимпийских играх. Большой теннис давно встал на коммерческие рельсы. Лозунги "Победила дружба" уже давно канули в лету и нынче звучат по меньшей мере наивно. Ныне в ходу принцип: "Хорошо выступай и зарабатывай!"

Европейская Суперлига стала настоящей бомбой в футболе, породившей кривотолки, пересуды и споры. Футбол все больше походит на рынок, а там, как известно, действуют законы спроса-предложения и конкуренции.