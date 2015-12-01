​ЕС выбирает Турцию, а Турция - ЕС - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Мир слишком сузился. Он стал похож на паутину. Все зависят друг от друга, как в домино. Раньше ведущие мировые державы считали, что происходящие вдалеке события не скажутся на них, либо скажутся незначительно. Однако события последних лет подтвердили обратное. Наплыв беженцев в Европу из Сирии и Ирака полностью изменил это мнение стран континента.

Европа, пытающаяся оставаться в стороне от происходящих в регионе событий, начала чувствовать угрозу своей безопасности, которую представляют происходящие события. Сразу вспомнилась Турция, которую на протяжении долгих лет старались держать в стороне от себя.

Приглашение премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу на встречу в верхах стран-участниц Евросоюза может расцениваться как подтверждение этому.

Наплыв беженцев после сирийских и иракских событий изменил ситуацию в Европе. Раньше размещение сирийских и иракских беженцев в Турции их мало беспокоило. Однако после аналогичных проблем в Германии, Франции, Великобритании и других странах, европейцы начали искать выход из сложившейся ситуации и, как лучший вариант, решили возобновить переговоры с Турцией.

Евросоюз, выдвинувший в апреле этого года ложные обвинения против Турции касательно "геноцида армян", остался лицом к лицу с явным геноцидом в Сирии и Ираке. Западная коалиция и Россия выглядят бессильными в пресечении данного процесса и деятельности в регионе ИГ и других террористических группировок.

Безусловно, причина подобной ситуации связана с неспособностью желающих решить вопрос терроризма стран и организаций, таких как США, ЕС и Россия, найти между собой общий язык.

В результате, Россия наносит удар по регионам, где расположены союзники Запада и проживают мирные жители.

Подобные действия Москвы в регионе в ряде случаев завершились нарушением территориальной целостности Турции. Естественно, подобное поведение привело к ухудшению отношений между Москвой и Анкарой и пр.

Если несколько месяцев назад обсуждался вопрос вхождения Турции в Евразийской союз в той или иной форме, происшедшее 24 ноября известное событие, когда был сбит российский самолет, коренным образом изменило ситуацию.

Различные санкции Кремля по отношению к Турции также сопровождаются аналогичными шагами противоположной стороны против России.

Кроме того, хотя и косвенно, но Турция может присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении России.

В результате, Москва может столкнуться с нежелательными результатами. Это может привести к тому, что Россия повлияет на то, что еще один сосед пристрастится к Европе. Это также может привести к более тесным связям ЕС с соседями.

Переговоры между Турцией и ЕС были приостановлены вот уже 11 лет. До сих пор сторонами согласовано 14 из 35-ти технических пунктов, выдвинутых структурой перед официальной Анкарой.

Отметим, что ассоциативная договоренность между ЕС и Турцией подписана в 1963 году. Официальная Анкара в 1987 году представила заявление о членстве в структуре. С 2005 года начались переговоры в этом направлении.

Согласно прошлогодним переговорам, в случае выполнения Турцией всех необходимых условий, с октября 2016 года граждане страны могут посещать страны ЕС без визы.

На саммите была достигнута договоренность о выделении Евросоюзом Турции 3 млрд. евро на то, чтобы сирийские беженцы могли остаться на территории страны. 500 млн. евро из них выделит Еврокомиссия, а остальные 2,5 млрд. евро из собственных бюджетов выделят страны-члены структуры.

Кроме того, страны ЕС и Еврокомиссии намерены подготовить новую систему для законного размещения находящихся в Турции сирийских беженцев в странах ЕС.

Последние события, наплыв беженцев в страны-члены структуры, заставили Европу и Россию относиться к Турции с большим вниманием и уважением. Обеим сторонам было доказано, что их безопасность начинается с Турции.

Поэтому, целый ряд вопросов остается без ответа или же время само ответит на них.

Будет ли продолжительным нынешнее теплое отношение ЕС к Турции? Является ли это тактическим ходом для того, чтобы не пускать сирийских и иракских беженцев в Европу? Или же отдав Турции на размещение беженцев 3-5 млрд. долларов, они посчитают свое дело завершенным? Не оставят ли эти силы Турцию вне игры, договорившись с Россией касательно иракской и сирийской проблем?

Пока даются обещания. Даже Греция, являющаяся ярым противником членства Турции в Евросоюзе, заявила, что является сторонником положительного решения вопроса.

Некоторые считали, что отказавшись от Европы, Турция будет сотрудничать с Евразией и Шанхаем. Однако последние события показали Анкаре ее союзников.

Поэтому, как и раньше, официальные представители продолжают утверждать, что их страна является европейским государством.

С учетом происходящего можем сказать, что Евросоюз выбрал Турцию, а Турция - ЕС. Это - продолжение пути, начатого после II Мировой войны. Очень хочется, чтобы как и 100 лет назад, союзники не оставили Турцию одну.