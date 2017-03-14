Европейские ценности на примере поведения Нидерландов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Демократия, наука, образование, технология, экономика и другие особенности европейских стран сделали их привлекательными для других.

С этой точки зрения, в ряде случаев в большинстве этих стран были соблюдены уважение к межгосударственным отношениям и правам других, продемонстрировано справедливое и сдержанное поведение.

В отдельных случаях были и те, кто завидовал порядку, созданному ими для своих граждан. Это в действительности так. Однако у тех, кто обладает такими положительными качествами, по отношению к другим есть также серьезные недостатки.

Наряду с этим, в отношениях преобладают и забытые моменты. Насколько эти европейские государства либеральны по отношению к своим гражданам, настолько они являются радикальными националистами в построении отношений с иностранными государствами, подходе к ним, защите национальных и государственных интересов, целей. Некоторые могут придерживаться мнения, что в этом нет ничего необычного. Однако, вызывает сожаление, что они не могут воспринимать аналогичное поведение других.

Например, любое представленное в членстве Евросоюза государство может в очень резкой форме защищать и вести борьбу за свою государственную целостность и суверенитет, даже решиться на войну. Наверное, еще не забыто, что очагом двух произошедших в прошлом веке мировых войн была Европа. После этого они приступили к деятельности, направленной на создание очагов различных конфликтов на территориях других государств и деятельности, направленной на раскол территориальной целостности стран.

Демонстрируемое в течение более 25 лет отношение стран Евросоюза к территориальной целостности Азербайджана налицо. Они до сих пор не говорили о том, что нагорно-карабахский регион Азербайджана был оккупирован Арменией или же удерживался под оккупацией. Цель, которой придерживаются указанные государства в данном конфликте, - ненарушение режима прекращения огня.

Нидерланды, которые ранее были в составе Минской группы ОБСЕ и взяли на себя посредничество в решении конфликта, также не смогли далеко уйти от позиции стран Евросоюза. Нидерланды не стали называть оккупанта и в течение года формально членствовали и председательствовали в этой организации.

Руководитель действующего в Королевстве Нидерландов Азербайджано-турецкого культурного кружка Ильхан Ашкын вновь предстанет перед судом за отрицание т.н. "геноцида армян".

Отметим, что он был привлечен к суду за осуждение армянского террора на основе жалобы армянской диаспоры.

Ильхан Ашкын

И.Ашкын в 2014 году выступил на совместной акции протеста, проведенной тюркскими организациями для предотвращения возведения в городе Алмело памятника т.н. "геноциду армян". Руководитель диаспоры проинформировал об оккупации Арменией территорий Азербайджана и акте геноцида против азербайджанцев, а также осудил зверство армян.

Он отметил, что в карабахской войне армяне с невиданной жестокостью расправились с тысячей людей, в том числе с детьми, женщинами и стариками. Что же касается армянской диаспоры, она обратилась с жалобой в полицию о том, что якобы И.Ашкын использовал на акции расистские высказывания. В связи с жалобой полиция Восточных Нидерландов провела расследование. Ильхан Ашкын считается подозреваемым за якобы агитацию насилия в отношении армян. Его фразу "Карабах станет могилой армян" считают уголовным преступлением, обосновывая это соответствующей статьей УК Голландии.

Однако руководитель диаспоры отметил, что он преследуется армянской диаспорой за распространение в Голландии азербайджанской действительности, деятельность касательно Ходжалинского геноцида и борьбу с армянским подлогом. Он также сомневается в прозрачности судебного процесса, так как председателем суда области Оверэйсел, куда входит город Алмело и где проживает И.Ашкын, является армянин Таквор Аведисян. Именно здесь и пройдет суд.

Отметим, что под руководством И.Ашкына в 2007 году Азербайджано-турецкий культурный кружок установил в Голландии памятник ходжалинским шехидам и организовал напротив офисов международных организаций в Гааге акции протеста, связанные с пережитыми Азербайджаном трагедиями.

А теперь несколько слов о последних действиях Королевства Нидерландов.

На днях власти Голландии воспрепятствовали приземлению самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на территории Королевства. Турецкий министр планировал участие на митинге в Роттердаме в рамках агитационной кампании в преддверии предстоящего в Турции референдума, связанного с изменениями в Контитуции страны.

Местная полиция, применив силу, разогнала турецких демонстрантов, собравшихся на месте задержания автомобиля министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайя.

На митинге близ генконсульства Турции в Роттердаме полиция воспользовалась дубинками.

В процесс вмешалась конная полиция.

Собравшиеся у автомобиля Кайя демонстранты были разогнаны, однако они продолжили выражать свое недовольство, скандируя лозунги на городских улицах.

Тот факт, что министр по делам семьи и социальной политики Турции не была допущена в здание генконсульства в Роттердаме, МИД Азербайджана расценило как действие, противоречащее нормам дипломатии и этики: "Некоторые европейские институты, и в особенности отдельные круги в Европарламенте, а также Нидерланды, при каждой возможности высказывают необоснованную критику в адрес других государств, демонстрируют "менторство" (в смысле преподнесения урока – С.И.) и "привычку" делать другим замечания. Все это в очередной раз показывает наличие особой нужды в ликвидации распространяющихся в Европе таких негативных настроений, как исламофобия, ксенофобия и дискриминация, а также поощрении мультикультурализма, выдержки, диалога и понимания".

Некоторые отмечают, что согласно турецкому законодательству, проводить за границей предвыборную пропаганду или же пропаганду референдума запрещается. Однако, нидерландские власти не регулируют свое поведение данным законом. Они считают, что визит в страну официальных представителей Турции приведет к поляризации и противостоянию. Другими словами, сторонники террористической РПК выступят против турецкого государства и официальных представителей.

И еще, в то время, когда данный закон в силе, поддерживаемый Западом политический рупор террористической РПК – Демократическая партия народов провела в странах Евросоюза предвыборную пропагандистскую кампанию в Великое национальное собрание Турции.

Тогда выходит, что те, кто обеспокоен визитом в свою страну официальных представителей Турции, в основном защищают террористов. Так как, в этих странах – Германии, Австрии, Нидерландах, Дании, Швейцарии и пр. им создают условия для выступлений против турецкого государства и ее территориальной целостности. В ряде случаев, поддерживающим терроризм под видом "защиты прав человека" выдаются гранты.

Кстати, в 2015 году объем товарооборота между Турцией и Голландией составил 6,1 млрд долларов. В тот год Королевство экспортировало в Турцию товаров на 3,2 млрд долларов, и импортировало из Турции продукцию на 2,9 млрд долларов. На данный момент в Турции действуют 2 564 голландских фирм.

Голландия вложила в Турцию инвестиции на сумму 21 млрд 58 млн долларов, а Турция вложила в Королевство инвестиции в размере 9 млрд 205 млн долларов. В отчетный год Турцию посетили 1 млн 232 тыс. голландских туристов.

В эти дни также часто говорят о серьезном сотрудничестве Турции и Голландии в информационной сфере.

С этой точки зрения, между странами существует настолько тесное экономическое сотрудничество, что при нарушении отношений, как правило, страдают противоположные стороны. Однако, здесь, безусловно, превыше всего стоят территориальная целостность, суверенные права, интересы и цели государства.

Из поведения европейцев, а в данном случае властей Германии, Австрии, Нидерландов и Дании следует, что в случае раскола Турции или же создания в этой стране всех условий для деятельности опекаемых ими террористов, этим государствам было бы приятно, и в то же время были бы защищены демократические ценности.

Таким образом, деятельность этих стран дает основание полагать, что они, также как и 102 года назад, не смогли расколоть страну, и поэтому под различными предлогами пытаются воспрепятствовать защите Турцией своей территории и суверенитета. Другими словами, Турция периодически подвергается давлению, так как считает собственные интересы превыше интересов этих государств или же интересов блоков, в которых они представлены. А эти страны хороши для своих граждан. Ради своих граждан они даже готовы растоптать права остальных. Подобная черта Европы однозначно неприемлема.