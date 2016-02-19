Если цены на витринах отличаются от цен в квитанции... - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По причине изменения цен в связи со второй девальвацией маната в конце прошлого года возникли определенные проблемы с ценами на лекарственные препараты. В некоторых случаях в пунктах розничной торговли цены на продукцию не соответствуют ценам в квитанции, что приводит к возникновению конфликтов между продавцами и покупателями.

Агентство Report расследовало данную проблему на основании жалоб нескольких человек. Один из заявителей - житель города Баку Хагани Гасанов отметил, что по сравнению с ценой на лекарствах, купленных в одной из аптек столицы, цена в квитанции завышена.

Покупатель не обратил внимания на это и заплатил заявленную сумму. Он узнал о разнице в цене уже дома: "На лекарствах были указаны цены. Чай стоил 3 маната 11 гяпиков, сироп - 15 манатов 70 гяпиков, "Спринцовка" (клизма) - 80 гяпиков. В кассе у меня попросили 27 манатов 46 гяпиков, и я заплатил. Тогда я не обратил внимания на квитанцию. Придя домой, члены семьи указали мне на несоответствие цен на лекарствах и в квитанции, так как указанные на лекарствах цены в сумме составляли 19 манатов 61 гяпик. Выходит, что я переплатил 7 манатов 85 гяпиков".

Покупатель взял квитанцию и вернулся в аптеку: "Когда я спросил причину разницы в цене у продавца, он нагрубил мне. Я потребовал вынести счет-фактуру на лекарства. Мне сказали, что в квитанции указаны новые цены, поэтому цены различаются".

Председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов в заявлении Report указал на необходимые действия, которые следует предпринять в подобных ситуациях: "Если потребитель видит разницу в ценах на витринах и в квитанции, он имеет право заплатить ту цену, которая указана на витрине. Конечно, кассир будет отрицать требование потребителя. В таком случае потребитель обязательно должен найти владельца аптеки или магазина и высказать ему недовольство. Поступающие к нам жалобы показывают, что руководящее лицо обычно ссылается на то, что цены были перепутаны. В таком случае возникает вопрос: почему до этого цены на витринах не были выше цен в кассах? Это, естественно, является обманом потребителей".

Э.Гусейнов заявил, что потребитель должен лично содействовать изменению цен: "Если для этого нет возможности, тогда гражданин может сообщить об этом, позвонив на горячую линию 195-2 министерства экономики, а также на горячую линию 161 Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре, либо в ССП по номеру 441-28-33. Они напишут нам заявление и поспособствуют тому, чтобы мы проконтролировали ситуацию. Напомню, что государственные органы могут оштрафовать предпринимателя на 1500 манатов".

Руководитель пресс-службы министерства экономики Аббас Алиев в заявлении Report отметил, что вопрос расследован, права потребителя удовлетоврены: "Заявитель связался с нами, его требования удовлетворены, то есть переплаченные им деньги возвращены. Наши сотрудники расследовали вопрос".

Пресс-секретарь министерства подчеркнул, что подобные вопросы всегда находятся в центре внимания министерства: "Однако граждане должны знать свои права. Следует проверять цены при покупке. Таким образом, насколько активным будет потребитель, настолько лучше будут защищены его права".

Заявитель Хагани Гасанов подтвердил Report, что деньги были возвращены.