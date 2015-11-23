Эксперты: Вопрос безопасности становится основным для ЕС после недавних террористических актов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Вопрос безопасности становится основным для ЕС после недавних террористических актов, считают эксперты.

"В целом, программа "Восточного партнерства" по своей сути, если отбросить шелуху и различную демагогию, больше всего напоминает инструмент управления колонией. В своей деятельности "Восточное партнерство" руководствуется так называемым принципом кондициональности, то есть они всегда выставляют перед странами-участниками программы определенные требования, но фактически это же приказная система", - заявил Report российский политический аналитик Павел Клачков, комментируя презентованную на прошлой неделе в Брюсселе обновленную программу Европейской политики соседства.

Он выразил мнение, что программа "Восточное партнерство", нацеленная на развитие отношений с шестью восточными странами Европейской политики соседства, нацелена на дезинтеграцию и разрыв отношений с Россией.

"Сейчас ситуация изменилась: на мировую повестку дня выходит борьба с терроризмом. Эта борьба с терроризмом требует укрепления, согласования, координации действий и России, и США, и Европы", - сказал П.Клачков.

По его словам, неясность презентованного в Брюсселе последнего документа свидетельствует, что с изменением ситуации, когда Европе надо сотрудничать с Россией в рамках борьбы с террором, ЕС еще не успела перестроить программу.

Аналитик отметил, что Европа в рамках этой программы лоббирует свои интересы в странах-участницах "Восточного партнерства" посредством различных некоммерческих фондов. "По тем данным, которые я имею, ЕС увеличивает на будущий год финансирование так называемым организациям гражданского общества, но это фактически их политические операторы, которые будут выполнять задачи лоббизма, влияния. В то же время это происходит на фоне того, что Вашингтон увеличивает расходы на пропагандистскую деятельность в России", - отметил он.

По словам политического аналитика, в самой организации заложена конфликтность, и она будет носить характер конфликтности, неопределенности. "Ее перспектива будет постоянно зависеть от отношений Запада с Россией. Если Запад примет решение, что стратегическое партнерство с Россией выгоднее во имя победы над ИГИЛом, то будут естественно коррективы в программе. Если будет продолжение "холодной войны", то будут вбрасывать "Восточное партнерство", финансировать его и далее", - резюмировал он.

В свою очередь, азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу выразил сожаление, что в последнее время программы ЕС - Европейская политика соседства, "Восточное партнерство" потеряли свою привлекательность.

"К примеру, Украина подписала с ЕС соглашение об ассоциации, но пока это не дает Киеву возможность быстрыми темпами интегрироваться к Старому свету. Не все понятно с украинскими товарами, которые Киев хотел бы экспортировать в страны ЕС", - отметил он.

Говоря об обновленной Европейской политике соседства, эксперт подчеркнул, что на первое место были поставлены вопросы безопасности и энергетических проектов.

"Это именно те направления, где Азербайджан заинтересован в более углубленных отношениях с ЕС. После последних террористических актов по всему миру для ЕС вопрос безопасности становится основным. Для Азербайджана вопрос безопасности тоже стоит на первом месте", - заявил политолог.