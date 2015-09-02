​Эксперты: Произошедшее у Верховной Рады - попытка заработать политические очки в преддверии выборов - МНЕНИЕ

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Политические спекулянты пытаются использовать радикалов, чтобы попытаться заработать себе политические очки и привлечь электорат в преддверии выборов в Украине, считают эксперты, комментируя акцию протеста членов партии "Свободы" и представителей радикальной партии Олега Ляшко вблизи украинского парламента против принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны в части децентрализации, в ходе которой пострадали правоохранительные органы.

"Сам этот проект децентрализации, на мой взгляд, носит совершенно формальный, выхолощенный, некачественный характер", - заявил Report российский политический аналитик Павел Клачков, объяснив это отсутствием какого-либо серьезного решения вопроса вокруг Донбасса и Луганска.

По его мнению, украинская власть изображает, что она выполняет некие Минские соглашения и идет на компромисс с Донбассом.

"Вот такая показушность украинских парламентариев: одни делают вид, что выполняют эти соглашения, то есть строят из себя таких голубей мира - условно говоря, другие изображают ястребов, военных патриотов. Но и там, и там очевидна некая ложь. Поэтому налицо не очень умная такая политическая комбинация, направленная как на внутреннего потребителя, потому что мы помним, что 25 октября на Украине будут выборы и соответственно такое вот позиционирование либо в качестве патриотов, либо миротворцев будет давать им какие-то голоса", - подчеркнул он.

По словам аналитика, взрыв гранаты и столкновения вблизи украинской Рады являются показателем градуса украинской политики, ее модальности.

"Если делать короткий вывод на выборный такой расклад, то нас ждет смещение в сторону большей поляризации того, что осталось от украинского общества и государства", - сказал П.Клачков.

В свою очередь старший аналитик Центра изучения кризисного общества Сергей Балмасов считает, что произошедшее вокруг Рады является попыткой определенных сил не допустить усиления власти президента Петра Порошенко на Украине, которому, несмотря на тяжелейшее положение в стране, пока удается не допустить ее дальнейшего развала.

"Однако его противники не намерены упускать удачных моментов для выступлений против него и раскачки ситуации. Разумеется, поправки в Конституцию являются одним из них, хотя, при детальном рассмотрении, становится очевидно, что серьезных уступок ни Кремлю, ни ДНР-ЛНР он не делает. Причем данные изменения принимаются отнюдь не под давлением Москвы, а под давлением ЕС и Германии с целью продолжить с ней диалог", - отметил он.

По его словам, радикалы выбрали удачное время для выступления, поскольку президент Украины физически не может представить конституционных поправок, удовлетворяющих всех.

"Поэтому такая ситуация может стать одним из самых серьезных провалов Порошенко, способных отразиться и на его дальнейшей политической карьере, и на судьбе Украины в целом", - сказал С.Балмасов.

Председатель Экспертного совета ФПНИ "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук заявил, что принятие Верховной Радой поправок в конституцию Украины стало лишь поводом к тому, чтобы наиболее радикальные силы предъявили открытые претензии действующей власти.

"Тягнибок, "Правый сектор", различные батальоны и т.д. отдают себе отчёт в том, что за счёт них Порошенко и все остальные пришли к власти, а теперь избавляются от наиболее опасных и активных конкурентов", - сказал он. По его словам, сами по себе поправки в Конституцию, относительно статуса части двух областей, ничего не решают, так как в них нет той "федерализации", признака распада государства.

Политолог и публицист Павел Казарин считает, что законопроект о децентрализации вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе.

"Многие воспринимают его как эдакую форму легализации боевиков на оккупированных территориях. На мой взгляд, подобные опасения в украинском обществе напрасны, и те политические силы, которые спекулируют на подобных опасениях, пытаются заниматься ничем иным, как набиранием политических очков", - подчеркнул публицист.

По его словам, в Украине есть самые разные политические силы, которые привыкли думать не стратегически, в том числе не интересами своей страны, а тактически, интересами ближайшего электорального и предвыборного цикла.

"Как раз таки цель митингов возле украинского парламента, которые мы наблюдали - это набор политических очков. В первую очередь речь идет о радикальной партии Олега Ляшко и "Свободе" Олега Тягнибока", - отметил политолог.

Коснувшись темы применения взрывных устройств в ходе акции протеста, эксперт подчеркнул, что это является примером той самой ситуации, когда политические спекулянты пытаются использовать ситуацию для того, чтобы на плечах радикально настроенных граждан въехать в коридоры власти, но они не учитывают одного.

"Проблема радикально настроенных гражданах в том, что их невозможно прогнозировать. Граната, которая прилетела из рядов активистов движения "Свобода" в ряды бойцов украинской Национальной гвардии, стала тому подтверждением", - сказал П.Казарин.

По его словам, украинское общество в данном случае выступило на стороне Национальной гвардии и их бойцов, осудив украинских политических радикалов.

Он подчеркнул, что не стоит видеть во всем руку Кремля: "Это такая удобная берлога, в которую украинские политики часто прячутся от ответственности. Я как раз таки склонен думать, что никакого двойного дна в этой ситуации не было".

Украинский журналист и публицист Виталий Портников заявил в свою очередь, что любая дискуссия хороша, когда она реалистична.

"Да, в защите президентом и его сторонниками конституционных изменений можно найти слабые места. И можно – унижение суверенитета по согласованию с западными партнерами, но проблема в том, что оппоненты конституционных изменений не отвечают на самый главный вопрос – о последствиях отказа Украины от Минских соглашений и фактического разрыва отношений с западными партнерами. И уж тем более доказательством правоты не может являться насилие в любых формах", - резюмировал он.