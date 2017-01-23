Эксперты: Трамп может оказать прагматичное воздействие на урегулирование ряда неразрешенных конфликтов - МНЕНИЕ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Трамп, как политический бизнесмен, будет зарабатывать на глобальной политике, постепенно втягивая в этот процесс Иран, Россию и Китай, заявили Report эксперты, комментируя внешнеполитическую повестку США с приходом нового президента Дональда Трампа в Белый дом.

"Трамп уже несколько раз достаточно четко обозначил свою позицию в отношении России, причём по самым разным поводам, – включая и как бы посторонний тест прессы на тему "встречи в Рейкьявике". Все это говорит о том, что новая администрация готова торговаться с Москвой, причем с достаточно сильных позиций, так как что бы там ни говорили об Америке времен Обамы, но именно при нем она вышла на новый уровень монопольного мирового влияния. Поэтому администрации Трампа действовать уже намного легче", - заявил Report вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

Эксперт также акцентировал внимание на разницу в реагировании на приход Барака Обамы и Дональда Трампа. "Это слишком большая разница, ведь Обаму еще не воспринимали как хозяина мира, поэтому тогда не было такого ажиотажа и, я бы даже сказал, "колониального" интереса к внутренним американским делам со стороны", - указал политолог.

Григорий Трофимчук

По мнению Г. Трофимчука, Трамп захочет столкнуть интересы ключевых стран мира, преследуя свои интересы, в том числе чисто финансовые, а не просто политические.

"Он будет зарабатывать на глобальной политике – и лично сам в том числе, какие бы шоу по передаче его бизнеса посторонним лицам нам ни показывали. В эту яму будут постепенно втягиваться и Иран, и Россия, и Китай, если они упустят время и будут надеяться на "доброго Трампа". Хотя о Тегеране это вряд ли можно сказать", - отметил эксперт.

По его словам, Трамп, как политический бизнесмен, захочет "торговаться везде и торговать всем, что само идёт ему в руки, и наиболее "ликвидный" товар – это горячие точки, тем более уже открытые войны".

"На этом материале получить преференции легче всего. Поэтому и Ближний Восток, и Карабах, и всё остальное рано или поздно войдёт в поле его зрения или тех, кто стоит за его спиной. Глобальная политическая торговля", - подчеркнул Г.Трофимчук.

Эксперт считает, что Трампу в его деятельности мешает только то, что лично он не политик, а бизнесмен. "Причём мешает достаточно сильно, тем более, с учётом того, что к чужому мнению он, судя по всему, прислушивается с большим трудом", - резюмировал он.

Тофиг Аббасов

В свою очередьсчитает, что трудное начало президентства Дональда Трампа ярко обозначает насколько обострена внутриполитическая и внутриобщественная атмосфера в стране, которая считает себя оплотом мировой демократии.

"Массовые марши протестов в крупных городах, неистовство глобалистов Америки и других стран, которые выступают с протестами против новоизбранного президента США, показывают, что некоторые силы пытаются использовать грязные технологии в отношении нового хозяина Белого дома и тем самым затуманивают общую атмосферу", - отметил он.

По его словам, в подобных непростых условиях от новой команды Белого дома требуется последовательность в реализации обещанных реформ.

"В американской экономике хоть за последние два-три года наметились позитивные тенденции, проблем для преодоления последствий кризиса по-прежнему немало, потому Трампу сейчас важно перезапустить механизмы экономической стабилизации, а при этом не оставить вне поля зрения глобальные проблемы. В этой плоскости особенно важно преодолеть негативный потенциал сирийского кризиса, недоверия, что установилось в отношениях с Россией", - подчеркнул политолог.

Эксперт выразил мнение, что Трамп осознает, что без диалога с Москвой, Пекином и Брюсселем преодоление тяжести накопившихся серьезных неурядиц в мировой политике вряд ли возможно. По словам Т.Аббасова, на Трампа возлагаются надежды, что он окажется более удачливым политиком в контексте решения горячих проблем международной повестки.

"В этой связи внимание американских специалистов и публицистов больше фокусируется на ближневосточной, сирийской, а также нагорно-карабахской проблемах. Он, как человек действия, может оказать прагматичное воздействие на то, чтобы сдвинуть процессы разблокирования в отдельных проблемных регионах с мертвой точки", - считает политолог.

Говоря о поддержке Вашингтоном вопроса переноса столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим эксперт указал, что в контексте палестино-израильского противостояния данный вопрос является очень чувствительным, и если администрация Трампа вознамерится вынести скороспелое решение по этому вопросу, то нового всплеска напряженности не только в рамках региона, но и в глобальном масштабе не избежать.

"Пока новый хозяин Белого дома осваивает свои рабочие покои и вынашивает первые свои шаги, необходимо вооружиться терпением, чтобы дождаться его первых шагов. Они смогут пролить свет на суть и характер его последующих действий...", - резюмировал политолог.