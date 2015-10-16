​Эксперты: Решение ЕСПЧ дало отпор попыткам армян политизировать вопрос событий 1915 года - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Криминализация так называемого "геноцида армян" или признание его на государственном уровне попирает основные конвенции по правам человека, заявили эксперты, комментируя решения Европейского суда по правам человека по делу "Догу Перинчек против Швейцарии".

"Высший суд уже оправдал Догу Перинчека, тем самым принял решение о том, что так называемый "геноцид армян" не является историческим фактом, а просто мнением. Это большая победа для самого Догу Перинчека", - заявил Report турецкий политолог, профессор Экономико-технологического университета в Анкаре Тогрул Исмаил.

По его словам, криминализация вопроса "геноцида армян" является нарушением прав человека и свободы слова. "Нельзя привязать неисторический факт, несерьезный подход к закону, то есть не дав возможность законно или научно обосновать свое противоположное мнение", - отметил он.

Он напомнил, что в Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него нет слов о том, что государство должно нести ответственность.

"Там идет разговор о государственных чиновниках и лицах, которые к этому причастны. Так что если парламенты стран принимают такие решения, то на самом деле они сами нарушают международные договоренности и законы", - указал эксперт.

Наряду с этим политолог указал, что с точки юриспруденции события 1915 года в Османской империи нельзя трактовать как геноцид, так как последний исторически не был доказан, а просто является одним из подходов и мнений к тем событиям.

По его словам, решения парламентов различных стран о признании "геноцида армян", носят политический характер.

"Вопрос "геноцида армян" - это инструмент давления на Турцию. Это чистой воды политика и инструмент внешнеполитического давления. Это дамоклов меч над головой Турции", - сказал профессор.

В свою очередь научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов отметил, что тот факт, что ЕСПЧ подтвердил свой вердикт, то есть отклонил апелляцию Швейцарии, дал хороший прецедент, чтобы в будущем в законодательстве и в юридических разных актах разных стран можно было четко формулировать, что не было никакого "геноцида армян", что эта тема не может быть предметом каких-то юридических казусов, поскольку является предметом обсуждения историков и ученых.

"ЕСПЧ считается одним из самых высших судебных уровней. Его вердикт поставил жирную точку в последующих попытках армянской стороны или людей проплаченных ею поднимать тему "геноцида армян". Заодно это носит рекомендательный характер для европейских стран, в первую очередь Швейцарии, Франции, которые пытаются применять криминализацию и пользуются криминализацией "геноцида армян" в свою целях", - отметил эксперт.

По его словам, если бы подобные вещи происходили в восточных исламских государствах, то их сразу бы обвинили в диктатуре и антидемократичности, попирании прав человека.

"Тогда как в центре Европы в течении многих лет мы видим, что данная криминализация по признанию "геноцида" попирает основные конвенции по правам человека, не только европейские, но и вообще мировые ценности как таковые. Поэтому это еще раз заставляет задуматься о двойных стандартах, которые имеют место на Западе", - сказал Р.Гусейнов.

Коснувшись темы политизации событий 1915 года, сотрудник института указал, что все эти годы мир был свидетелем постоянной политизации вопроса событий 1915 года, то есть армянская сторона и спонсоры избегали прямого обсуждения.

"Мы знаем, что была создана комиссия между турецкими и армянскими историками, которая благодаря армянам не работает. Сейчас попытка политизации получила четкий отпор на уровне Европы. Я думаю, в перспективе не будет пользы или какой-то выгоды, то есть в этот вопрос армяне не будут вкладываться, это не будет целесообразным", - резюмировал он.