​Эксперты: ПСР одержала победу на выборах в Турции благодаря правильно выстроенной стратегии - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Победа Партии справедливости и развития на парламентских выборах является показателем глубокого кризиса оппозиции, допустившей ряд ошибок в ходе избирательной кампании, считают эксперты.

"Многие говорили, что результат парламентских выборов был неожиданным. Да, может быть, где-то для Партии справедливости и развития это было неожиданным в том смысле, что партия наберет 49,5%, что является хорошим результатом. Но дело в том, что если брать в целом, то победа ПСР была вполне предсказуемой", - заявил Report турецкий политолог, профессор Экономико-технологического университета в Анкаре Тогрул Исмаил, комментируя итоги состоявшихся в воскресенье в Турции парламентских выборов.

По его словам, ПСР хорошо усвоила урок предыдущих выборов и в результате лучше всех подготовилась к экзаменам. "Как мы видим, ПСР вела хорошую предвыборную пропаганду, участвовала в митингах", - отметил политолог.

Эксперт также выразил мнение, что произошедшие за последние пять месяцев серьезные катаклизмы привели к тому, что население страны сплотилось вокруг руководства страны, что также в свою очередь повлияло на исход выборов.

Говоря об оппозиции, профессор турецкого университета указал, что она, особенно Партия националистического движения (ПНД), провела очень неудачную предвыборную кампанию. "ПНД допустила ряд тактических ошибок. Ничего нового партия в ходе кампании не смогла предложить. Все, что предлагал Девлет Бахчели (председатель ПНД - Report), предлагал Давутоглу (председатель ПСР) в более националистических тонах обществу. Это и борьба с терроризмом, это и основа турецкой государственности", - подчеркнул Т.Исмаил.

Политолог заявил, что, кроме этого, Девлет Бахчели допустил серьезные ошибки в кадровой политике, не выдвинув ни одной популярной в обществе фигуры от партий.

"Это привело к тому, что часть общества, настроенная националистически, отдала свои голоса ПСР. В итоге ПНД потеряла более 2 млн. голосов и 50% депутатов в парламенте", - сказал он.

Говоря о прокурдской Демократической партия народов (ДПН), эксперт подчеркнул, что несмотря на ведение популярной пропаганды глава партии Селахеттин Демирташ на этих выборах был неактивен.

"Партия не выглядела как общетурецкая, и не выдвигала общетурецкие интересы. Одновременно затеялась борьба в руководстве, были допущены тактические ошибки в ходе избирательной кампании", - отметил Т.Исмаил.

"В итоге в турецком парламенте, куда прошли четыре партии, сложилась такая система, что ПСР может создать однопартийное правительство, но нет достаточного количества голосов, чтобы изменить конституцию страны. То есть это всех устраивает. В целом, оппозиционные партии признали итоги выборов и победу ПСР, были небольшие эксцессы, но я не считаю их серьезными", - отметил он.

В свою очередь азербайджанский политолог Ильгар Велизаде отметил, что победа ПСР является показателем глубокого кризиса политической оппозиции, которой вскружила голову неудача ПСР на предыдущих выборах.

"Победа правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Турции является не только правильно выстроенной стратегией, когда нестабильность последних месяцев представлялась ПСР как угроза возврата Турции к смутным временам 90-х годов прошлого столетия, со всеми вытекающими отсюда последствиями, но также стала результатом серьезного внутриполитического компромисса внутри самой правящей партии, когда ее лидеры договорились оставить все имеющиеся разногласия и объединить свои усилия для достижения победы", - заявил И.Велизаде.

По его словам, оппозиция рассчитывала на негативный исход на этих выборах для партии Эрдогана, что позволило бы вести им "торг" за места в правительстве более гибко и на своих условиях. Он подчеркнул, что этому способствовала обстановка "некой самоуспокоенности", формировавшаяся самими турецкими СМИ, делающими прогнозы относительно вариантов коалиции в будущем парламенте.

"Другой участник гонки - прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) также рассчитывала увеличить голоса своих сторонников, используя тактику примирения курдов и турков. Однако действия ПКК, антитеррористическая операция правительственных сил, способствовали росту активности националистических сил, поддерживающих ПСР. В результате НДП едва преодолела 10% барьер", - отметил эксперт.

Говоря о националистической Партии национального движения (ПНД), И.Велизаде подчеркнул, что часть ее голосов также перешла к ПСР.

"Неуступчивость лидера этой партии Девлета Бахчели, который мог бы составить альянс с партией власти, заставила часть ее членов, настроенных на компромисс, отдать свои голоса в пользу ПСР", - добавил политолог.

Говоря в целом, И.Велизаде указал, что значительную роль в укреплении позиций ПСР сыграл электорат мелких партий, который также предпочел отдать свои голоса фавориту гонки.

"Однако вся интрига этих выборов заключается даже не в том, что партия власти одержала убедительную победу над своими оппонентами, а в том что она будет делать с этой победой. Будут ли в должной степени учтены ошибки прежних лет, и изменится ли общий вектор турецких реформ. В самой ПСР существуют серьезные расхождения в оценках перспективных шагов партии и есть надежда, что в результате победы на выборах, ставших следствием прежде всего внутрипартийного компромисса, большинство из этих противоречий будут устранены", - резюмировал он.