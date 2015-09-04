​Эксперты: Поток ближневосточных беженцев в Европу является следствием политики США - МНЕНИЕ

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Массовый поток беженцев с Ближнего Востока в Европу является результатом безответственной политики некоторых влиятельных в регионе государств, считают эксперты.

"Люди не бегут из родного дома в нормальной ситуации. Это миф, который создают правые силы, что, мол, они бегут для того, чтобы найти стабильность и улучшить свое благосостояние", - заявил Report израильский публицист и политолог Исраэль Шамир.

Ответственность за сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию И.Шамир возложил на США: "Начиная с 2003 года - это уже 12 лет - США тратят миллиарды долларов на то, чтобы сделать жизнь на Ближнем Востоке невыносимой".

Политолог отметил, что весь хаос начался с разрушения Ирака в 2003 году. "Теперь война перешла в Сирию, Сирия разрушена. Здесь тоже США и Европа приложили все усилия, чтобы стороны не смогли добиться примирения", - считает публицист.

"Иными словами, Ближний Восток в тяжелейшем положении. И вот сейчас, когда все это произошло, люди из этих разрушенных стран хлынули в Европу. А куда им еще бежать?", - подчеркнул И.Шамир, добавив, что арабские страны, вроде Саудовской Аравии и Катара, не предоставляют беженцам ни вида на постоянное место жительства, ни гражданства.

Он выразил мнение, что в связи с потоком мигрантов в Европе обострение неизбежно появится.

"Будет очень тяжелое и острое отторжение. В целом мы еще не видим, но, к примеру, в Швеции оно уже есть. В Швеции согласно опросам антиэмигрантская партия стала крайне популярной. Более того, считаю напрасными усилия мейнстрим партий в европейских странах, направленные на отстранение и недопущение к власти правых сил. От этого правые становятся радикальными, так как нет возможности влиять на политику. Такая напряженность во Франции может привести к победе Марин Ле Пен, и я думаю, что это прибавит очков правым силам. Но дело в том, что правые и не так уж настроены, чтобы сразу мигрантов выселять. В ситуации виноваты сами европейцы - не надо было бомбить Сирию и другие страны", - резюмировал он.

В свою очередь азербайджанский политолог Тофиг Аббасов выразил мнение, что всплеск миграции - есть результат необдуманной и безответственной политики влиятельных государств, которые в обход буквы международного права единолично принимаются за передел действующего порядка.

Он также возложил вину на США за появление такого числа беженцев на Ближнем Востоке. "Известно, что в чреватом процессе по смене режимов и законных правительств роль первой скрипки играет Америка. Она на протяжении последних двух десятилетий ударилась в раж гегемонизма, и когда ее в этом порыве безоглядно поддерживали европейцы, им было невдомек, что геополитическая вакханалия больнее всего ударит по интересам Старого Света", - сказал он.

По словам эксперта, тщательно завуалированное стремление подставить Европу стало неотъемлемым элементом американской политики. "С начала прошлого века она успешно претворяет в жизнь чреватые для европейцев проекты, и в результате США остаются в плюсе, а их партнеры по Старому Континенту в накладе", - подчеркнул Т.Аббасов.

Политолог назвал массовый поток ближневосточных беженцев в Европу "последним дружеским подарком Вашингтона партнерам по западной коалиции", предрекая рост напряженности в европейском регионе.

Кандидат политических наук, политолог из Казахстана Зохра Азизова указала, что захлестнувшие сегодня Европу нелегальные миграционные потоки из стран Ближнего Востока стали отражением проблем, связанных не только с внутриполитическим и социально-экономическим кризисом ближневосточных государств, затронутых "арабской весной", но и системным политическим кризисом в Евросоюзе.

"В официальных кругах стран ЕС отсутствует единый подход к решению проблем нелегальных мигрантов. Меры по "справедливому " распределению миграционных масс между странами ЕС не приведут к разрешению проблемы в корне", - отметила эксперт.

По ее словам, Европа сегодня не готова обеспечить условия жизни для нарастающего количества нелегалов, равно как и регулировать неконтролируемые на данный момент миграционные потоки.

"Для самой Европы все эти факторы могут стать как угрозой раскола, так и существования всей еврозоны", - резюмировала З.Азизова.