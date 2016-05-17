​Эксперты: Переговоры в Вене не принесли ничего сенсационного - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Посредники, в том числе Россия, должны взять на себя роль гаранта соблюдения перемирия посредством давления на Армению", - заявили эксперты, комментируя итоги встречи президентов Азербайджана и Армении в Вене 16 мая.

"Главное, на что следует обратить внимание по факту венской встречи двух президентов в присутствии посредников, – это желание Запада усилить своё влияние на процесс урегулирования карабахского конфликта. По всей видимости, Западом также услышаны регулярные напоминания Баку, что формат Минской группы ОБСЕ не соответствует текущей ситуации", - заявил Report председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных идей "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

Он аргументировал это тем, что было заявлено, пусть и в обтекаемых формулировках, что полномочия МГ ОБСЕ будут в той или иной степени скорректированы и, в частности, в том, что касается механизма расследования последних событий в зоне боёв.

По его мнению, Европа и США не хотят брать на себя всю ответственность за ход дальнейших событий в регионе, предпочитая оставить эту функцию за Россией.

"Показательно, что глава МИД России Сергей Лавров сидел на переговорах на стороне президента Армении. То есть, Россию и Армению Вашингтон не только видит как одну и ту же сторону переговоров, но и относится к ним также", - добавил председатель совета.

Аналитик подчеркнул, что переговоры не принесли ничего сенсационного, так как попытки возврата к ситуации 1994 года и сохранение на этой основе перемирия невозможны, "и это ясно всем".

Он не исключил возможного развития обстановки по другим линиям, указав, что, в частности, заявление о совместных учениях Азербайджана, Турции, Грузии – одно из них.

Говоря о планируемой на июнь очередной встречи президентов конфликтующих сторон, эксперт отметил, что к ней должны быть представлены какие-то результаты того, о чём договорились в Вене. "А именно, детали расследования прошедших и до сих пор идущих столкновений на линии соприкосновения и констатация степени вины сторон. Если не будет никакой конкретики, то ситуация не откатится в пресловутый "1994 год", а продолжит своё развитие по новому сценарию. Затолкать её назад не удастся уже никому", - подытожил Г. Трофимчук.

В свою очередь азербайджанский политолог Тофиг Аббасов особо отметил, что с будущим мирного процесса должна определиться Армения, которая ставит своей целью окончательный срыв политики примирения.

"Для администрации Саргсяна соглашение о мире может стать суицидальным, потому он и его команда прицельно расстреливают соглашение о перемирии. Эта встреча может стать поворотной, если посредники окажут воздействие на Ереван и заставят его соблюдать требования международного права, - подчеркнул эксперт, напомнив, что предыдущая встреча президентов в декабре 2015 года в Берне ознаменовалась многочисленными инцидентами с потерями военнослужащих с обеих сторон.

По его мнению, поведение армянского президента дает повод говорить о том, что он пытается выиграть время и вялотекущим образом имитировать склонность к достижению компромиссов.

"Не думаю, что ситуация кардинально изменится, ибо в багаже армянского руководителя нет сколь-нибудь серьезных признаков в пользу изменения позиции в сторону адекватности", - указал Т.Аббасов.

Он отметил, что в случае, если посредники и, главным образом, Россия не возьмут на себя роль гаранта соблюдения перемирия посредством давления на Армению, то прорыва не будет.

"Армения, делающая ставку на силу, может повернуться лицом к плану перемирия, если ее заставят это сделать силой. Политические средства, как показал опыт работы с элитой страны, которая все время выказывает территориальные притязания к соседним странам, уже не действуют", - резюмировал эксперт.